Sončni mrk potisnil cene hotelov v nebo

Jutri bo v delih Arktike, Španije, na Islandiji in Grenlandiji mogoče opazovati popolni sončni mrk. To je prvič v tem stoletju, ko ga bodo Evropejci lahko občudovali s svoje celine. Pestro dogajanje na nebu so izkoristili tudi v nekaterih hotelih v Španiji in na Islandiji, kjer so se cene prenočitev ponekod več kot podvojile, poroča Financial Times.

To je prvič v tem stoletju, ko bodo Evropejci sončni mrk lahko občudovali s svoje celine. FOTO: Brandon Bell/AFP

V glavnem mestu Islandije Reykjaviku bodo morali turisti v sredo, na dan mrka, odšteti približno 860 evrov, kar je 140 odstotkov več kot za tak datum lani. Po uničujočih požarih, ki so pestile Španijo in zmanjšale tudi turistično povpraševanje po sicer priljubljeni destinaciji, je povpraševanje po nastanitvah na območju sončnega mrka v Španiji skokovito naraslo.

Cene v mestu A Coruña na severu Španije so se več kot podvojile, v Bilbau so se povišale za 59, v Santiagu de Compostela pa za 31 odstotkov. Na Majorki so cene zrasle za petino.

»Povpraševanje je izjemno in prihaja od vsepovsod,« je dejala Helga Maria Albertsdóttir, generalna direktorica Sky Lagoona v islandski prestolnici, kjer si bodo gostje sončni mrk lahko ogledali med namakanjem v geotermalnih bazenih.

Solastnik luksuzne potovalne agencije Hidden Iceland Ryan Connolly je povedal, da je prvo rezervacijo za mrk prejel že septembra 2024. Dodal je, da je moral rezervacije začeti zavračati letos marca.

Družba Icelandair je dodala lete za zajezitev povečanega povpraševanja, zlasti iz ZDA, in bo po besedah glavnega izvršnega direktorja Bogija Nilsa Bogasona delovala z »najvišjo možno zmogljivostjo«. Konkurenčna letalska družba Delta je prav tako dodala dodatne lete iz New Yorka v Reykjavik.

Zaradi dogodka se je povečal tudi obseg kratkoročnih najemov stanovanj na platformah, kot je Airbnb. Po podatkih analitičnega podjetja AirDNA so se cene islandskih nastanitev na območju popolnega mrka na noč dogodka med letom zvišale za 53,7 odstotka.

V Španiji, ki ima znatno večjo ponudbo nastanitev, je bil vpliv manjši, vendar so se cene na območju popolnega mrka vseeno zvišale za povprečno 15,8 odstotka.