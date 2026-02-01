Vznemirljivo je opazovati, kaj pritegne našo pozornost. Kot jezikoslovki se mi zdi zanimivo, da danes besedo smuči razumemo kot množinski samostalnik, še v prvi izdaji SSKJ, ki je začela izhajati pred dobrimi 50 leti, pa smo podatke o pomenu in rabi besede našli pod iztočnico smuč. A pustimo ob strani kategorialne lastnosti samostalnikov, ki navdušujejo le zanesenjake, in se posvetimo kolektivni športni intrigi tedna – pobeglim smučem Domna Prevca.

Ekipno tekmo SP v smučarskih poletih sva spremljala z desetletnim sinom. Negotovost ob čakanju na razplet, potem ko so po naletišču letalnice zgrmele Prevčeve smuči, predvsem pa odločni »Nein!« predstavnika FIS sta sina močno vznemirila. Prepričan je bil, da je bil najboljši skakalec sezone oškodovan. Moja pojasnila, da Prevcu bržkone niso dovolili nastopiti, ker niso želeli kršiti pravil, ga niso omajala, najbrž ga niso pomirila tudi zato, ker niti sama nisem bila zares prepričana o smiselnosti strogih ter rigidnih pravil, ki so bila – kot na številnih področjih – vzpostavljena, da bi omejili njihove (potencialne) kršitelje.

Športno dogajanje se me dotakne manj kot nekoč, a sinov čustveni odziv me je spomnil na čase, ko sem tudi sama do konca navdušeno stiskala pesti za Matejo Svet, Bojana Križaja, Primoža Ulago in številne druge, zvečer pa upala, da bo Rifle v oddaji akcije Podarim – dobim na srečki prebral moje ime. V tistih časih je bil šport manj reguliran in profesionaliziran, zato pa morda bolj človeški, vznemirljiv in navdihujoč.

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Nina Ledinek.