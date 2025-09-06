Šolski pouk v BTC, župnišču, vrtcu in gasilskem domu

V nadaljevanju preberite:

Čeprav ljubljanska občina načrtuje obnovo štirih osnovnošolskih stavb, so učenci OŠ Prule trenutno edini, ki bodo letošnje šolsko leto k pouku hodili na nadomestnih lokacijah – v novi vrtec Galjevica in v ljubljansko nakupovalno središče BTC. Skupno je bilo v zadnjih štirih letih samo v BTC City preseljenih 71 oddelkov šol, ki so potrebovale začasne učne prostore, ljubljanski osnovnošolci pa so se med drugim šolali tudi v župnišču, gasilskem domu in glasbeni šoli.

Učenci 27 oddelkov in učitelji OŠ Trnovo so na treh nadomestnih lokacijah preživeli pol leta. Preseliti so se morali zaradi celovite energetske, protipotresne in protipožarne sanacije, kar je obsegalo tudi rušenje sten in ojačitev temeljev, tako da so morali šolo povsem izprazniti. S pomočjo občine so dobili prostore v Zavodu sv. Stanislava in Študentskem kampusu na Pivovarniški, preostale manjkajoče prostore pa so našli sami – v Salezijanskem zavodu na Rakovniku. Kakšne so se druge izkušnje šolanja na nadomestnih lokacijah in od kje ideja, da bi v šolo hodili v največje nakupovalno središče BTC?