  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Smučí

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo smuči.
    Beseda tedna je smuči. FOTO: Delo
    Galerija
    Beseda tedna je smuči. FOTO: Delo
    Nina Ledinek
    1. 2. 2026 | 12:00
    2:12
    A+A-

    Vznemirljivo je opazovati, kaj pritegne našo pozornost. Kot jezikoslovki se mi zdi zanimivo, da danes besedo smuči razumemo kot množinski samostalnik, še v prvi izdaji SSKJ, ki je začela izhajati pred dobrimi 50 leti, pa smo podatke o pomenu in rabi besede našli pod iztočnico smuč. A pustimo ob strani kategorialne lastnosti samostalnikov, ki navdušujejo le zanesenjake, in se posvetimo kolektivni športni intrigi tedna – pobeglim smučem Domna Prevca.

    Ekipno tekmo SP v smučarskih poletih sva spremljala z desetletnim sinom. Negotovost ob čakanju na razplet, potem ko so po naletišču letalnice zgrmele Prevčeve smuči, predvsem pa odločni »Nein!« predstavnika FIS sta sina močno vznemirila. Prepričan je bil, da je bil najboljši skakalec sezone oškodovan. Moja pojasnila, da Prevcu bržkone niso dovolili nastopiti, ker niso želeli kršiti pravil, ga niso omajala, najbrž ga niso pomirila tudi zato, ker niti sama nisem bila zares prepričana o smiselnosti strogih ter rigidnih pravil, ki so bila – kot na številnih področjih – vzpostavljena, da bi omejili njihove (potencialne) kršitelje.

    Beseda smuči v slovarjih na portalu Fran.

    Športno dogajanje se me dotakne manj kot nekoč, a sinov čustveni odziv me je spomnil na čase, ko sem tudi sama do konca navdušeno stiskala pesti za Matejo Svet, Bojana Križaja, Primoža Ulago in številne druge, zvečer pa upala, da bo Rifle v oddaji akcije Podarim – dobim na srečki prebral moje ime. V tistih časih je bil šport manj reguliran in profesionaliziran, zato pa morda bolj človeški, vznemirljiv in navdihujoč.

    ***

    Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Nina Ledinek.

    Kultura  |  Film & TV
    Dokumentarec Melania

    Uničujoča Guardianova kritika: dve uri z Melanio sta čisti, neskončni pekel

    Ameriško prvo damo je Xan Brooks označil za robota, ki se v filmu premika brez lastne volje.
    31. 1. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Bedna melodrama Logarjevega osamosvajanja

    Vsi smo videli, kako so morali Anžeta Logarja skoraj dobesedno brcniti iz stranke SDS.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 31. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska zveza Slovenije

    Senzacija na volitvah, novi predsednik KZS je Andraž Vehovar

    Po odstopu od kandidature Ivana Šmona je v predsedniško tekmo vstopil srebrni olimpijec iz Atlante 1996 in premagal Pavla Marđonovića.
    Miha Hočevar 31. 1. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    beseda tednasskjsmuči

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Padec cen kovin

    Šok na trgu: cene srebra in zlata krepko navzdol

    Zlato je v zadnjih dvanajstih mesecih beležilo skoraj neprekinjeno rast.
    1. 2. 2026 | 13:37
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Vse po starem

    Domen Prevc znova že pred tekmo prestrašil tekmece

    V kvalifikacijah pred drugo tekmo za svetovnih pokal smučarskih skakalcev v Willingenu je vodilni v svetovnem pokalu skočil 144 metrov. Timi Zajc brez tekme.
    1. 2. 2026 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    FB objava

    Rok Snežič ovadil Miha Kordiša in zaprosil za varovanje

    Snežič ocenjuje, da gre za grožnjo, zato je zoper Kordiša podal kazensko ovadbo.
    1. 2. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Španec za zgodovino

    Carlos Alcaraz najmlajši teniški igralec z vsemi velikimi slami

    V velikem finalu odprtega prvenstva Avstralije je št. 1 na teniški lestvici premagal najboljšega v zgodovini Novaka Đokovića s 3:1 (2:6, 6:2, 6:3, 7:5).
    1. 2. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vid Kavtičnik

    Otroka učim, da se morata vedno boriti do konca

    Vid Kavtičnik je edini rokometaš, ki je za Slovenijo osvojil dve kolajni na velikih tekmovanjih. Pri 41 letih se je na igrišče vrnil v Los Angelesu.
    Miha Hočevar 1. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    FB objava

    Rok Snežič ovadil Miha Kordiša in zaprosil za varovanje

    Snežič ocenjuje, da gre za grožnjo, zato je zoper Kordiša podal kazensko ovadbo.
    1. 2. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Španec za zgodovino

    Carlos Alcaraz najmlajši teniški igralec z vsemi velikimi slami

    V velikem finalu odprtega prvenstva Avstralije je št. 1 na teniški lestvici premagal najboljšega v zgodovini Novaka Đokovića s 3:1 (2:6, 6:2, 6:3, 7:5).
    1. 2. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vid Kavtičnik

    Otroka učim, da se morata vedno boriti do konca

    Vid Kavtičnik je edini rokometaš, ki je za Slovenijo osvojil dve kolajni na velikih tekmovanjih. Pri 41 letih se je na igrišče vrnil v Los Angelesu.
    Miha Hočevar 1. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo