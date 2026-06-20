Šola Sommelier Master v desetih letih izobrazila več kot tisoč sommelierjev

Šola Sommelier Master je na Bledu obeležila deset let delovanja. V tem času je izvedla več deset izobraževalnih programov za sommelierje in poznavalce žganih pijač ter izobrazila več kot tisoč diplomantov.

Po podatkih šole so v desetletju izvedli 36 programov za sommelierje začetnike, 16 izobraževanj za sommelierje prve stopnje, devet za drugo stopnjo, dve za tretjo stopnjo ter 15 izvedb programa Spirit Academy Professional za svetovalce za žgane pijače in likerje.

Na jubilejni prireditvi v Festivalni dvorani Bled so nastopili predstavniki turističnega in gospodarskega sektorja ter ustanovitelji šole. Soustanovitelj in vodja izobraževanj Aleksander Bohinc je poudaril, da je bil cilj ustanovitve ustvariti prostor, kjer se prepletajo znanje, praksa in kultura vina. »Danes lahko z velikim ponosom rečem, da Sommelier Master ni le šola, ampak skupnost ljudi, ki verjamejo v znanje, povezovanje in odličnost,« je dejal.

V letošnjem šolskem letu je strokovna izobraževanja zaključilo 96 diplomantov, med njimi 21 na najzahtevnejši tretji stopnji izobraževanja za sommelierje. Dodatnih 28 udeležencev je zaključilo program za svetovalce za žgane pijače in likerje.

Prireditev sta povezovala Vesna Topolovec in David Urankar, zaključila pa se je s koncertom Pihalnega orkestra občine Šentjernej in pevke Saše Lešnjek ter predstavitvijo vin 18 slovenskih vinarjev.