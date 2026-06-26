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    Zanimivosti

    Sodnice se prebijajo v svet moškega nogometa

    Na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki sodi kar šest sodnic. Ženska sodniška ekipa je na SP prvič sodila v Katarju pred štirimi leti.
    Ameriška sodniška trojica na tekmi med Ekvadorjem in Nemčijo; Tori Penso (v sredini) s pomočnicama Brooke Mayo (desno) in Kathryn Nesbitt (levo). FOTO: Vincent Carchietta/Imagn Images/Reuters
    Galerija
    Ameriška sodniška trojica na tekmi med Ekvadorjem in Nemčijo; Tori Penso (v sredini) s pomočnicama Brooke Mayo (desno) in Kathryn Nesbitt (levo). FOTO: Vincent Carchietta/Imagn Images/Reuters
    Staš Ivanc
    26. 6. 2026 | 11:37
    3:54
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    Na največjem svetovnem prvenstvu v nogometu doslej, na katerem se v treh državah (ZDA, Kanada in Mehika) meri kar 48 reprezentanc, sodi šest sodnic – največ v zgodovini moških svetovnih prvenstev. Kot glavni sodnici sodelujeta Američanka Tori Penso in Mehičanka Katia Itzel García, kot pomočnice pa Brooke Mayo in Kathryn Nesbitt (obe ZDA), Sandra Ramírez (Mehika) in Tatiana Guzmán (Nikaragva); slednja dela kot videosodnica.

    Tori Penso na svoji prvi tekmi v vlogi glavne sodnice na svetovnem prvenstvu ni popustila pod protesti južnoafriških reprezentantov.  FOTO: Claudia Greco/Reuters
    Tori Penso na svoji prvi tekmi v vlogi glavne sodnice na svetovnem prvenstvu ni popustila pod protesti južnoafriških reprezentantov.  FOTO: Claudia Greco/Reuters

    Na tekmi med Češko in Južno Afriko, ki se je v četrtek, 18. junija, končala z remijem (1:1), je potek tekme nadzorovala izključno ženska sodniška ekipa. Za sodnico Tori Penso ter njeni pomočnici Brooke Mayo in Kathryn Nesbitt je bilo to premierno skupno sojenje na tako visoki ravni, v zgodovini (moških) svetovnih prvenstev v nogometu pa se je kaj takšnega zgodilo šele drugič.

    Sodnica Katia Itzel García na tekmi med Tunizijo in Nizozemsko. FOTO: Claudia Greco/Reuters
    Sodnica Katia Itzel García na tekmi med Tunizijo in Nizozemsko. FOTO: Claudia Greco/Reuters

    Premierno na prvenstvu v Katarju

    Pred štirimi leti so ženske prvič sodile na svetovnem prvenstvu v moški konkurenci, in sicer na tekmi skupinskega dela med Nemčijo in Kostariko v Katarju (4:2): sodniško ekipo so sestavljale Francozinja Stéphanie Frappart, Brazilka Nezua Back in Mehičanka Karen Díaz. Skupino z letošnjega prvenstva je še redkejšo naredilo dejstvo, da so bile vse sodnice iz ZDA. In ¸ista ekipa je nato teden pozneje sodila še na tekmi med Ekvadorjem in Nemčijo, ki se je končala z južnoameriško zmago 2:1.

    Ledino je leta 2022 v Katarju na tekmi med Kostariko in Nemčijo orala francoska glavna sodnica Stéphanie Frappart. FOTO: Raul Arboleda/AFP
    Ledino je leta 2022 v Katarju na tekmi med Kostariko in Nemčijo orala francoska glavna sodnica Stéphanie Frappart. FOTO: Raul Arboleda/AFP

    »Večinoma o tem ne razmišljam; smo le ekipa sodnic,« je dejala Brooke Mayo, ko so jo vprašali, kaj si misli o svoji povsem ženski ekipi. »Potem pa pride inštruktor in nas prosi za sliko, ker smo na tisoče kilometrov stran navdihnile njegovo hčer. Ali pa te starejša prostovoljka Fife potegne na stran in ti pove, kako ponosna je, da vidi ženske na tej ravni, in kako se ji je to zdelo nekaj povsem nemogočega, ko je bila mlajša,« je povedala Mayova.

    »Čeprav nas vidim le kot običajno sodniško trojico, ki si je prislužila mesto na tem svetovnem prvenstvu Fife, vem, da predstavljamo nekaj večjega od nas samih. Ni omejitev, da bi dosegli svoje sanje, dokler ste se pripravljeni žrtvovati, vložiti trud in izkoristiti priložnost, ko se ponudi,« je sklenila ameriška stranska sodnica.

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    Navdušenje v Ekvadorju, padel je »Elf«

    To je najnovejše srečanje z visokimi vložki za trojico sodnic, ki so pred tremi leti skupaj nadzorovale finale ženskega svetovnega prvenstva v nogometu. Leto pozneje so bile v sodniški skupini, izbrani za poletne olimpijske igre v Parizu leta 2024.

    Francozinja orala ledino

    Prva ženska, ki je leta 2022 sodila na tekmi moškega svetovnega prvenstva v nogometu, Stéphanie Frappart se zdaj pridružuje osebju evropske nogometne zveze. Frappartova se bo pri Uefi zaposlila kot sodnica s polnim delovnim časom, kjer bo usposabljala sodnike in jim pomagala pri uvrščanju na tekme v evropskih tekmovanjih. Nadomestila bo nekdanjo češko sodnico Dagmar Damkovo, je v četrtek sporočila Uefa.

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    Na svetovnem prvenstvu bo prvič sodila ženska trojica

    Dvainštiridesetletna Francozinja je bila pionirka med sodnicami v moškem nogometu. Med drugim je bila tudi prva ženska, ki je sodila na tekmi v francoski prvi ligi in Uefini Ligi prvakov. V ženskem nogometu pa je sodila na finalu svetovnega prvenstva leta 2019 in finalu evropskega prvenstva leta 2025.

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