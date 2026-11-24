Na uredništvo Deloindom se je obrnila bralka, ki ima težave s sosedovimi dotrajanimi barakami, prekritimi s starimi salonitnimi ploščami. V njih sosed že vrsto let skladišči odslužene predmete, iz objektov se širi neprijeten vonj po plesni in vlagi, v okolici pa se pojavljajo tudi miši.

Kot pojasnjuje pravnik, starost objektov in salonitna kritina sami po sebi še niso zadosten razlog za njihovo odstranitev. Drugače pa je, kadar vplivi s sosednjega zemljišča presegajo običajno mero in posegajo v kakovost bivanja okoliških stanovalcev.

Na Deloindom.si preberite, kakšne pravice imajo v takšnih primerih lastniki sosednjih nepremičnin, na katere pristojne službe se lahko obrnejo in kako naj se lotijo reševanja spora. Celoten nasvet pravnika si lahko preberete TUKAJ.