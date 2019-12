Snežak in hiška, drobna kot las

V spodnjem desnem kotu je človeški las. FOTO: Travis Casagrande/McMaster University/AFP

To je (najverjetneje) najmanjša božična hiška, kakršne sicer izdelujejo iz medenjakov. Kanadski raziskovalecjo je s pomočjo galijevih ionov izdelal iz silicija. Izjemno natančno so oblikovane opeke pa tudi predpražnik, na katerem je izrisana kanadska zastava.Hiška je postavljena na glavo nekoliko »večjega« snežaka, izdelanega iz materialov, ki jih sicer uporabljajo pri izdelavi litij-ionskih baterij, so navedli pri kanadskem centru za elektronsko mikroskopijo Hamilton.Snežak in hiška sta le malenkost večja od premera človeškega lasu.»Čeprav je motiv zelo prazničen, je namen projekta pokazati zmogljivosti centra in tudi vzbuditi radovednost za znanost v javnosti,« je pojasnil Casagrande.V centru sicer izdelujejo različne elektronske mikroskope in drugo opremo za raziskave materialov. Elektronski mikroskopi kot vir osvetlitve uporabljajo elektronski snop, s katerim je možno slikanje preučevanega vzorca z zelo veliko ločljivostjo.