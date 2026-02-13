Sorodniki žrtev napadli lastnika bara: Pošasti! Morilca!

Sorodniki žrtev, ki so umrle v novoletnem požaru v baru Le Constellation v smučarskem središču Crans-Montana, so se včeraj soočili z lastnikoma bara. Množica sorodnikov je Jacquesa in Jessico Moretti pričakala pred državnim tožilstvom v Sionu (glavno mesto švicarskega kantona Valais) kjer potekajo zaslišanja o tragediji. Samo prejšnji teden sta se soočila z vprašanji 74 odvetnikov, ki zastopajo skupno 263 civilnih tožnikov.

Oba sta bila večkrat označena za »morilca in pošasti«. Kje je moj sin? Kje je, je vpila mati umrlega osemnajstletnika. »Ubila sta mi starejšega brata«, je zavpil štirinajstletni fant. Jacques Moretti je odgovoril: »Prevzeli bomo odgovornost, soočili se bomo z njo, obljubljamo vam, tukaj smo zaradi pravice.« Medtem se je njegova žena v solzah trudila prebiti v sodno stavbo.

Tožilci menijo, da je požar izbruhnil, ko so bile steklenice šampanjca z iskricami dvignjene preblizu stropa v kleti bara, zaradi česar se je vnela pena za zvočno izolacijo. Bar je zagorel v zgodnjih jutranjih urah 1. januarja, v požaru pa je umrlo 41 ljudi, večinoma najstnikov, 115 pa je bilo ranjenih, večina jih je še vedno v bolnišnicah in rehabilitacijskih klinikah.

Lastnica bara Le Constellation Jessica Moretti se je v solzah prebijala v notranjost stavbe, medtem ko je njen mož miril razjarjeno množico. FOTO: AFP

Morettijeva sta obtožena uboja in telesne poškodbe ter požiga iz malomarnosti. Preiskujejo pa še dva druga – vodjo javne varnosti v Crans-Montani in nekdanjega gasilskega uradnika v mestu. Morettija nista v priporu, Jacques je bil prejšnji mesec izpuščen proti plačilu varščine v višini 200.000 švicarskih frankov, kar je razburilo nekatere sorodnike. Nekateri sorodniki žrtev so po poročanju medijev prav tako nezadovoljni z odločitvijo tožilstva, da ni bila odrejena obdukcija žrtev.

Odvetnica Morettijevih je zaslišanja v Sionu že pred dnevi opisala kot trenutke resnice in vztrajala, da se Morettija ne skušata izogniti pravici zaradi svoje vloge v tragediji. Več nekdanjih zaposlenih pa je par kritiziralo zaradi varnostnih pomanjkljivosti. Za osvetlitev stropa so krivili bleščeče sveče na steklenicah šampanjca, pojavil pa se je tudi posnetek, na katerem je zaposleni tedne pred nesrečo s palicami za biljard potisnil zvočno izolacijsko peno nazaj na strop.

Odvetnica Morettijevih je zaslišanja v Sionu že prej opisala kot trenutke resnice in vztrajala, da se nobeden od njiju ni poskušal izogniti pravici zaradi svoje vloge v tragediji. Foto Maxime Schmid Afp

Pred tremi dnevi je ena od preživelih v požaru objavila odprto pismo, v katerem je opisala obseg svojih poškodb in kako se je njeno telo s 40-odstotnimi opeklinami spremenilo v bojišče. »Moj obraz ne bo nikoli več enak ... tistega, ki ga je moja hči prepoznala, tudi ni več.« je zapisala na facebooku.

Švicarski zvezni urad za civilno zaščito je za AFP povedal, da je bilo do ponedeljka v centrih za opekline v tujini zdravljenih 39 bolnikov, švicarska tiskovna agencija ATS pa je sporočila, da jih je 25 ostalo v švicarskih bolnišnicah, ostali pa so v rehabilitacijskih klinikah.