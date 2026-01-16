Sorodniki žrtev iz Crans-Montane na sprejemu pri papežu

Papež Leon XIV. se je že dan po novoletnem tragičnem požaru v švicarskem zimskem smučarskem središču Crans Montani s telegramom pridružil žalovanju za žrtvami in molil. Dva dni zatem je ob nedeljski molitvi angelus ponovno izrazil svojo bližino trpečim in zagotovil svoje molitve za mlade, ki so umrli, za ranjene in njihove družine, včeraj, dva tedna po nesreči pa je na zasebni avdienci v Vatikanu sprejel približno dvajset sorodnikov žrtev. V požaru je življenje izgubilo 40 ljudi, 116 pa jih je bilo ranjenih, mnogi huje. Med smrtnimi žrtvami je bilo največ, 21 državljanov Švice, najmlajši žrtvi sta bili stari 14 let.

Omejene in nemočne besede sočutja

Papež je po poročanju portala Vatican Newsa dejal, da ga je srečanje z družinami globoko ganilo. Omenil je, da mu je bilo srečanje z njimi prednostna naloga, ko je izvedel za njihovo željo. Izrazil je žalost, ker se je tragedija zgodila na dan, ko so se vsi veselili in praznovali ter si izmenjevali želje veselja in sreče.

Sveti oče je na zasebni avdienci sprejel okoli 20 sorodnikov žrtev. FOTO: Simone Risoluti Via Reuters

»Kaj torej lahko človek reče v takšnih okoliščinah? Kakšen pomen je mogoče dati takim dogodkom? Kje lahko najdeš tolažbo, ki je enaka tisti, ki jo doživljaš, tolažbo, ki ni sestavljena iz praznih in površnih besed, ampak se globoko dotakne in ponovno vzbuja upanje?« jih je nagovoril.

Dejal je, da jim ne more razložiti, zakaj je bilo od njih in njihovih bližnjih zahtevano, da se soočijo s takšno preizkušnjo. »Naklonjenost in človeške besede sočutja, ki vam jih danes izrekam, se zdijo zelo omejene in nemočne,« je dejal papež. Tolažil jih je, da vera osvetljuje najtemnejše in najbolj boleče trenutke življenja z nenadomestljivo lučjo in pomaga, da pogumno nadaljujemo ter poudaril, da bodo spet našli veselje.

Po papeževih besedah je bilo srečanje s sorodniki žrtev zanj prednostna naloga, ko je izvedel za njihovo željo. FOTO: Simone Risoluti Via Reuters

Skupina sorodnikov žrtev se je pozneje srečala še s podsekretarjem kabineta premierke Giorgie Meloni, Alfredom Mantovanom ter z ministrom za pravosodje Carlom Nordiom. Mantovano je dejal, da bo Italija zaprosila, da bi bila civilna tožnica v sojenju v Švici, in predlagal, da enako stori tudi Evropska komisija.

(Do) tri mesece pripora

Minuli petek je bil v Švici dan žalovanja, v začetku tedna pa je sodišče v švicarskem kantonu Valais odredilo, da mora solastnik bara Jacques Moretti ostati v priporu. Kot je sporočilo sodišče, bo pridržan za obdobje treh mesecev, kot razlog pa je navedlo begosumnost. Njegova žena in solastnica bara Jessica Moretti ostaja na prostosti. V izjavi so zapisali, da bo pripor sprva omejen na tri mesece in da bi Morettija lahko izpustili prej, če bodo sprejeti ukrepi za preprečevanje tveganja bega, vključno s plačilom varščine.

V začetku tedna je sodišče v švicarskem kantonu Valais odredilo, da bo solastnik bara Jacques Moretti pridržan za obdobje treh mesecev. FOTO: Fabrice Coffrini/ AFP

Tožilstvo je pred tednom dni prvič zaslišalo zakonca Moretti v okviru kazenske preiskave zaradi uboja iz malomarnosti ter povzročitve telesnih poškodb in požara iz malomarnosti. Vzrok požara uradno še ni znan, prve ugotovitve pa kažejo, da so ga najverjetneje zanetile iskre iz pirotehničnih sveč, nameščenih na steklenicah šampanjca. Zaradi isker se je na stropu vnela izolacijska pena, požar pa se je nato razširil v zelo kratkem času.