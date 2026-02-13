  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Sorodniki žrtev napadli lastnika bara: Pošasti! Morilca!

    Množica sorodnikov je Jacquesa in Jessico Moretti včeraj čakala pred državnim tožilstvom v Sionu, kjer potekajo zaslišanja o tragediji.
    Mati, ki je v požaru izgubila sina, se je med prvimi soočila s solastnikoma bara Le Constellation. FOTO: Maxime Schmid Afp
    Galerija
    Mati, ki je v požaru izgubila sina, se je med prvimi soočila s solastnikoma bara Le Constellation. FOTO: Maxime Schmid Afp
    T. J.
    13. 2. 2026 | 12:00
    3:28
    A+A-

    Sorodniki žrtev, ki so umrle v novoletnem požaru v baru Le Constellation v smučarskem središču Crans-Montana, so se včeraj soočili z lastnikoma bara. Množica sorodnikov je Jacquesa in Jessico Moretti pričakala pred državnim tožilstvom v Sionu (glavno mesto švicarskega kantona Valais) kjer potekajo zaslišanja o tragediji. Samo prejšnji teden sta se soočila z vprašanji 74 odvetnikov, ki zastopajo skupno 263 civilnih tožnikov.

    Oba sta bila večkrat označena za »morilca in pošasti«. Kje je moj sin? Kje je,  je vpila mati umrlega osemnajstletnika. »Ubila sta mi starejšega brata«, je zavpil štirinajstletni fant. Jacques Moretti je odgovoril: »Prevzeli bomo odgovornost, soočili se bomo z njo, obljubljamo vam, tukaj smo zaradi pravice.« Medtem se je njegova žena v solzah trudila prebiti v sodno stavbo.

    Tožilci menijo, da je požar izbruhnil, ko so bile steklenice šampanjca z iskricami dvignjene preblizu stropa v kleti bara, zaradi česar se je vnela pena za zvočno izolacijo. Bar je zagorel v zgodnjih jutranjih urah 1. januarja, v požaru pa je umrlo 41 ljudi, večinoma najstnikov, 115 pa je bilo ranjenih, večina jih je še vedno v bolnišnicah in rehabilitacijskih klinikah.

    Lastnica bara Le Constellation Jessica Moretti se je v solzah prebijala v notranjost stavbe, medtem ko je njen mož miril  razjarjeno množico. FOTO: AFP 
    Lastnica bara Le Constellation Jessica Moretti se je v solzah prebijala v notranjost stavbe, medtem ko je njen mož miril  razjarjeno množico. FOTO: AFP 

    Morettijeva sta obtožena uboja in telesne poškodbe ter požiga iz malomarnosti. Preiskujejo pa še dva druga – vodjo javne varnosti v Crans-Montani in nekdanjega gasilskega uradnika v mestu. Morettija nista v priporu, Jacques je bil prejšnji mesec izpuščen proti plačilu varščine v višini 200.000 švicarskih frankov, kar je razburilo nekatere sorodnike. Nekateri sorodniki žrtev so po poročanju medijev prav tako nezadovoljni z odločitvijo tožilstva, da ni bila odrejena obdukcija žrtev.

    Odvetnica Morettijevih je zaslišanja v Sionu že pred dnevi opisala kot trenutke resnice in vztrajala, da se Morettija ne skušata izogniti pravici zaradi svoje vloge v tragediji. Več nekdanjih zaposlenih pa je par kritiziralo zaradi varnostnih pomanjkljivosti. Za osvetlitev stropa so krivili bleščeče sveče na steklenicah šampanjca, pojavil pa se je tudi posnetek, na katerem je zaposleni tedne pred nesrečo s palicami za biljard potisnil zvočno izolacijsko peno nazaj na strop.

    Odvetnica Morettijevih je zaslišanja v Sionu že prej opisala kot trenutke resnice in vztrajala, da se nobeden od njiju ni poskušal izogniti pravici zaradi svoje vloge v tragediji. Foto Maxime Schmid Afp
    Odvetnica Morettijevih je zaslišanja v Sionu že prej opisala kot trenutke resnice in vztrajala, da se nobeden od njiju ni poskušal izogniti pravici zaradi svoje vloge v tragediji. Foto Maxime Schmid Afp

    Pred tremi dnevi je ena od preživelih v požaru objavila odprto pismo, v katerem je opisala obseg svojih poškodb in kako se je njeno telo s 40-odstotnimi opeklinami spremenilo v bojišče. »Moj obraz ne bo nikoli več enak ... tistega, ki ga je moja hči prepoznala, tudi ni več.« je zapisala na facebooku. 

    Švicarski zvezni urad za civilno zaščito je za AFP povedal, da je bilo do ponedeljka v centrih za opekline v tujini zdravljenih 39 bolnikov, švicarska tiskovna agencija ATS pa je sporočila, da jih je 25 ostalo v švicarskih bolnišnicah, ostali pa so v rehabilitacijskih klinikah.

    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

    Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Portorož

    Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

    Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
    Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
    Preberite več

    Več iz teme

    policijasojenjeŠvicabar Le Constellationpožar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Legenda za legendo

    Svetovni prvak je Florentinu Perezu dal vedeti: Raul je lahko trener Reala

    Vicente del Bosque, bivši trener Reala Madrida in selektor Španije, nima nobenega dvoma o tem, da si klubska legenda zasluži priložnost za Realovega trenerja.
    13. 2. 2026 | 13:37
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Američana, Francozinja in Rus odpotovali v vesolje

    Na postaji jih bodo pričakali trije astronavti, ki so tam od novembra lani.
    13. 2. 2026 | 13:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Olimpijske igre

    Najvišje državno priznanje za diskvalificiranega olimpijca

    Ukrajinski predsednik Zelenski je skeletonistu Vladislavu Heraskeviču izrazil podporo in kritiziral odločitev olimpijskega komiteja.
    13. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Pri 29 letih

    Zlata olimpijka Andreja Leški napovedala konec športne poti

    Judoistka, ki je pred mesecem dni dopolnila 29 let, je po olimpijskem nastopu v Franciji razmišljala tudi o svetovni kroni, ki ji v karieri edina manjka.
    13. 2. 2026 | 12:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Ingemar Stenmark: Med športniki pogrešam več izrazitih osebnosti

    Podkast Sovoznik: Stenmark je dvakratni olimpijski prvak zimskih olimpijskih iger 1980 in petkratni svetovni prvak.
    Gregor Knafelc 13. 2. 2026 | 12:29
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Olimpijske igre

    Najvišje državno priznanje za diskvalificiranega olimpijca

    Ukrajinski predsednik Zelenski je skeletonistu Vladislavu Heraskeviču izrazil podporo in kritiziral odločitev olimpijskega komiteja.
    13. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Pri 29 letih

    Zlata olimpijka Andreja Leški napovedala konec športne poti

    Judoistka, ki je pred mesecem dni dopolnila 29 let, je po olimpijskem nastopu v Franciji razmišljala tudi o svetovni kroni, ki ji v karieri edina manjka.
    13. 2. 2026 | 12:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Ingemar Stenmark: Med športniki pogrešam več izrazitih osebnosti

    Podkast Sovoznik: Stenmark je dvakratni olimpijski prvak zimskih olimpijskih iger 1980 in petkratni svetovni prvak.
    Gregor Knafelc 13. 2. 2026 | 12:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo