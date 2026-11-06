Zvezna sodnica in 76 metrov Trumpovega ega

Donald Trump se poleg vodenja ZDA in »urejanja« razmer na svetu ukvarja tudi s spreminjanjem podobe Bele hiše in ameriške prestolnice. Porušil je vzhodno krilo in na njegovem mestu gradi veliko plesno dvorano, načrtuje novo helikoptersko pristajališče in ureditev vrta z več sto kipi slavnih Američanov. Lotil se je tudi prenove Kennedyjevega centra pa prenove bazena ob Lincolnovem spomeniku. Zapletlo se je pri enem od njegovih najbolj ambicioznih – ali bolje rečeno, najbolj samovšečnih – načrtov: gradnji velikanskega slavoloka v Washingtonu. Včeraj zjutraj so se na območju Memorial Circle, kjer naj bi stal slavolok, zbrali veterani, aktivisti in drugi nasprotniki projekta. FOTO: Reuters Zvezna sodnica Tanya Chutkan je po poročanju ameriških medijev v četrtek začasno ustavila priprave na ...