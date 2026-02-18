  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Sprednja križna vez je še posebej izpostavljena pri športih s hitro spremembo smeri, kot sta na primer nogomet in smučanje. FOTO: Depositphotos
    Sprednja križna vez je še posebej izpostavljena pri športih s hitro spremembo smeri, kot sta na primer nogomet in smučanje. FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    18. 2. 2026 | 08:36
    18. 2. 2026 | 09:42
    Avtor: izr. prof. dr. Mohsen Hussein, dr. med., spec. ortopedije

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Zaradi vse večje telesne aktivnosti prebivalstva, zlasti udejstvovanja v športu in rekreaciji, se pojavnost teh poškodb povečuje. Ker prizadenejo predvsem mlade in delovno ter športno aktivne posameznike, pogosto pomenijo daljšo odsotnost z dela ali celo prekinitev športne kariere. Strgana sprednja križna vez povzroči nestabilnost kolena, ki vodi v ponavljajoče se nefiziološke premike v sklepu. Takšni ponavljajoči se dogodki povečujejo tveganje za dodatne poškodbe meniskusov in sklepnega hrustanca ter dolgoročno povečujejo tveganje za razvoj artroze.

    V zadnjih dveh desetletjih je zdravljenje nestabilnosti kolenskega sklepa doživelo izjemen strokovni napredek. Razvoj diagnostičnih metod, izpopolnjene kirurške tehnike in sodobni rehabilitacijski protokoli so pomembno izboljšali rezultate zdravljenja. Kljub temu pa so poškodbe kolena zaradi svoje kompleksnosti še vedno zahteven klinični izziv. Le redko gre za izolirano poškodbo ene same strukture, saj so v večini primerov prizadeti tudi meniskusi, hrustanec ali druge vezi, kar zahteva celosten, premišljen in individualno prilagojen pristop.

    Zgradba in delovanje kolena

    Da bi lažje razumeli, kaj se zgodi ob poškodbi, si je dobro na kratko predstavljati, kako je koleno zgrajeno. Kolenski sklep tvorijo tri kosti: stegnenica, golenica in pogačica. Njihove sklepne površine so prekrite z gladkim hrustancem, ki deluje kot nekakšna zaščitna in drsna plast ter omogoča mehko, tekoče gibanje brez trenja. Med stegnenico in golenico ležita dva meniskusa, notranji in zunanji. To sta polmesečasti strukturi, ki delujeta kot blažilnika: povečujeta stik med kostmi, enakomerneje porazdelita obremenitve in dodatno prispevata k stabilnosti sklepa.

    Za stabilnost kolena skrbijo tudi vezi. Ob strani kolena sta kolateralni vezi, ki preprečujeta čezmerno nagibanje sklepa vstran. V notranjosti sklepa pa sta sprednja in zadnja križna vez, ki nadzorujeta gibanje naprej in nazaj ter omogočata varne rotacijske gibe.  Sprednja križna vez poteka iz zadnjega dela stegnenice proti golenici in ima ključno nalogo, da pri hitrih spremembah smeri, skokih ali doskokih ohranja koleno stabilno in pod nadzorom.

    Kako se poškoduje sprednja križna vez?

    Poškodbe sprednje križne vezi so najpogosteje povezane s športi, ki vključujejo hitre spremembe smeri, zasuke kolena, skoke in doskoke. Nogomet, rokomet, košarka in smučanje sodijo med dejavnosti z večjim tveganjem. V akutni fazi poškodbe se običajno pojavijo izrazita bolečina, oteklina, nabiranje krvi v sklepu in omejena gibljivost. Pozneje pa bolniki najpogosteje opisujejo občutek nestabilnosti, občasne bolečine in ponavljajoče se epizode »uhajanja« kolena.

    Način zdravljenja vedno prilagodimo posamezniku

    Proces zdravljenja poškodbe sprednje križne vezi se seveda začne z dobro diagnostiko; pri tem ima ključno vlogo magnetnoresonančno slikanje (MRI), ki omogoča podrobno oceno poškodb meniskusov, hrustanca, križnih in stranskih vezi ter natančno načrtovanje zdravljenja. Preiskava ni invazivna niti škodljiva ter ponuja veliko informacij, kar omogoča natančno diagnozo in lažje načrtovanje nadaljnjega zdravljenja.

    Zdravljenje poškodbe sprednje križne vezi je treba prilagoditi posamezniku. Pred odločitvijo za operativno ali neoperativno (konservativno) zdravljenje je nujen temeljit pogovor med kirurgom in bolnikom, saj gre za razmeroma velik poseg, ki mu sledi dolgotrajna in zahtevna rehabilitacija, običajno z omejitvami športnih aktivnosti vsaj devet mesecev.

    Ne glede na izbrani pristop je pomembno, da zgodaj določimo jasno strategijo zdravljenja. Začetni cilj je povrniti polno gibljivost, odpraviti bolečino in okrepiti mišice, saj je dobro pripravljeno koleno osnova za dolgoročno stabilnost. Neustrezno ali prepozno zdravljenje lahko podaljša okrevanje in poveča tveganje za trajne poškodbe.

    Ali gre tudi brez operacije?

    Neoperativno oz. konservativno zdravljenje je primerno predvsem za manj telesno aktivne posameznike oz. tiste, ki so pripravljeni spremeniti način življenja. Predvsem se za to pot odločamo pri tistih, ki nimajo občutka nestabilnosti in pri katerih ortoped ob pregledu ugotovi stabilno koleno.

    Tveganje pri tem načinu zdravljenja je večja možnost ponovne poškodbe zaradi nestabilnosti in posledične okvare drugih struktur v kolenu (meniskus, hrustanec) ter razvoj zgodnje artroze zaradi neenakomernega obremenjevanja sklepa.

    Pri aktivnih posameznikih, zlasti pri športnikih, ki se ukvarjajo s športi s hitrimi spremembami smeri in rotacijami kolena (nogomet, rokomet, smučanje), je smiselno razmišljati o operaciji – rekonstrukciji sprednje križne vezi.

    Posebna skupina so mlajši bolniki, pri katerih rast še ni čisto zaključena. Pri njih moramo biti pri načrtovanju operativnega posega posebej previdni, saj obstaja tveganje za poškodbo rastnega hrustanca. Obenem gre pogosto za zelo aktivne posameznike, ki se težje sprijaznijo z dolgotrajnimi omejitvami športnih dejavnosti, zato je odločitev o načinu zdravljenja še posebej skrbno pretehtana.

    Na drugi strani so starejši bolniki. Danes kronološka starost sama po sebi ni več odločilen dejavnik pri odločitvi za operacijo ali proti njej. Pomembnejši so splošno zdravstveno stanje, raven telesne aktivnosti in pričakovanja posameznika glede kakovosti življenja.

    Operativno zdravljenje: precizno, kot bi to naredila narava sama

    Uspeh rekonstrukcije sprednje križne vezi je neposredno povezan z natančno, anatomsko pravilno in individualno prilagojeno izvedbo posega. Kostna tunela na stegnenici in golenici morata biti postavljena na izvorno mesto naravne vezi, hkrati pa mora izbrani presadek po velikosti, obliki in napetosti čim bolj posnemati prvotno anatomijo in biomehansko funkcijo vezi.

    Za nadomestitev poškodovane vezi najpogosteje uporabljamo lastne kitne presadke, kot so del pogačične vezi s kostnima blokoma, kita mišice semitendinozus, kombinacija kit semitendinozus in gracilis ali tetiva kvadricepsa, možna pa je tudi uporaba presadka darovalca.

    Odločitev ni enotna za vse bolnike, temveč zahteva premišljeno individualno presojo, pri kateri upoštevamo starost, stopnjo telesne aktivnosti, morebitne spremljajoče poškodbe, predhodne operacije in anatomske posebnosti kolena. Vsaka vrsta presadka ima svoje prednosti in omejitve, pri čemer znanstvena literatura ne potrjuje, da bi bil kateri koli presadek v vseh primerih univerzalno najboljša izbira, zato je pravilna izbira presadka ključen element za dolgoročni uspeh operacije.

    Poseg poteka artroskopsko. Po uvodni oceni stanja meniskusov, hrustanca in vezi odstranimo ostanke poškodovane vezi, pri tem pa ohranimo pomembne anatomske orientacijske točke. Nato natančno izmerimo narastišča vezi, pripravimo izbrani presadek in izdelamo kostna tunela, prilagojena njegovi velikosti. Po uvedbi in čvrsti fiksaciji presadka sledi končna artroskopska kontrola, s katero preverimo pravilno postavitev in stabilnost rekonstruirane vezi.

    Okrevanje in vrnitev v gibanje

    Rehabilitacija po rekonstrukciji sprednje križne vezi je zahtevna. Ključnega pomena je, da poteka nadzorovano, pod vodstvom ustrezno usposobljenega fizioterapevta, ki dobro pozna omejitve in cilje posameznih faz okrevanja. Priporočljiva je individualna fizioterapija, program pa je treba prilagajati napredku in sposobnostim posameznika ob upoštevanju bioloških procesov celjenja tkiv.

    Videorazlago o poškodbah in zdravljenju sprednje križne vezi si lahko ogledate tukaj.

    Naročnik oglasne vsebine je Artros

    sprednja križna vezACLkolenska vezkolenske vezipoškodba sprednje križne vezizdravljenje sprednje križne vezioperativno zdravljenje sprednje križne vezirekonstrukcija ACLkonservativno zdravljenje ACL
