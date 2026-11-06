Zvezna sodnica in 76 metrov Trumpovega ega

Zapletlo se je pri enem od najbolj ambicioznih, ali bolje rečeno, najbolj samovšečnih, predsednikovih načrtov: gradnji slavoloka v Washingtonu.
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Ko je Trump pred letom pokazal novinarjem maketo slavoloka in ga je novinar vprašal, komu je namenjen, je odgovoril: »Meni.« Foto Jonathan Ernst/Reuters
Donald Trump se poleg vodenja ZDA in »urejanja« razmer na svetu ukvarja tudi s spreminjanjem podobe Bele hiše in ameriške prestolnice. Porušil je vzhodno krilo in na njegovem mestu gradi veliko plesno dvorano, načrtuje novo helikoptersko pristajališče in ureditev vrta z več sto kipi slavnih Američanov. Lotil se je tudi prenove Kennedyjevega centra pa prenove bazena ob Lincolnovem spomeniku. Zapletlo se je pri enem od njegovih najbolj ambicioznih – ali bolje rečeno, najbolj samovšečnih – načrtov: gradnji velikanskega slavoloka v Washingtonu.
Včeraj zjutraj so se na območju Memorial Circle, kjer naj bi stal slavolok, zbrali veterani, aktivisti in drugi nasprotniki projekta. FOTO: Reuters
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