Snega manj, smučarjev tudi, od kod vzeti šampione?

Smučarska zveza išče različne načine, kako ustaviti osip med mladimi. Danes je v klubih registriranih 550 tekmovalcev, pred 20 leti jih je bilo tisoč.

Smučanje v Sloveniji ostaja najbolj priljubljen zimski šport, in čeprav se še vedno veliko otrok nauči smučati, je bazen, iz katerega bi lahko črpali bodoče tekmovalce, manjši kot v preteklosti. Na Smučarski zvezi Slovenije zato načrtujejo uvedbo panožnega šolskega centra, tudi zato, da bi ohranili zanimanje za smučanje in ustavili osip med mladimi. Danes je namreč v klubih registriranih okrog 550 tekmovalcev, pred 20 leti jih je bilo še enkrat več, okoli tisoč. Za zdaj kaže interes za takšen smučarski razred šest mladih, je povedal Štefan Hadalin, tiskovni predstavnik smučarske zveze in vrhunski smučar, ki se je šolal v enem izmed podobnih oddelkov. Kot je povedal nekdanji vrhunski smučar, ki je predstavljal Slovenijo na največjih tekmovanjih, od letos pa je strokovni sodelavec ...