    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    So ledeni možje mit ali resnica?

    So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
    Ledeni možje FOTO: Bauhaus
    Promo Delo
    15. 5. 2026 | 15:12
    8:05
    A+A-

    Ste tudi vi med tistimi vrtičkarji, ki jih nekaj toplih majskih dni hitro prepriča, da je nevarnost pozebe že mimo? Pa potem padete na realna tla, ko jutranji mraz ali nenadna ohladitev v eni sami noči poškoduje mlade vrtnine, ki ste jih komaj posadili na vrt?

    Prav maj je ena tistih prehodnih točk v letu, ko se vreme še vedno zna hitro obrniti. Čez dan skoraj poletno in za kratke rokave, ponoči pa še vedno dovolj hladno, da lahko občutljive rastline to hitro občutijo na lastni koži.

    V tem kontekstu se v praksi pogosto omenja pojav t. i. ledenih mož. Gre za staro vremensko poimenovanje sredine maja, ki ga vrtičkarji še danes upoštevajo kot orientacijsko obdobje povečane verjetnosti za nižje jutranje temperature. In čeprav sodobne vremenske napovedi omogočajo precej natančnejše spremljanje razmer kot nekoč, pa številni vrtičkarji tudi danes opozarjajo, da prav v tem obdobju nekaj previdnosti pogosto še vedno ni odveč.

    Ste se kdaj vprašali, kaj ledeni možje pravzaprav pomenijo, zakaj jih številni še vedno jemljejo resno in kako se v tem obdobju pravilno pripraviti na sajenje? Spodaj predstavljam kratek pregled, kaj je v obdobju ledenih mož smiselno upoštevati pri sajenju. Nasveti so dovolj preprosti, da se jih lahko držite brez zapletov, in dovolj konkretni, da vam pomagajo preprečiti napake, ki se lahko na vrtu hitro poznajo. In vam uničijo pridelek, še preden ta sploh dobro začne rasti.

    Ledenih mož v vremenoslovju ne obravnavajo kot uraden meteorološki pojav, ampak kot fenološko in ljudsko vremensko pravilo, ki temelji na dolgoročnih opazovanjih podnebja.

    Kaj so ledeni možje?

    Ledeni možje označujejo obdobje okoli sredine maja, običajno od 12. do 15. maja, ko naj bi po ljudskem izročilu prišlo do izrazite ohladitve in jutranje pozebe.

    Gre za dneve treh svetnikov iz katoliškega koledarja – Pankracija, Servacija in Bonifacija, ki so v ljudskem izročilu postali simbol za obdobje povečane verjetnosti pozne spomladanske ohladitve. V nekaterih tradicijah se temu pridruži še Zofka (15. maj), ki naj bi »zalila zemljo« in dokončno prekinila tveganje pozebe.

    Meteorološko gledano ne gre za strogo ponovljiv pojav, temveč za statistično obdobje, v katerem se v Srednji Evropi še vedno lahko pojavijo kratkotrajni vdori hladnega zraka, zlasti v jasnih nočeh, ko pride do močnega ohlajanja tal.

    Zaščita vrta FOTO: Bauhaus
    Zaščita vrta FOTO: Bauhaus

    Zakaj številni vrtičkarji ledene može še vedno jemljejo resno?

    Čeprav gre za vremensko pravilo, ki temelji na ljudskem izročilu, pa imajo ledeni možje v praksi še vedno precejšnjo težo. Razlog ni v samem koledarju, temveč v ponavljajočem se vzorcu vremenskih nihanj v drugi polovici pomladi.

    V tem obdobju je ozračje pogosto še nestabilno, tla pa se po toplih dneh hitro ohlajajo. To pomeni, da lahko že kratkotrajni padec nočnih temperatur povzroči škodo, ki se kaže predvsem pri mladih in neutrjenih rastlinah.

    Največja nevarnost v tem obdobju torej ni dolgotrajen mraz, kot bi morda sprva mislili, temveč kratkotrajna jutranja pozeba ali temperature okoli ničle, ki se lahko pri občutljivih rastlinah kažejo kot:

    • poškodbe celičnih tkiv zaradi zamrzovanja vode v rastlinskih celicah,
    • vidna uvelost ali potemnitev mladih listov in poganjkov,
    • zastoj rasti, ki se lahko vleče več tednov,
    • zmanjšana vitalnost rastline v nadaljnji rastni sezoni,
    • v skrajnih primerih tudi propad celotne sadike.

     

    Še posebej občutljive so toploljubne vrste, kot so paradižnik, paprika in bučke, saj še nimajo razvitega zaščitnega tkiva, ki bi jih ščitilo pred temperaturnim stresom.

    Praktični napotki pri sajenju v času ledenih mož

    V obdobju ledenih mož pri sajenju na prostem svetujem, da vrta še ne obravnavate kot popolnoma stabilnega, saj so nočne ohladitve še vedno pogoste. Zato toploljubnih rastlin in sadik nikar ne sadite prehitro, temveč jih na zunanje razmere navajajte postopoma in jih ob napovedanem padcu temperatur tudi ustrezno zaščitite.

    V praksi to pomeni, da sajenje načrtujemo previdneje in ne gledamo le dnevnih temperatur, temveč tudi nočne minimume. Če se ti še približujejo 5 °C ali padejo nižje, je tveganje za poškodbe vrtnin ali rastlin še vedno visoko. Zato je bolje sajenje zamakniti za nekaj dni kot pa pozneje popravljati škodo na rastlinah.

    Posebej pomembno je, da:

    • sadike pred presajanjem utrjujemo postopoma (vsaj teden dni),
    • jih podnevi izpostavljamo zunanjim razmeram, ponoči pa zaščitimo,
    • pri občutljivih kulturah raje izberemo »varnejše« zavetne lege na vrtu,
    • pri večjih vrtovih si delo lahko olajšamo z uporabo vrtnih strojev in orodja, saj omogočajo hitrejšo pripravo gredic, premike ali prilagoditve zasaditev, ko se je treba hitro odzvati na vremenske spremembe,
    • sajenje opravimo v oblačnem delu dneva, da zmanjšamo šok presaditve.


    Če so rastline že posajene, je v tem obdobju skoraj nujno, da vremensko napoved spremljate na dnevni bazi. Če kaže, da bo ponoči ohladitev, je ključno, da ukrepate vnaprej in ne šele naslednje jutro, ko je škoda že narejena.

    Najbolj praktična zaščita v tem času so že preprosti ukrepi, ki ne zahtevajo veliko časa:

    • vrt prekrijte z vrtno kopreno,
    • uporabite vrtne pripomočke, kot so mini tuneli ali zaščitni loki,
    • lončnice premaknite v notranje ali zavetne prostore.


    Zelo pomemben del priprave pa ostaja tudi stanje tal. Če je zemlja prehladna ali izčrpana, se rastline težje ukoreninijo in so še občutljivejše na temperaturne šoke. Zato je priporočljivo že pred sajenjem poskrbeti za ustrezna gnojila, zemljo in sredstva za zaščito rastlin, saj dobro pripravljena osnova bistveno poveča odpornost mladih rastlin in izboljša njihovo prilagoditev na zunanje razmere.

    Vas zanima, kdaj saditi posamezne vrtnine? Vabljeni k ogledu setvenega koledarja, kjer lahko hitro preverite, katere vrtnine so trenutno primerne za sajenje in katere je glede na razmere na vrtu bolje še nekoliko odložiti.

    Ledeni možje na vrtu. FOTO: Bauhaus
    Ledeni možje na vrtu. FOTO: Bauhaus

    Uspešno vrtnarjenje temelji tako na koledarju kot tudi zdravi presoji

    Če povzamemo: bistvo vrtnarjenja v tem obdobju ni zgolj v slepem sledenju koledarja, temveč tudi v pozornem spremljanju dejanskih razmer na vrtu. Ledeni možje zato še danes ostajajo uporaben orientacijski okvir, ki vrtičkarje opozarja, da je lahko maj vremensko še kako nepredvidljiv in da se občutljive mlade rastline na takšna nihanja pogosto burno odzovejo.

    Moje pravilo je preprosto: v vrtnarstvu se najbolje obnese, ko ne hitimo, ampak se sproti prilagajamo razmeram na vrtu. S takšnim pristopom se bistveno zmanjša tveganje za poškodbe mladih rastlin, sezona pa se začne mirneje, stabilnejše in z manj nepotrebnimi popravki pozneje.

    Če želite tudi vi začeti sezono brez nepotrebnih zapletov in z dobro osnovo, je smiselno, da si pravočasno pripravite vse potrebno za delo na vrtu. Vse za zdrav in urejen vrt najdete tudi v Bauhausu, kjer lahko preprosto uredite vse potrebno za uspešen začetek vrtnarske sezone.

    Naročnik oglasne vsebine je Bauhaus

