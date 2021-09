Sosed se sklicuje na služnost, ki ni vpisana v ZK, in ovira prodajo nepremičnine

Lepo pozdravljeni.Gospod iz sosednje vasi trdi, da ima služnostno pot čez naše dvorišče, ki je zelenica. Nobenega vpisa ni v ZK niti nikjer drugje. Trdi, da naj bi mu pokojni oče dovolil peljati se čez. Ker smo podedovali dvorišče s hišo, ne dovolimo, da bi uporabljal dvorišče za pot. Ima pa do svoje parcele – njive dostop drugje. Hišo smo dali v prodajo in kupec je ne bo kupil, če se bo on vozil čez in po sredini dvorišča. Kake so možnosti tu, saj je postopek dal na sodišče ...Hvala za odgovor.