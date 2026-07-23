Sosedovi odganjalci za krte piskajo dan in noč: Kako lahko ukrepate?

Bralec se je na pravno svetovalnico obrnil zaradi več solarnih odganjalcev za krte in voluharje na sosedovem vrtu, ki že več let neprekinjeno oddajajo visoke piskajoče zvoke. Ti so še posebej moteči zvečer in ponoči, slišati pa jih je tudi v hiši. Ker pogovori s sosedom niso prinesli sprememb, pravnik pojasnjuje, da bi lahko šlo za nedopustne imisije. Pri morebitnem postopku bodo pomembni predvsem dokazi o trajanju, intenzivnosti in vplivu motenj na uporabo doma in vrta.

V celotnem članku na deloindom.si preberite, kako dokumentirati motnje, kdaj pridobiti meritve, kako oblikovati pisni poziv sosedu ter pod katerimi pogoji je mogoče zahtevati omejitev ali odstranitev naprav.

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