Počitnic je konec: kako otroka brez jutranjega kaosa vrniti v šolsko rutino

Prehod iz sproščenega poletnega ritma v septembrsko rutino in pripravo na novo šolsko leto od družin zahteva več kot le nakup šolskih potrebščin. Ponovno prilagajanje obveznostim je proces, ki ga je smiselno načrtovati vnaprej, pri tem pa imajo ključno vlogo tudi starši, ki otroke strukturirano vpeljejo v novo obdobje, opozarja šolska psihologinja Jerneja Kocman. Šolske pragove bo 1. septembra po podatkih ministrstva prestopilo 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, med njimi 19.058 prvošolcev. Počitnice so bile namenjene počitku, odklopu od šolskega dela ter preživljanju časa z družino in prijatelji. Za preprečitev nepotrebne slabe volje in vsesplošne nervoze pred začetkom pouka pa je smiselno, da se šolske potrebščine kupijo in uredijo pravočasno, prav tako pa je pomemben ...