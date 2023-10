Sočutje in pravo morata prevladati

Več kot petdeset hollywoodskih zvezdnikov je pred dnevi sestavilo odprto pismo, naslovljeno na ameriškega predsednika Joeja Bidena, v katerem njega in druge svetovne voditelje pozivajo, naj si prizadevajo za prekinitev ognja v vojni med Izraelom in Hamasom.

»Prosimo vas, da kot predsednik Združenih držav pozovete k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in Izraelu, še preden bo izgubljeno še eno življenje. V zadnjem tednu in pol je bilo ubitih več kot 5000 ljudi, kar je katastrofalna številka. V zadnjih 12 dneh je bilo na Gazo odvrženih več kot šest tisoč bomb, zaradi česar vsakih 15 minut umre en otrok. Verjamemo, da je vsako življenje sveto ne glede na vero ali narodnost, zato obsojamo ubijanje palestinskih in izraelskih civilistov,« piše v pismu, ki ga je v celoti objavila revija Variety, med drugim so ga podpisali igralci Kristen Stewart, Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Susan Sarandon, komik Jon Stewart in 50 drugih velikih zvezdnikov. »Zavzemamo se za svobodo, pravičnost, dostojanstvo in mir za vse ljudi – z globoko željo, da bi ustavili nadaljnje prelivanje krvi.«

Mahershala Ali FOTO: REUTERS

Ključna vloga Amerike

»Prepričani smo, da lahko Združene države Amerike odigrajo ključno diplomatsko vlogo pri odpravi trpljenja, zato se pridružujemo glasovom kongresa ZDA, Unicefa, Zdravnikov brez meja, Mednarodnega odbora Rdečega križa in številnih drugih. Reševanje življenj je naša moralna dolžnost. Zato ponavljamo Unicefovo misel: Sočutje in mednarodno pravo morata prevladati. Prihodnjim generacijam nočemo pripovedovati zgodbe o našem molku, o tem, da smo stali ob strani in nismo storili ničesar. Kot je za UN News povedal vodja nujne pomoči Martin Griffiths: 'Zgodovina nas opazuje,'« se glasijo besede v pismu, ki so ga podpisali tudi Channing Tatum, Jeremy Strong, Jon Stewart, Jessica Chastain, Oscar Isaac, Mahershala Ali, Rooney Mara, Rosario Dawson in drugi.

Drugi poziv umetnikov in kulturnikov, ki zahteva prekinitev ognja v Gazi in odprtje poti za humanitarno pomoč v regiji, je izjava organizacije Artists for Palestine UK, ki jo je podpisalo več kot dva tisoč podpisnikov, uglednih vizualnih umetnikov, režiserjev in igralcev, med njimi Tilda Swinton, Charles Dance, Steve Coogan, Barbara Kruger, Miriam Margolyes, Michael Winterbottom, Mike Leigh in Asif Kapadia. V pismu so britansko vlado obtožili, da »ne le dopušča vojne zločine, ampak jim tudi pomaga in jih spodbuja«.

Vladni organi in vojni zločini

Cate Blanchett FOTO: Reuters

V odprtem pismu, ki kroži po spletu, podpisniki pravijo, da 2,3 milijona Palestincev v Gazi trpi »kolektivno kazen nepredstavljivih razsežnosti«, in pozivajo k »prenehanju sodelovanja vladnih organov pri hudih kršitvah človekovih pravic in vojnih zločinih«.

Del pisma se glasi: »Priča smo zločinu in katastrofi. Izrael je velik del Gaze spremenil v ruševine in 2,3 milijona Palestincem prekinil preskrbo z vodo, električno energijo, hrano in zdravili. Po besedah podsekretarja ZN za humanitarne zadeve nad ozemljem visi 'prikazen smrti'. Gaza je že dolgo družba beguncev in otrok beguncev. Zdaj je na stotisoče Palestincev, ki jih bombardirajo iz zraka, z morja in kopnega in katerih stari starši so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, ponovno prisiljenih bežati – ali pa jih čaka kolektivna kazen nepredstavljivih razsežnosti. Palestinci, ki so jim bile odvzete pravice in jih je izraelski obrambni minister označil za 'človeške živali', so postali ljudje, ki jim lahko storimo skoraj vse,« so ostri v pismu.

»Naše vlade ne le dopuščajo vojne zločine, ampak jim tudi pomagajo in jih spodbujajo,« še piše v pismu organizacije Artists for Palestine UK. »Prišel bo čas, ko bodo odgovarjale za svojo sokrivdo. Za zdaj pa je naša dolžnost, da obsodimo vsako nasilje nad civilisti in kršitev mednarodnega prava, ne glede na to, kdo ga izvaja, ter storimo vse, kar je v naši moči, da se konča krutost brez primere, ki se dogaja v Gazi.«