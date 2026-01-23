  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Smrti, bankroti, prepovedane ljubezni: prekleta palača v Benetkah znova išče lastnika

    Morebitni kupec bo v zameno za okoli 20 milijonov ob sijajni renesančni palači ob Velikem kanalu pridobil še njeno temačno zgodovino.
    Prelepa palača Dario z neobičajno temno zgodovino bo iskala novega pogumneža, ki bi si lastil njenih devet spalnic, osem kopalnic, teraso, vrt in pomol na Veliki kanal. Površina njenih prostorov znaša 1055 kvadratnih metrov.
    Prelepa palača Dario z neobičajno temno zgodovino bo iskala novega pogumneža, ki bi si lastil njenih devet spalnic, osem kopalnic, teraso, vrt in pomol na Veliki kanal. Površina njenih prostorov znaša 1055 kvadratnih metrov.
    V. U.
    23. 1. 2026
    23. 1. 2026
    4:10
    Prelepa palača Dario z neobičajno temno zgodovino bo iskala novega pogumneža, ki bi si lastil njenih devet spalnic, osem kopalnic, teraso, vrt in pomol na Veliki kanal. Površina njenih prostorov znaša 1055 kvadratnih metrov. FOTO: Wikipedia
    Prelepa palača Dario z neobičajno temno zgodovino bo iskala novega pogumneža, ki bi si lastil njenih devet spalnic, osem kopalnic, teraso, vrt in pomol na Veliki kanal. Površina njenih prostorov znaša 1055 kvadratnih metrov. FOTO: Wikipedia

    Palača Dario – oziroma Ca' Dario –, arhitekturni biser ob beneškem Velikem kanalu že stoletja vabi s fasado v slogu beneške renesanse. Znova išče lastnika, poročajo italijanski mediji, s prodajo pa se v prvi plan znova vračajo njen »prekleti status« in zgodbe, v katerih so že od njene zgraditve smrti in finančni zlomi, afere, tudi kak morilski hrvaški ljubimec in legendarna glasbena zasedba The Who ter droga. Njeno lepoto je slikarsko ovekovečil tudi Claude Monet.

    image_alt
    (VIDEO) Ukradla čoln, izgubila nadzor in trčila pri Rialtu

    Prvo prekletstvo je nad palačo prišlo že leta 1479, ko jo je Giovanni Dario, beneški veleposlanik v Konstantinoplu v zadnjih letih Bizanca in kasneje tudi pri Turkih, naročil pomembnemu arhitektu Pietru Lombardu, in sicer za doto ob poroki njegove hčerke Mariette z bogatim trgovcem s začimbami Vincenzom Barbarom.

    Prve smrti in finančni zlomi

    Leta 1908 je palačo upodobil francoski impresionist Claude Monet.
    Leta 1908 je palačo upodobil francoski impresionist Claude Monet.
    Po smrti Giovannija je hišo podedovala hči, odtlej so si sledili nenavadni dogodki. Mariettin mož je takoj doživel finančni zlom in bil kasneje zaboden, sama pa je storila samomor. Kmalu zatem je bil tudi njun sin Vincenzo najden mrtev v Grčiji. Bil je žrtev zasede.

    V 19. stoletju je bankrot doživel njen tedanji lastnik, armenski trgovec s dragimi kamni Arbitu Abdollu, v 20. pa je, denimo, med bivanjem v njej hudo zbolel francoski pesnik Henri de Régnier. Več zgodb je povezanih s prepovedano moško ljubeznijo. Britanski znanstvenik Radon Brown jo je imel v lasti le nekaj let, ob škandalu leta 1842, ko so razkrili njegovo homoseksualno zvezo, pa je storil samomor skupaj s partnerjem. 

    Po vojni je palačo kupil bogataš Charles Briggs iz ZDA, ki je moral zaradi obtožb homoseksualnosti pobegniti v Mehiko. Tam je samomor storil njegov partner. Leta 1970 je palačo kupil grof iz Torina Filippo Giordano delle Lanze. V njeni spalnici ga je ubil hrvaški mornar, njegov ljubimec, čigar ime Italijani zapišejo kot Raoul Blasich. Tudi sam je umrl nasilne smrti po pobegu v London.

    image_alt
    Par oglobili in izgnali iz Benetk zaradi plavanja v kanalu

    Smrti in nesrečnih usod za cel imenik

    Slavno ime, povezano s palačo, je tudi Mario del Monaco. Tenorist je imel prometno nesrečo, ko je bil na poti, da jo kupi, nato si je premislil. Še bolj znana je povezava z rockovsko skupino The Who. Palačo je prevzel njen menedžer Christopher »Kit« Lambert. V času svojega bivanja v njej je postal vse bolj odvisen od drog, kar je privedlo do zloma sodelovanja s skupino, aretacije zaradi posedovanja drog in finančnega propada.

    Nato je Ca' Dario prešel v roke finančnika Raula Gardinija, ki je bil vpleten v znani škandal Tangentopoli, največjo politično in korupcijsko afero v Italiji v 90. letih prejšnjega stoletja, in storil samomor.

    Smrti in nesrečnih usod v palači je za cel imenik, s to zgodovinsko prtljago pa bo iskala novega pogumneža, ki bi si lastil njenih devet spalnic, osem kopalnic, teraso, vrt in pomol na Veliki kanal. Površina njenih prostorov znaša 1055 kvadratnih metrov.

    Nazadnje je bila palača leta 2024 na trgu naprodaj za 18 milijonov evrov, nekateri so omenjali 20 ali 21 milijonov. Aktualni posrednik pri prodaji, Christie’s International Real Estate, sicer cene javno ne objavlja.

