Ker je pred enim tednom snegolom prizadel velik del severovzhodne Slovenije, je ta beseda v medijih in naših pogovorih spet postala zelo aktualna.

Tako kot leta 2014 žledolom, ki je uničil gozdove velikega dela jugozahodne Slovenije, ali leta 2023 vetrolom, ki je opustošil gozdove po Gorenjskem (in še marsikje drugje).

Poimenovanja za te vedno pogostejše naravne ujme so z besedotvornega stališča zloženke, katerih prva podstava poimenuje vzrok, povzročitelja, to je naravne pojave (sneg, žled, veter), druga pa posledico njihovega delovanja, to je lomljenje, zlom, prelom česa.

Drugačne skladenjske podstave imajo zloženke kamnolom, brodolom, kostolom, zakonolom itd., v katerih prvi del poimenuje objekt (kamen, brod, kost, zakon), ki ga prizadeva dejanje, izraženo v drugem delu podstave (lom, lomljenje, uničenje …). Snegolom je torej lomljenje zaradi snega, kostolom pa je zlom, prelom kosti.

Beseda snegolom v slovarjih na portalu Fran.

Zloženke z ‑lom lahko drugotno poimenujejo tudi prostor, kjer se taka dejavnost izvaja (na primer lomljenje kamna v kamnolomu), ali sredstvo za tako dejanje (na primer ledolom, ki je v Pleteršnikovem slovarju iz leta 1894 pojasnjen kot lomilec ledu na mostovih). V slovenskem knjižnem jeziku ima lom bogato besedno družino, njegovo rabo izkazujejo tudi različni zgodovinski jeziko(slo)vni viri.

A zloženke snegolom, vetrolom in žledolom spadajo med mlajše tvorjenke, saj v zgodovinskih slovarjih niso bile zabeležene in jih navajajo le sodobni. Najbolj je razvita njihova terminološka raba na področju geografije in botanike oziroma gozdarstva, klimatologije in ekologije: snegolom je tako »lomljenje lesnatih rastlin, zlasti dreves, zaradi teže novozapadlega snega«.

A kot izkazuje raba teh besed, ne gre le za poimenovanja, rabljena v okviru omenjenih strok, ampak za besede, ki se širijo na področje ekonomije, transporta, preskrbe z električno energijo, gospodarstva in vsakdanjega čisto zasebnega življenja ljudi, ki jih je kateri od lomov prizadel. Da o politiki in njenih polomijah sploh ne izgubljamo besed.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Jožica Škofic.