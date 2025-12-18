So hitri testi za gripo sploh smiselni?

Včeraj se je na straneh britanskega časnika Guardian znašla tudi Slovenija. S Srbijo, Črno goro, Irsko, Veliko Britanijo in Kirgistanom se uvršča med šest držav, v katerih je pozitivnih več kot polovica bolnikov s simptomi, podobnimi gripi. Ali smo vrh že dosegli? Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) kar iz 27 od 38 držav v evropski regiji poročajo o visoki ali zelo visoki razširjenosti gripi.

Po podatkih NIJZ je prejšnji teden število obiskov in posvetov zaradi gripe podobnih bolezni še naprej naraščalo in je v območju zelo visoke intenzitete. Večje je bilo tudi število obravnav zaradi akutnih okužb dihal in je doseglo srednjo intenziteto.

Med drugimi virusnimi povzročitelji akutnih okužb dihal so prevladovali rinovirusi (v 22 odstotkih testiranih vzorcev), okužba s sars-cov-2 pa je bila potrjena pri nekaj več kot 8 odstotkih testiranih vzorcev. Na podlagi epidemiološkega spremljanja sars-cov-2 v odpadni vodi je bil porast najizrazitejši proti koncu v oktobra, v zadnjih tednih se koncentracije znižujejo oziroma stabilizirajo. »Glede na intenzivno širjenje gripe pa bo ta v naslednjih tednih prevladujoč razlog za hospitalizacijo, posebej pri starejših kroničnih bolnikih,« napovedujejo na NIJZ.

V Zdravstvenem domu Ljubljana (ZDL) v zadnjih tednih potrjujejo strm porast gripi podobnih bolezni in pomemben porast akutnih okužb dihal. »Opažamo, da se približujemo vrhuncu sezone, čeprav se je val začel približno šest tednov prej kot lani. Trenutni podatki kažejo, da se sezona intenzivira, ali je vrh že dosežen ali nas še čaka, bomo lahko z gotovostjo povedali šele v naslednjih tednih,« je povzela družinska zdravnica in strokovna direktorica ZDL Eva Vodnik.

V tem trenutku je še vedno najbolj smiselno in učinkovito cepljenje proti gripi, še posebej za ogrožene skupine, starejše odrasle, kronične bolnike in otroke, ki so tudi glavni vir okužb. FOTO: Eric Gailard/ Reuters

Zgolj kratkotrajno pomanjkanje

Mnogi oboleli so v lekarnah že odkrili kombinirane teste za covid-19, gripo A/B in RSV, a jih v marsikateri lekarni ni bilo mogoče kupiti. A kot so nam potrdili tako v Lekarni Ljubljana kot Lekarnah Maribor, so morebitna pomanjkanja zgolj začasna, težav z dobavljivostjo trenutno nimajo.

»Kombinirani testi so na zalogi v večini naših enot, zaloge v naših lekarnah pa v povprečju zadostujejo za teden dni prodaje. Lahko pa v posamezni enoti zaradi visokega povpraševanja lahko pride do kratkotrajnega pomanjkanja, vendar so večinoma naslednji dan ponovno na voljo,« odgovarjajo v Lekarni Ljubljana.

Prodaja testov za različne virusne okužbe v tem mesecu je močno narasla, v prvih dveh tednih decembra pa so prodali približno enako količino testov kot v celotni prvi polovici letošnjega leta. A kljub temu bo nižja kot lani, še dodajajo. Tudi v Lekarnah Maribor pravijo, da so ta mesec prodali več kombiniranih testov kot samo za covid-19. »V začetku meseca je bila kratko pomanjkanje kombiniranih testov za sars-cov-2 in gripo A/B, takrat pa smo začeli naročati trojne teste, še za RSV,« so povzeli. V ponudbi pa imajo tudi

Toda kot pojasnjuje družinska zdravnica Eva Vodnik, je večina kombiniranih hitrih antigenskih testov za viruse gripe A/B, RSV in sars-cov-2 v klinični stroki namenjena predvsem bolnišničnemu okolju. »Kjer ni možnosti uvedbe antivirusnega zdravljenja ali posebnih ukrepov na podlagi izvida, je korist testiranja omejena, saj praviloma ne vpliva na odločitev o terapiji. Zato rutinsko testiranje večinoma ni smiselno,« je prepričana.

Izjeme so predvsem domovi starejših, kjer lahko hitrejše testiranje omogoči uvajanje antiviralnega zdravila za gripo, ter bolniki, pri katerih izvid resnično spremeni klinične odločitve, denimo zmanjšanje uporabe antibiotikov, odločitev glede izolacije in nepotrebnih dodatnih preiskav. »V tem trenutku je še vedno najbolj smiselno in učinkovito cepljenje proti gripi, še posebej za ogrožene skupine, starejše odrasle, kronične bolnike in otroke, ki pogosto predstavljajo tudi glavni rezervoar okužb,« je poudarila. Letos je bilo cepljenih okoli 155.480 oseb. Potem ko je NIJZ izvajalcem razdelil 170.000 odmerkov cepiva in jih je prejšnji teden še dodatnih 20.000, zdaj na voljo še več tisoč odmerkov.