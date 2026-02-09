So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

Težave z zobmi pri mnogih nastajajo postopoma. Najprej zob, ki ga je treba izpuliti, potem večja škrbina in morda proteza, ki je na začetku še znosna, sčasoma pa vedno bolj moti. Človek se prilagaja, malo spremeni prehrano, malo manj se smeje na fotografijah in tako minejo leta. Ko se končno odloči, da bi rad spet sproščeno jedel in se nasmehnil brez zadržkov, pogosto sliši stavek, ki zaboli: zaradi pomanjkanja kosti ali drugih težav ni rešitve.

Še pred nekaj leti je bilo pogosto res tako. Zobni vsadki so bili marsikje vezani na stroge pogoje, dovolj čeljustne kosti, ugodno anatomijo in primerno zdravstveno stanje. Če tega ni bilo, so se vrata hitro zaprla, človek pa je domov odšel z občutkom, da mu preostane samo to, kar ima.

Odtlej se je veliko spremenilo. Razvoj diagnostike, načrtovanja in implantoloških pristopov je v zadnjem obdobju naredil velik preskok, zato zdravljenje brezzobosti vse redkeje pomeni eno samo pot za vse. Večinoma pomeni, da se strokovnjak najprej poglobi v človeka pred seboj in nato poišče rešitev, ki je pri njem smiselna in izvedljiva.

Prav v tem je danes največja razlika: pacient ima možnost. Možnost, da si povrne zobe, kakršne je imel nekoč, in dobi rešitev, ki je stabilna, zanesljiva in tudi estetsko dovršena.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA Zagrebu se s takšnimi primeri že dolgo ukvarja izkušena ekipa strokovnjakov pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša. Na podlagi dolgoletnega kliničnega znanja in najnovejših tehnologij so razvili sodoben pristop ALL-ON-X, ki omogoča vstavitev zobnih vsadkov tudi v primerih, v katerih klasične poti niso več dovolj.

Zakaj pomanjkanje čeljustne kosti ni več izključujoča diagnoza

Pomanjkanje čeljustne kosti je dolgo veljalo za eno največjih omejitev pri zdravljenju brezzobosti. Ko zobje manjkajo dlje časa, kost, ki jih je nekoč podpirala, začne izgubljati volumen in gostoto, zato se zdi, kot da so z leti možnosti za zobne vsadke vse manjše.

Nekdaj je bila to realna ugotovitev, ker so zdravniki razpolagali z manj možnostmi in manj natančnim načrtovanjem. Implantologija je dolgo temeljila na strožjih pogojih, dovolj kosti na točno določenih mestih in anatomiji, ki je dopuščala klasično vstavitev vsadkov. Če teh pogojev ni bilo, so bile rešitve zahtevne, dolgotrajne ali za marsikoga preveč obremenjujoče, zato so številni obupali že pri prvem mnenju.

Danes je izhodišče drugačno. Sodobna diagnostika in tridimenzionalno načrtovanje omogočata natančno oceno stanja čeljustne kosti, na tej podlagi pa se terapija sestavi tako, da upošteva realne možnosti posameznika. Implantologija zato vse pogosteje združuje več pristopov in tehnik, s katerimi je mogoče vsadke stabilno zasidrati tudi tam, kjer je kosti manj. Cilj ostaja preprost in zelo oseben: povrniti funkcijo, udobje in videz zob na način, ki se v praksi dobro obnese in se naravno vključi v človekovo življenje.

ALL-ON-X odpira možnosti tudi tam, kjer klasični pristopi ne prinesejo dovolj stabilnega rezultata.

Ko sodobna implantologija ponudi več kot eno pot

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu se že več kot tri desetletja vsak dan srečujejo z ljudmi, ki so jim drugje rekli, da zanje ni rešitve. Prav iz takšnih primerov so razvili pristop, ki zdravljenje prilagodi človeku, njegovemu stanju in njegovim možnostim. Namesto vnaprej določenih omejitev danes zdravniki najprej poiščejo odgovor na vprašanje, kaj je za posameznega pacienta izvedljivo, varno in dolgoročno smiselno. Iz takšnega razumevanja se je razvil koncept ALL-ON-X.

ALL-ON-X ni en sam postopek, temveč okvir, ki poveže natančno diagnostiko, izkušnje kirurške ekipe in različne implantološke pristope, izbrane glede na stanje kosti in anatomijo. Prav zato lahko odpre možnosti tudi v primerih, v katerih klasične rešitve ne prinesejo dovolj stabilnega rezultata.

ALL-ON-X tako za mnoge pomeni priložnost, da po letih negotovosti spet dobijo zobe, ki so po občutku, funkciji in videzu čim bližje tistim iz mladosti.

Prvi specialistično-diagnostični pregled je temelj, na katerem nastane jasen terapevtski načrt in koncept zdravljenja. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA

ALL-ON-X ponuja nove možnosti za lep nasmeh

Ena ključnih prednosti pristopa ALL-ON-X je v tem, da zdravljenje ne izhaja iz vnaprej določene metode, temveč iz natančnega razumevanja stanja posameznika. V Ortoimplant DENTAL SPA zato najprej poskušajo ugotoviti, kakšna je razporeditev in kakovost čeljustne kosti, kakšne so anatomske posebnosti ter kakšne so pacientove želje in pričakovanja. Šele nato izberejo implantološko rešitev, ki bo v danih razmerah najstabilnejša in dolgoročno najzanesljivejša.

V nekaterih primerih je mogoče uporabiti klasični pristop All-on-4, pri katerem se celoten zobni lok stabilno pritrdi na štiri skrbno načrtovane vsadke. Kadar pa je kost v zgornji čeljusti močno zmanjšana ali ne omogoča varne vstavitve klasičnih vsadkov, pridejo v poštev naprednejše rešitve, kot je Zygoma All-on-4, ki izkorišča čvrstejše kostne strukture obraznega skeleta. Pri določenih anatomskih stanjih se uporabljajo tudi zigomatični ali pterigoidni implantati, ki omogočajo stabilno sidranje tam, kjer klasični pristopi odpovedo.

Pri posebej zahtevnih primerih, kjer primanjkuje kosti na več mestih ali so prisotne izrazite anatomske posebnosti, zdravljenje lahko vključuje transnazalne implantate ali individualizirane subperiostalne implantate, izdelane po meri posameznega pacienta. Takšne rešitve zahtevajo izjemno natančno načrtovanje, veliko izkušenj in dobro usklajeno ekipo, hkrati pa pacientom odpirajo možnosti, ki jih pred leti še niso imeli.

Skupni imenovalec vseh teh pristopov je, da se zdravljenje prilagodi pacientu in njegovim dejanskim možnostim.

Prvi specialistično-diagnostični pregled kot temelj varne odločitve

Za večino ljudi je prvi obisk specialistične klinike hkrati korak upanja in previdnosti. Po letih odlašanja, dvomov in pogosto tudi slabih izkušenj si želijo jasnih odgovorov, predvsem pa občutka, da jih nekdo res posluša. Prav zato v Ortoimplant DENTAL SPA prvi specialistično-diagnostični pregled ni kratek posvet, temveč poglobljen proces, namenjen razumevanju celotne slike.

Pregled se začne s funkcionalno-diagnostično oceno, ki vključuje tudi maksilofacialno analizo. Ta omogoča vpogled v delovanje čeljusti, ugriza in obraznih struktur ter pomaga prepoznati dejavnike, ki lahko vplivajo na uspešnost zdravljenja. Sledi sodobna slikovna diagnostika z ortopantomogramom in tridimenzionalnim RTG-slikanjem zgornje in spodnje čeljusti, ki natančno pokaže stanje kosti in razporeditev anatomskih struktur.

Pomemben del pregleda je tudi intraoralno fotografiranje in digitalno skeniranje, s katerim se ustvari natančen digitalni odtis trenutnega stanja v ustih. V kombinaciji z ekstraoralnim fotografiranjem omogoča celosten pogled na funkcionalne in estetske vidike zdravljenja. Vse zbrane informacije nato pregleda specialistična ekipa, ki na tej podlagi pripravi terapevtski načrt in koncept zdravljenja, prilagojen posamezniku.

Za pacienta je ključen del pregleda prav predstavitev tega načrta. V mirnem pogovoru mu strokovnjaki pojasnijo ugotovitve, razložijo možne poti zdravljenja ter odgovorijo na vprašanja in pomisleke. Odločitev se ne sprejme na hitro, temveč na podlagi razumevanja in zaupanja.

V Ortoimplant DENTAL SPA terapijo vedno oblikujejo okoli posameznika, njegovih potreb in realnih možnosti. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA

Protokol DENTAL SPA in analgosedacija kot podpora telesu in počutju

Zdravljenje brezzobosti in zahtevnejši implantološki posegi lahko človeka obremenijo, ne le telesno, temveč tudi čustveno. V Ortoimplant DENTAL SPA zato pri načrtovanju ne mislijo samo na izvedbo posega, ampak tudi na to, kako ga bo pacient doživel in kako bo potekalo okrevanje. Iz takšnega pristopa je nastal protokol DENTAL SPA, ki sodobno zobozdravstvo poveže s celostno podporo telesu.

Pacientom so glede na strokovne indikacije na voljo tudi posegi v analgosedaciji. Gre za stanje zmanjšane zavesti, ki ves čas poteka pod nadzorom anesteziologa in omogoča, da pacient poseg prespi ali ga doživi bistveno mirneje, brez izrazitega strahu in napetosti. Za mnoge, ki imajo za seboj težke zobozdravstvene izkušnje ali se posegov močno bojijo, je to pomembna razbremenitev in pogosto tudi razlog, da se lažje odločijo za zdravljenje.

Pomemben del predstavlja tudi podpora okrevanju, ki vključuje skrbno izbrane tretmaje DENTAL SPA. Med njimi so limfna drenaža, ozonoterapija z avtotransfuzijo ozonizirane krvi, magnetoterapija s torzijskimi polji, intravenska suplementacija z vitamini, minerali in aminokislinami ter hiperbarična kisikova terapija. Njihov namen je podpreti telo pri celjenju, zmanjšati obremenitve in pripomoči k hitrejšemu okrevanju.

Tretmaji potekajo v mirnem SPA delu klinike, kjer je prostor zasnovan tako, da pacientu že ob prihodu pomaga umiriti tempo in napetost. Na voljo je tudi Zuu Bar, prvi dentalni bar in prijeten prostor za čakanje, kjer pacienti pred posegom, po njem ali med posameznimi fazami zdravljenja lažje zadihajo in se odmaknejo od občutkov, ki jih pogosto povezujemo s klasičnimi ordinacijami. V takšnem okolju si lahko vzamejo trenutek zase in se okrepčajo z zdravimi napitki.

Dr. Zdenko Trampuš v kliniki sodeluje s soprogo Ivano Trampuš in sinom dr. Martinom Trampušem. FOTO: Leon Vidic