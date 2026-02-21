Smrtonosna kombinacija virusa in bakterije pobila 72 tigrov v živalskem vrtu

V zasebnem živalskem vrtu na severu Tajske je v zadnjih tednih zaradi smrtonosne kombinacije virusa in bakterijske okužbe umrlo najmanj 72 tigrov, so sporočile oblasti.

Provincialni urad za živinorejo v Chiang Maiu je v izjavi 20. februarja potrdil, da so s testi odkrili zelo nalezljiv virus pasje kuge ter bakterije, ki prizadenejo dihalni sistem.

»Pri tigrih je težje zaznati bolezen kot pri mačkah ali psih. Ko smo ugotovili, da so bolni, je bilo že prepozno,« je za lokalne medije povedal Somchuan Ratanamungklanon, direktor nacionalnega urada za živinorejo.

Živalski vrt, kjer so zabeležili smrtne primere okužbe, Tiger Kingdom, se zaenkrat s pojasnili še ni odzval. Njihova spletna stran obiskovalcem oglašuje možnost dotika in fotografiranja z velikimi mačkami.

Po poročanju tajskega medija The Nation urad pospešeno izvaja obdukcije, potem ko je bilo od začetka februarja 2026 zabeleženo nenavadno veliko število smrti tigrov v obeh objektih – 21 na lokaciji Mae Rim in 51 na lokaciji Mae Taeng. Mae Rim Tiger Kingdom je v izjavi za javnost sicer napovedal začasno 14-dnevno zaprtje.

Ne gre za zoonozo

Veterinarska preiskovalna ekipa iz Chiang Mai Provincial je obiskala Mae Rim, vzela vzorce truplov tigrov in hrane ter jih poslala na Fakulteto za veterinarsko medicino Univerze Chiang Mai a podrobnejše analize.

Po prvih laboratorijskih izvidih ni bilo zaznane prisotnosti virusa influence A. Vzorci tigrov pa so bili na testih pozitivni na virus pasje kuge (CDV), ki povzroča pasjo kugo pri psih in se lahko pojavi tudi pri velikih divjih mačkah, ter na bakterije iz rodu Mycoplasma, povezane z dihalnimi obolenji. Sočasna okužba lahko povzroči hudo pljučnico in druge zaplete, kar naj bi prispevalo k velikemu številu smrti.

Bolezen lahko prizadene dihalni in prebavni sistem, v nekaterih primerih pa se razširi tudi na živčni sistem. Oblasti so poudarile, da CDV ni zoonoza, zato javnost ne potrebuje skrbeti za prenos bolezni na ljudi.

Somchuan je naročil stroge ukrepe za zajezitev bolezni, vključno z obsežnim čiščenjem in razkuževanjem bivalnih prostorov, ločevanjem bolnih živali od skupine ter pripravo cepljenja za preostale tigre, da se zmanjša tveganje nadaljnjega širjenja bolezni.

Vsiljeno sorodstveno parjenje

Preiskovalci med dejavnike, ki so prispevali k tragediji, navajajo tudi morebitno vsiljeno sorodstveno parjenje v ujetništvu, kar lahko oslabi imunski sistem in poveča dovzetnost za okužbe. Poleg tega naravno vedenje tigrov otežuje zgodnje zaznavanje simptomov, kar pomeni, da se jasni znaki bolezni pogosto pojavijo šele, ko je bolezen že resna.

Oblasti so po obeh lokacijah razpršile razkužila in natančno spremljajo tigre, ki so še v oskrbi. Tajska javnost je pozvana, naj sodeluje in nemudoma prijavi nenavadne bolezni ali smrti živali lokalnim uradom za živinorejo, da se ukrepi za zajezitev lahko nemudoma izvedeni.

»Ti tigri so umrli tako, kot so živeli – v trpljenju, ujetništvu in strahu,« je za AFP povedala organizacija za pravice živali PETA Asia. »Če bi se turisti izogibali tem krajem, bi hitro postali neprofitni, in tragedije, kot je ta, bi bile veliko manj verjetne.«