Smrti, bankroti, prepovedane ljubezni: prekleta palača v Benetkah znova išče lastnika

Prelepa palača Dario z neobičajno temno zgodovino bo iskala novega pogumneža, ki bi si lastil njenih devet spalnic, osem kopalnic, teraso, vrt in pomol na Veliki kanal. Površina njenih prostorov znaša 1055 kvadratnih metrov. FOTO: Wikipedia

Palača Dario – oziroma Ca' Dario –, arhitekturni biser ob beneškem Velikem kanalu že stoletja vabi s fasado v slogu beneške renesanse. Znova išče lastnika, poročajo italijanski mediji, s prodajo pa se v prvi plan znova vračajo njen »prekleti status« in zgodbe, v katerih so že od njene zgraditve smrti in finančni zlomi, afere, tudi kak morilski hrvaški ljubimec in legendarna glasbena zasedba The Who ter droga. Njeno lepoto je slikarsko ovekovečil tudi Claude Monet.

Prvo prekletstvo je nad palačo prišlo že leta 1479, ko jo je Giovanni Dario, beneški veleposlanik v Konstantinoplu v zadnjih letih Bizanca in kasneje tudi pri Turkih, naročil pomembnemu arhitektu Pietru Lombardu, in sicer za doto ob poroki njegove hčerke Mariette z bogatim trgovcem s začimbami Vincenzom Barbarom.

Prve smrti in finančni zlomi

Leta 1908 je palačo upodobil francoski impresionist Claude Monet. FOTO: Wikipedia

Po smrti Giovannija je hišo podedovala hči, odtlej so si sledili nenavadni dogodki. Mariettin mož je takoj doživel finančni zlom in bil kasneje zaboden, sama pa je storila samomor. Kmalu zatem je bil tudi njun sinnajden mrtev v Grčiji. Bil je žrtev zasede.

V 19. stoletju je bankrot doživel njen tedanji lastnik, armenski trgovec s dragimi kamni Arbitu Abdollu, v 20. pa je, denimo, med bivanjem v njej hudo zbolel francoski pesnik Henri de Régnier. Več zgodb je povezanih s prepovedano moško ljubeznijo. Britanski znanstvenik Radon Brown jo je imel v lasti le nekaj let, ob škandalu leta 1842, ko so razkrili njegovo homoseksualno zvezo, pa je storil samomor skupaj s partnerjem.

Po vojni je palačo kupil bogataš Charles Briggs iz ZDA, ki je moral zaradi obtožb homoseksualnosti pobegniti v Mehiko. Tam je samomor storil njegov partner. Leta 1970 je palačo kupil grof iz Torina Filippo Giordano delle Lanze. V njeni spalnici ga je ubil hrvaški mornar, njegov ljubimec, čigar ime Italijani zapišejo kot Raoul Blasich. Tudi sam je umrl nasilne smrti po pobegu v London.

Smrti in nesrečnih usod za cel imenik

Slavno ime, povezano s palačo, je tudi Mario del Monaco. Tenorist je imel prometno nesrečo, ko je bil na poti, da jo kupi, nato si je premislil. Še bolj znana je povezava z rockovsko skupino The Who. Palačo je prevzel njen menedžer Christopher »Kit« Lambert. V času svojega bivanja v njej je postal vse bolj odvisen od drog, kar je privedlo do zloma sodelovanja s skupino, aretacije zaradi posedovanja drog in finančnega propada.

Nato je Ca' Dario prešel v roke finančnika Raula Gardinija, ki je bil vpleten v znani škandal Tangentopoli, največjo politično in korupcijsko afero v Italiji v 90. letih prejšnjega stoletja, in storil samomor.

Smrti in nesrečnih usod v palači je za cel imenik, s to zgodovinsko prtljago pa bo iskala novega pogumneža, ki bi si lastil njenih devet spalnic, osem kopalnic, teraso, vrt in pomol na Veliki kanal. Površina njenih prostorov znaša 1055 kvadratnih metrov.

Nazadnje je bila palača leta 2024 na trgu naprodaj za 18 milijonov evrov, nekateri so omenjali 20 ali 21 milijonov. Aktualni posrednik pri prodaji, Christie’s International Real Estate, sicer cene javno ne objavlja.