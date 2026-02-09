  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Ko slišimo, da zaradi pomanjkanja čeljustne kosti ni rešitve, pogosto prehitro odnehamo. Rešitev obstaja. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Ko slišimo, da zaradi pomanjkanja čeljustne kosti ni rešitve, pogosto prehitro odnehamo. Rešitev obstaja. FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    9. 2. 2026 | 08:52
    11:31
    A+A-

    Težave z zobmi pri mnogih nastajajo postopoma. Najprej zob, ki ga je treba izpuliti, potem večja škrbina in morda proteza, ki je na začetku še znosna, sčasoma pa vedno bolj moti. Človek se prilagaja, malo spremeni prehrano, malo manj se smeje na fotografijah in tako minejo leta. Ko se končno odloči, da bi rad spet sproščeno jedel in se nasmehnil brez zadržkov, pogosto sliši stavek, ki zaboli: zaradi pomanjkanja kosti ali drugih težav ni rešitve.

    Še pred nekaj leti je bilo pogosto res tako. Zobni vsadki so bili marsikje vezani na stroge pogoje, dovolj čeljustne kosti, ugodno anatomijo in primerno zdravstveno stanje. Če tega ni bilo, so se vrata hitro zaprla, človek pa je domov odšel z občutkom, da mu preostane samo to, kar ima.

    Odtlej se je veliko spremenilo. Razvoj diagnostike, načrtovanja in implantoloških pristopov je v zadnjem obdobju naredil velik preskok, zato zdravljenje brezzobosti vse redkeje pomeni eno samo pot za vse. Večinoma pomeni, da se strokovnjak najprej poglobi v človeka pred seboj in nato poišče rešitev, ki je pri njem smiselna in izvedljiva.

    Prav v tem je danes največja razlika: pacient ima možnost. Možnost, da si povrne zobe, kakršne je imel nekoč, in dobi rešitev, ki je stabilna, zanesljiva in tudi estetsko dovršena.

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA Zagrebu se s takšnimi primeri že dolgo ukvarja izkušena ekipa strokovnjakov pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša. Na podlagi dolgoletnega kliničnega znanja in najnovejših tehnologij so razvili sodoben pristop ALL-ON-X, ki omogoča vstavitev zobnih vsadkov tudi v primerih, v katerih klasične poti niso več dovolj.

    Ekipa klinike Ortoimplant DENTAL SPA prihaja v Slovenijo!

    Potrebujete več informacij o možnosti, ki jih imate, da bi dosegli lep in funkcionalen nasmeh? Obiščite ekipo klinike na sejmih Fit & Well 2026 v Celju (13.–15. 3. 2026, dvorana L, mesto 05) in sejmu Komenda 2026 (27.–29. 3. 2026, šotor 8, stojnica 6).

    Za informacije o sejmih pokličite +385 99 480 3700.

    Ortoimplant Dental spa. Zagreb, Hrvaška, 8. september 2025
    Ortoimplant Dental spa. Zagreb, Hrvaška, 8. september 2025

    To je vaša priložnost za spremembo!

    Zakaj pomanjkanje čeljustne kosti ni več izključujoča diagnoza

    Pomanjkanje čeljustne kosti je dolgo veljalo za eno največjih omejitev pri zdravljenju brezzobosti. Ko zobje manjkajo dlje časa, kost, ki jih je nekoč podpirala, začne izgubljati volumen in gostoto, zato se zdi, kot da so z leti možnosti za zobne vsadke vse manjše.

    Nekdaj je bila to realna ugotovitev, ker so zdravniki razpolagali z manj možnostmi in manj natančnim načrtovanjem. Implantologija je dolgo temeljila na strožjih pogojih, dovolj kosti na točno določenih mestih in anatomiji, ki je dopuščala klasično vstavitev vsadkov. Če teh pogojev ni bilo, so bile rešitve zahtevne, dolgotrajne ali za marsikoga preveč obremenjujoče, zato so številni obupali že pri prvem mnenju.

    Danes je izhodišče drugačno. Sodobna diagnostika in tridimenzionalno načrtovanje omogočata natančno oceno stanja čeljustne kosti, na tej podlagi pa se terapija sestavi tako, da upošteva realne možnosti posameznika. Implantologija zato vse pogosteje združuje več pristopov in tehnik, s katerimi je mogoče vsadke stabilno zasidrati tudi tam, kjer je kosti manj. Cilj ostaja preprost in zelo oseben: povrniti funkcijo, udobje in videz zob na način, ki se v praksi dobro obnese in se naravno vključi v človekovo življenje.

    ALL-ON-X odpira možnosti tudi tam, kjer klasični pristopi ne prinesejo dovolj stabilnega rezultata.
    ALL-ON-X odpira možnosti tudi tam, kjer klasični pristopi ne prinesejo dovolj stabilnega rezultata.

    Ko sodobna implantologija ponudi več kot eno pot

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu se že več kot tri desetletja vsak dan srečujejo z ljudmi, ki so jim drugje rekli, da zanje ni rešitve. Prav iz takšnih primerov so razvili pristop, ki zdravljenje prilagodi človeku, njegovemu stanju in njegovim možnostim. Namesto vnaprej določenih omejitev danes zdravniki najprej poiščejo odgovor na vprašanje, kaj je za posameznega pacienta izvedljivo, varno in dolgoročno smiselno. Iz takšnega razumevanja se je razvil koncept ALL-ON-X.

    ALL-ON-X ni en sam postopek, temveč okvir, ki poveže natančno diagnostiko, izkušnje kirurške ekipe in različne implantološke pristope, izbrane glede na stanje kosti in anatomijo. Prav zato lahko odpre možnosti tudi v primerih, v katerih klasične rešitve ne prinesejo dovolj stabilnega rezultata.

    ALL-ON-X tako za mnoge pomeni priložnost, da po letih negotovosti spet dobijo zobe, ki so po občutku, funkciji in videzu čim bližje tistim iz mladosti.

    Prvi specialistično-diagnostični pregled je temelj, na katerem nastane jasen terapevtski načrt in koncept zdravljenja. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA
    Prvi specialistično-diagnostični pregled je temelj, na katerem nastane jasen terapevtski načrt in koncept zdravljenja. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA

    ALL-ON-X ponuja nove možnosti za lep nasmeh

    Ena ključnih prednosti pristopa ALL-ON-X je v tem, da zdravljenje ne izhaja iz vnaprej določene metode, temveč iz natančnega razumevanja stanja posameznika. V Ortoimplant DENTAL SPA zato najprej poskušajo ugotoviti, kakšna je razporeditev in kakovost čeljustne kosti, kakšne so anatomske posebnosti ter kakšne so pacientove želje in pričakovanja. Šele nato izberejo implantološko rešitev, ki bo v danih razmerah najstabilnejša in dolgoročno najzanesljivejša.

    V nekaterih primerih je mogoče uporabiti klasični pristop All-on-4, pri katerem se celoten zobni lok stabilno pritrdi na štiri skrbno načrtovane vsadke. Kadar pa je kost v zgornji čeljusti močno zmanjšana ali ne omogoča varne vstavitve klasičnih vsadkov, pridejo v poštev naprednejše rešitve, kot je Zygoma All-on-4, ki izkorišča čvrstejše kostne strukture obraznega skeleta. Pri določenih anatomskih stanjih se uporabljajo tudi zigomatični ali pterigoidni implantati, ki omogočajo stabilno sidranje tam, kjer klasični pristopi odpovedo.

    Pri posebej zahtevnih primerih, kjer primanjkuje kosti na več mestih ali so prisotne izrazite anatomske posebnosti, zdravljenje lahko vključuje transnazalne implantate ali individualizirane subperiostalne implantate, izdelane po meri posameznega pacienta. Takšne rešitve zahtevajo izjemno natančno načrtovanje, veliko izkušenj in dobro usklajeno ekipo, hkrati pa pacientom odpirajo možnosti, ki jih pred leti še niso imeli.

    Skupni imenovalec vseh teh pristopov je, da se zdravljenje prilagodi pacientu in njegovim dejanskim možnostim.

    Prvi specialistično-diagnostični pregled kot temelj varne odločitve

    Za večino ljudi je prvi obisk specialistične klinike hkrati korak upanja in previdnosti. Po letih odlašanja, dvomov in pogosto tudi slabih izkušenj si želijo jasnih odgovorov, predvsem pa občutka, da jih nekdo res posluša. Prav zato v Ortoimplant DENTAL SPA prvi specialistično-diagnostični pregled ni kratek posvet, temveč poglobljen proces, namenjen razumevanju celotne slike.

    Pregled se začne s funkcionalno-diagnostično oceno, ki vključuje tudi maksilofacialno analizo. Ta omogoča vpogled v delovanje čeljusti, ugriza in obraznih struktur ter pomaga prepoznati dejavnike, ki lahko vplivajo na uspešnost zdravljenja. Sledi sodobna slikovna diagnostika z ortopantomogramom in tridimenzionalnim RTG-slikanjem zgornje in spodnje čeljusti, ki natančno pokaže stanje kosti in razporeditev anatomskih struktur.

    Pomemben del pregleda je tudi intraoralno fotografiranje in digitalno skeniranje, s katerim se ustvari natančen digitalni odtis trenutnega stanja v ustih. V kombinaciji z ekstraoralnim fotografiranjem omogoča celosten pogled na funkcionalne in estetske vidike zdravljenja. Vse zbrane informacije nato pregleda specialistična ekipa, ki na tej podlagi pripravi terapevtski načrt in koncept zdravljenja, prilagojen posamezniku.

    Za pacienta je ključen del pregleda prav predstavitev tega načrta. V mirnem pogovoru mu strokovnjaki pojasnijo ugotovitve, razložijo možne poti zdravljenja ter odgovorijo na vprašanja in pomisleke. Odločitev se ne sprejme na hitro, temveč na podlagi razumevanja in zaupanja.

    V Ortoimplant DENTAL SPA terapijo vedno oblikujejo okoli posameznika, njegovih potreb in realnih možnosti. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA
    V Ortoimplant DENTAL SPA terapijo vedno oblikujejo okoli posameznika, njegovih potreb in realnih možnosti. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA

    Protokol DENTAL SPA in analgosedacija kot podpora telesu in počutju

    Zdravljenje brezzobosti in zahtevnejši implantološki posegi lahko človeka obremenijo, ne le telesno, temveč tudi čustveno. V Ortoimplant DENTAL SPA zato pri načrtovanju ne mislijo samo na izvedbo posega, ampak tudi na to, kako ga bo pacient doživel in kako bo potekalo okrevanje. Iz takšnega pristopa je nastal protokol DENTAL SPA, ki sodobno zobozdravstvo poveže s celostno podporo telesu.

    Pacientom so glede na strokovne indikacije na voljo tudi posegi v analgosedaciji. Gre za stanje zmanjšane zavesti, ki ves čas poteka pod nadzorom anesteziologa in omogoča, da pacient poseg prespi ali ga doživi bistveno mirneje, brez izrazitega strahu in napetosti. Za mnoge, ki imajo za seboj težke zobozdravstvene izkušnje ali se posegov močno bojijo, je to pomembna razbremenitev in pogosto tudi razlog, da se lažje odločijo za zdravljenje.

    Pomemben del predstavlja tudi podpora okrevanju, ki vključuje skrbno izbrane tretmaje DENTAL SPA. Med njimi so limfna drenaža, ozonoterapija z avtotransfuzijo ozonizirane krvi, magnetoterapija s torzijskimi polji, intravenska suplementacija z vitamini, minerali in aminokislinami ter hiperbarična kisikova terapija. Njihov namen je podpreti telo pri celjenju, zmanjšati obremenitve in pripomoči k hitrejšemu okrevanju.

    Tretmaji potekajo v mirnem SPA delu klinike, kjer je prostor zasnovan tako, da pacientu že ob prihodu pomaga umiriti tempo in napetost. Na voljo je tudi Zuu Bar, prvi dentalni bar in prijeten prostor za čakanje, kjer pacienti pred posegom, po njem ali med posameznimi fazami zdravljenja lažje zadihajo in se odmaknejo od občutkov, ki jih pogosto povezujemo s klasičnimi ordinacijami. V takšnem okolju si lahko vzamejo trenutek zase in se okrepčajo z zdravimi napitki.

    Dr. Zdenko Trampuš v kliniki sodeluje s soprogo Ivano Trampuš in sinom dr. Martinom Trampušem. FOTO: Leon Vidic 
    Dr. Zdenko Trampuš v kliniki sodeluje s soprogo Ivano Trampuš in sinom dr. Martinom Trampušem. FOTO: Leon Vidic 

    Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu zdravi tudi najzahtevnejše primere brezzobosti in pomanjkanja čeljustne kosti z naprednimi implantološkimi pristopi ter z jasno, individualno načrtovano terapijo. Če ste slišali, da za vas ni rešitve, je morda čas za drugo strokovno mnenje.

    Naročite se na prvi specialistično-diagnostični pregled na +385 1 3703 498 ali prek uradne spletne strani klinike. Spremljajte Ortoimplant DENTAL SPA tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, YouTube, TikTok in LinkedIn.

     

    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Anketa

    Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

    Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
    7. 2. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijski dnevnik

    Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

    Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
    Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    zobni vsadkizobozdravstvoimplantologijaZygomaOrtoimplant DENTAL SPAdr. Zdenko TrampušAll-on-x
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Blišča manj, več bede

    Dobitnik treh olimpijskih kolajn zlil žolč: Tukaj spim, kot da bi bil v hlevu

    Najuspešnejši slovenski deskar Žan Košir jasno in glasno o slabostih v deskarski ekipi, o nehomogenosti, o nepodpori, o neprimernih ljudeh
    9. 2. 2026 | 11:35
    Preberite več
    Nedelo
    Nedelovih sedem

    Koliko medalj bodo osvojili naše športnice in športniki?

    Nedelovih sedem smo vprašali o tem, ali bodo spremljali OI.
    Agata Rakovec Kurent 9. 2. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Iz zapora izpustili 30 politikov, enega takoj nato ponovno zaprli

    Venezuelski konservativni politik Juan Pablo Guanipa je bil ponovno pridržan kmalu po izpustitvi iz zapora.
    9. 2. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Najpogostejše napake pri načrtovanju kuhinje in kako se jim izogniti

    Nepravilna postavitev, premalo svetlobe ali napačna napa lahko vplivajo na uporabnost kuhinje. Odkrijte najpogostejše napake in rešitve.
    9. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Negotova prihodnost

    Navijači na nogah, so spremljali zadnjo olimpijsko tekmo?

    Mednarodni olimpijski komite bo usodi discipline odločil najpozneje junija. Zeleno luč za biatlon, bob, curling, hokej, sankanje, drsanje in smučanje.
    9. 2. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Iz zapora izpustili 30 politikov, enega takoj nato ponovno zaprli

    Venezuelski konservativni politik Juan Pablo Guanipa je bil ponovno pridržan kmalu po izpustitvi iz zapora.
    9. 2. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Najpogostejše napake pri načrtovanju kuhinje in kako se jim izogniti

    Nepravilna postavitev, premalo svetlobe ali napačna napa lahko vplivajo na uporabnost kuhinje. Odkrijte najpogostejše napake in rešitve.
    9. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Negotova prihodnost

    Navijači na nogah, so spremljali zadnjo olimpijsko tekmo?

    Mednarodni olimpijski komite bo usodi discipline odločil najpozneje junija. Zeleno luč za biatlon, bob, curling, hokej, sankanje, drsanje in smučanje.
    9. 2. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo