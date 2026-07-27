Sopara in nevihte ogrožajo paradižnik: kako ga zaščititi pred plesnijo

Vlažno in soparno poletno vreme ustvarja ugodne razmere za krompirjevo plesen, eno najnevarnejših bolezni paradižnika. Okužba se lahko hitro razširi z listov na stebla in plodove, rastline pa v nekaj dneh močno poškoduje. Najpomembnejši so preventivni ukrepi: zaščita pred dežjem, dobro kroženje zraka, zalivanje pri tleh, primerna razdalja med rastlinami ter odstranjevanje okuženih listov.

Kako prepoznati prve znake bolezni, katere sorte so bolj odporne, česa pri zaščiti ne smemo početi in kako ukrepati ob napadu, preberite na Deloindom.si.