Smučanje za 40 ali 300 evrov na dan? Odvisno od smučišča

Med desetimi najcenejšimi evropskimi smučišči jih je kar devet v Franciji. Na drugem koncu lestvice prevladujejo Švica, Italija in Avstrija, kjer lahko smučarski dan stane tudi več kot 300 evrov.

Teden dni na smučišču lahko hitro postane precejšen finančni zalogaj, vendar je končni strošek odvisen predvsem od izbire destinacije in termina. Razlike med najcenejšimi in najdražjimi evropskimi smučišči so namreč več kot sedemkratne, kaže nova analiza podjetja Holidu, ki je primerjalo cene na 265 smučiščih v Evropi za sezono 2026/2027, poroča Euronews.

Pri primerjavi so upoštevali smučišča z najmanj 20 kilometri prog, cene nastanitev na osebo in dnevne vozovnice za odrasle. Analiza zajema dva termina: božično obdobje med 21. in 27. decembrom 2026 ter manj obiskano obdobje med 22. in 28. marcem 2027. Končni vrstni red temelji na povprečju dnevnih stroškov v obeh terminih.

Najcenejše smučanje v Franciji, izjema je Španija

Na vrhu lestvice je Roubion les Buisses, približno uro vožnje od Nice. Smučišče ponuja 30 kilometrov prog, med katerimi prevladujejo rdeče, na voljo pa so tudi lažje proge za začetnike in dve črni progi. Dnevna smučarska vozovnica stane 20 evrov, nastanitev pa od 15 do 26 evrov na osebo na noč, odvisno od termina.

Drugo mesto zaseda francoski Réallon v pokrajini Hautes-Alpes nad jezerom Serre-Ponçon. Povprečni dnevni strošek znaša 42,95 evra. Smučišče ima 30 kilometrov prog, vozovnica pa stane 29,90 evra v glavni sezoni in 24 evrov marca. Nastanitev je mogoče najti že za 13 evrov na osebo na noč.

Med najugodnejšimi destinacijami izrazito izstopa Francija, saj zaseda devet od desetih mest. Najcenejše je smučišče Roubion les Buisses v zaledju Azurne obale, kjer povprečni dnevni strošek znaša 40,50 evra na osebo. Za primerjavo: v najdražjem švicarskem Zermattu se z prenočiščem povzpne na 303,86 evra. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Tretje mesto pripada Gresse en Vercors, ki leži približno 45 minut od Grenobla. Povprečni dnevni strošek znaša 49 evrov. Smučišče ponuja 20 kilometrov alpskih prog, v okolici pa tudi približno 50 kilometrov prog za tek na smučeh. Zaradi družinam prijazne ponudbe je priljubljeno predvsem med začetniki in družinami.

Edino smučišče zunaj Francije, ki se je uvrstilo med deseterico najcenejših, je španski Sierra de Béjar. Tam povprečni dnevni strošek znaša 53 evrov.

Zermatt najdražji, visoko tudi italijanska smučišča

Na drugi strani lestvice so predvsem znana alpska središča. Najdražji je švicarski Zermatt ob vznožju Matterhorna, kjer povprečni dnevni strošek doseže 303,86 evra na osebo. Smučišče ponuja 200 kilometrov prog, vendar k visokim stroškom največ prispevajo nastanitve. V glavni sezoni je treba zanje odšteti povprečno 244 evrov na osebo na noč, dnevna vozovnica pa stane 111,28 evra.

Drugo mesto zaseda italijanska Cortina d'Ampezzo v Dolomitih, ki je gostila del letošnjih zimskih olimpijskih iger. Povprečni dnevni strošek znaša 290,50 evra. Za dnevno vozovnico je treba v glavni sezoni odšteti 84 evrov, nastanitev pa v povprečju stane kar 308 evrov na osebo na noč. Marca se cene nastanitev občutno znižajo, na približno 113 evrov.

Tretje najdražje je italijansko smučišče Gitschberg Jochtal na Južnem Tirolskem, kjer dnevni strošek doseže 271,50 evra. Ponuja 55 kilometrov prog in je znano predvsem po družinam prijazni ponudbi ter razglednih ploščadih s pogledom na približno 500 gorskih vrhov.

Med desetimi najdražjimi destinacijami so še štiri avstrijska in italijanska smučišča, med njimi Obergurgl-Hochgurgl, Ski Arlberg, Hintertux, Obertauern, Madonna di Campiglio in Val Gardena.