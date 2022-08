Sosed je toplotno črpalko postavil pod okno moje spalnice – kaj lahko storim?

Pozdrav,

sosed je lani poleti postavil toplotno črpalko na svoj prehod med obema hišama. Vmes je mreža. Za soglasje ni vprašal nikogar. Sama imam 75 let in sploh nisem vedela, kaj namerava s temelji, ki jih je postavljal.

Živim v starejši, 110 let stari hiši. Na črpalke se ne spoznam. Šele, ko jo je jeseni začel uporabljati, sem ugotovila, kaj mi je podtaknil. Namreč, postavil jo je pod okno moje spalnice – oddaljena je 1,8 m. Ko sem zahtevala pojasnilo, je obljubil, da jo bo ustrezno izoliral, da ne bom slišala nenehnega brnenja. Tega ni storil. Trdil je, da ima to pravico ...

Nasprotno, od okna moje spalnice v razdalji 1,8 m je postavil še žar za piknike in vabil goste, zato sem vzrojila. Sledil je mučen spor, sosed me je grdo zmerjal in mi grozil.

Sosed ima sicer ogromno hišo in vrt, velik pribl. 300 m2, ter veliko teraso in balkon, zato bi lahko zadeve uredil drugače, da ne bi povzročal nevšečnosti ostalim.

Mi lahko svetujete, kaj naj ukrenem. Bliža se jesen in ne bom dovolila brenčanja črpalke pod oknom moje spalnice. Sem starejša in imam več kroničnih bolezni. Prosim za nasvet. Zadevo sem prijavila policiji, vendar oni niso pristojni za to.

Ne mislim popuščati. Pripravljena sem pooblastiti odvetnika in iti do konca. Ta sosed je prešel čez vse meje kulture in sosedskih zakonitosti.

Lepo pozdravljeni.

Neda

