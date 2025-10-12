  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Zanimivosti

    Šola, ki se po mnenju stroke zelo lepo stara

    Zbornica za arhitekturo je objektu Srednje zdravstvene šole Ljubljana namenila nagrado za odlično realizacijo starejšega datuma.
    Vrtna stran je nekoliko bolj razgibana – tu je veliko šolsko dvorišče, ki je hkrati šolski park z mnogo zelenja. FOTO: Jurij Kobe
    Vrtna stran je nekoliko bolj razgibana – tu je veliko šolsko dvorišče, ki je hkrati šolski park z mnogo zelenja. FOTO: Jurij Kobe
    Saša Bojc
    12. 10. 2025 | 09:00
    9:38
    Patinaste svinčnike zbornica za arhitekturo in prostor podeljuje za projekte, ki so prestali test časa. Letos so s tem nazivom odlikovali Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana, rešitev Jurija Kobeta, Milene Todorić, Dominike Batista, Maje Ivanič, Lenke Kavčič in Sandre Fatur.

    Kot se spominja arhitekt Jurij Kobe, je natečajni projekt nosil naslov Palača, zanj pa so želeli ustrezno in premišljeno izkoristiti posebno lokacijo – veliko zemljišče ob Poljanski cesti. Poskus je vodila želja oblikovati mestotvorno zgradbo tako po obliki volumna kot po zasnovi njene notranje strukture. »Z volumnom zgradbe smo poskušali vzpostaviti urbano merilo in kontekst, ki tedaj, konec 90. let, v tem delu Poljanske še ni bil izoblikovan. Zasnova notranjosti je sledila prizadevanju, kako stavbo odpreti in jo zbližati z mestnim zunanjim, javnim oziroma odprtim prostorom. Takšna povezava je bila po našem mnenju izrednega pomena za mestotvorno arhitekturo in bistvena za graditev mestne atmosfere,« pripoveduje Kobe.

    Bi danes pri tej stavbi načrtoval kaj drugače in kaj pravijo uporabniki o stavbi, ki je prejela tudi druge nagrade (Plečnikovo nagrado za leto 1998, bila izbrana med 20 finalistov evropske nagrade Mies van der Rohe za leto 1998 in bila leta 2001 uvrščena v seznam Evropskega zbirnega registra kulturne dediščine Republike Slovenije)? Preberite v nadaljevanju.

