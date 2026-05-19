SOF 2026: največji marketinški dogodek v Sloveniji

V dveh dneh se je na festivalu v Magazinu Grando zbralo več kot 1400 udeležencev – od vodilnih agencij in naročnikov do medijskih strokovnjakov, producentov in ustvarjalcev.

SOF ostaja stičišče idej, ljudi in znanja, kjer se »kreativnost, odgovornost, tehnologija in človečnost srečajo v razpravi o prihodnosti komunikacije«.

Kreativnost kot poslovni učinek

SOF 2026 je znova utrdil svojo vlogo »barometra« industrije v Sloveniji, kjer kreativnost ni ločena od poslovnih rezultatov. Podeljenih je bilo 43 srebrnih, 26 zlatih in tri velike nagrade, pri čemer so bile nagrajene kampanje, ki uspešno povezujejo idejo, strategijo in realni učinek na trg. Letošnji nagrajenci:

agencija leta je postala Futura DDB , najuspešnejša znamka leta pa je Mastercard .

najboljši produkcijski hiši filmskih oglasov sta Razvojna agencija Kozjansko in Kinomotel , najboljša produkcijska hiša radijskih in zvočnih oglasov pa je postala 001 ,

naziv oglaševalska osebnost je prejel Urban Korenjak , oglaševalec leta 2025 pa je prejelo podjetje Atlantic Grupa ,

mlada kreativca sta Amber Škrabec in Gašper Potočnik iz Agencije 101.

FOTO: Žiga Intihar

»SOF ni le predogled najboljšega v stroki, je tudi dokaz, da v času generične komunikacije največjo vrednost znova ustvarjajo ljudje, drzne ideje in pristne zgodbe. SOF kot največji marketinški dogodek v Sloveniji je mesto, kjer se srečajo kreativnost, odgovornost, tehnologija in človeškost ter skupaj definirajo prihodnost komuniciranja,« je povedala

Magazin Grando v Portorožu je tudi letos deloval kot simbolna in fizična točka srečanja industrije. Nekdanje skladišče soli tik ob morju se je spremenilo v živ laboratorij idej, kjer so se prepletali predavanja, debate, študije primerov in intenzivno mreženje. S tem SOF utrjuje svojo pozicijo kot največji slovenski marketinški festival.

Hub, ne le festival

Letošnja izdaja je še posebej jasno pokazala premik od klasičnega festivalskega formata k širši industrijski platformi. Program je odprl razprave o umetni inteligenci, transformaciji blagovnih znamk, novih modelih sodelovanja in vlogi kreativnosti v času podatkovno vodenega marketinga. A eden ključnih poudarkov letošnjega SOF-a je bil tudi razmislek o sami naravi digitalnega okolja.

FOTO: Žiga Intihar

V predavanju »Internet: kdo ga zares obvladuje?« jeizpostavil, da internet, ki naj bi bil odprt in decentraliziran prostor, danes v veliki meri obvladujejo digitalni »vratarji« – platforme in algoritmi, ki določajo vidnost, dostop do občinstev in pogoje konkurence. Razprava je opozorila na premik moči iz odprtega spleta v zaprte ekosisteme, kjer blagovne znamke vse težje ohranjajo neposreden stik z uporabniki brez posrednikov. Še en močan poudarek je podal, ki je izpostavil, da je vse bolj zabrisana meja med vsebino in oglaševanjem. Sodobni marketing se vse pogosteje skriva v formate, ki ne delujejo kot oglasi, temveč kot vsebina, priporočilo ali celo zabava – kar odpira vprašanja transparentnosti, zaupanja in regulacije oglasnega ekosistema.pa je opozoril na pogosto napačno razumevanje umetne inteligence kot zgolj orodja za optimizacijo obstoječega, ne pa kot mehanizma za ustvarjanje novih idejnih prostorov.je dodal, da blagovne znamke danes niso več oddajniki sporočil, temveč aktivni udeleženci kulturnih sistemov.

FOTO: Žiga Intihar

Poseben poudarek letošnje edicije je bila tudi razprava o vlogi agencij in naročnikov v času negotovosti.je poudaril pomen zaupanja in redefinicije odnosov med partnerji v industriji, kjer uspeh temelji na enakovrednem sodelovanju in ne zgolj na izvrševanju briefa.pa je opozorila na ključno vprašanje sodobnega marketinga: ne kaj vse lahko naredimo z novimi tehnologijami, temveč kaj je v resnici smiselno narediti.

FOTO: Žiga Intihar

SOF 2026 v Portorožu je znova dokazal, da gre za več kot festival. Gre za nacionalno platformo, ki definira standarde stroke, odpira ključna vprašanja industrije in hkrati povezuje Slovenijo. Sočasno združuje tekmece, spodbuja odličnost in krepi zavedanje, da prihodnost komunikacij nastaja v skupnem prostoru idej, tehnologije in odgovornosti.

V času, ko komunikacijska industrija išče novo ravnotežje med tehnologijo, kreativnostjo in odgovornostjo, SOF ostaja eden redkih prostorov, kjer se ta razprava ne le odvija – ampak tudi usmerja prihodnost.

Naročnik oglasne vsebine je Slovenska oglaševalska zbornica