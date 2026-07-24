Španija je zmagala na nogometnem igrišču, a kdo je zmagal v poslovnem svetu?

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    Svetovno prvenstvo tako ostaja mnogo več kot športno tekmovanje – je globalna marketinška arena, na kateri blagovne znamke tekmujejo za prihodnje kupce, dolgoročno prepoznavnost in poslovno rast. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
    Galerija
    Svetovno prvenstvo tako ostaja mnogo več kot športno tekmovanje – je globalna marketinška arena, na kateri blagovne znamke tekmujejo za prihodnje kupce, dolgoročno prepoznavnost in poslovno rast. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
    R. I.
    24. 7. 2026 | 08:12
    24. 7. 2026 | 08:33
    9:15
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    Čeprav je naslov svetovnega nogometnega prvaka osvojila Španija, je na največjem športnem dogodku na svetu hkrati potekala še ena pomembna tekma med največjimi svetovnimi blagovnimi znamkami.

    Svetovno prvenstvo namreč že dolgo ni več zgolj športni spektakel, temveč predstavlja eno najvrednejših globalnih marketinških platform, kjer podjetja tekmujejo za prodajo, medijsko pozornost, prepoznavnost in dolgoročno naklonjenost potrošnikov. Analiza različnih tržnih raziskav kaže, da enotnega zmagovalca ni bilo, saj so posamezne blagovne znamke izstopale na različnih področjih.

    Ko je Ferrán Torres v podaljšku finalne tekme v New Jerseyju dosegel zadetek, ki je Španiji prinesel drugi naslov svetovnega prvaka, je bil Adidas v poslovnem smislu že med največjimi zmagovalci prvenstva.

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    Španci so svetovni prvaki

    Nemški proizvajalec športne opreme, eden ključnih komercialnih partnerjev Mednarodne nogometne zveze FIFA, je opremil tako špansko kot argentinsko reprezentanco, skupaj pa kar štirinajst od oseminštiridesetih sodelujočih ekip. Poleg tega je izdelal tudi uradno žogo prvenstva, kar je njegovo prisotnost še dodatno utrdilo v očeh milijonov gledalcev po svetu.

    Njegov največji tekmec Nike je na drugi strani stavil na izjemno odmevno globalno oglaševalsko kampanjo, v kateri so nastopili nekateri največji športni in medijski zvezdniki, med njimi Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, LeBron James in Kim Kardashian.

    Kljub temu ameriška znamka v finalu ni imela svoje reprezentance, zato je bil z vidika športnega prestiža zaključek prvenstva nedvomno v znamenju Adidasa. Vendar športni uspeh še ne pomeni tudi poslovne zmage, zato je za celovito oceno treba pogledati precej širši nabor kazalnikov.

    Po podatkih podjetja Centric Market Intelligence je bil do sredine julija razprodan že skoraj tretjinski delež Adidasovih izdelkov za svetovno prvenstvo. FOTO: Mike Segar/Reuters
    Po podatkih podjetja Centric Market Intelligence je bil do sredine julija razprodan že skoraj tretjinski delež Adidasovih izdelkov za svetovno prvenstvo. FOTO: Mike Segar/Reuters

    Po ocenah britanske svetovalne družbe Brand Finance je gospodarska vrednost blagovne znamke svetovnega prvenstva FIFA 2026 dosegla približno 5,2 milijarde ameriških dolarjev. Ta številka ne predstavlja prihodkov FIFA, temveč ocenjeno sedanjo vrednost prihodnjih gospodarskih koristi, ki izhajajo iz ugleda in komercialne moči prvenstva.

    Skoraj dve milijardi dolarjev predstavljajo prihodki iz sponzorstev, približno enak znesek pa televizijske pravice. Analitiki družbe WARC Media so medtem ocenili, da je prvenstvo samo v drugem četrtletju leta 2026 spodbudilo dodatnih 10,5 milijarde dolarjev oglaševalskih naložb po svetu, kar jasno kaže, zakaj največja svetovna podjetja namenjajo izjemno visoke zneske za povezovanje z dogodkom.

    Največ pozornosti je bilo usmerjene v tradicionalno rivalstvo med Adidasom in Nikom. Prve analize družbe LSEG so kazale, da je Nike prvenstvo začel uspešneje. V prvih tednih turnirja je bilo na ameriškem trgu razprodanih 28 odstotkov njegovih izdelkov, namenjenih svetovnemu prvenstvu, medtem ko je bil pri Adidasu ta delež le sedemodstoten.

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    Nike je hkrati dosegal višje povprečne prodajne cene, njegovi izdelki so v povprečju stali okoli 125 dolarjev, medtem ko so Adidasovi dosegali približno 95 dolarjev. Tudi na družbenih omrežjih in v medijih je Nike sprva prevladoval, saj je ustvaril okoli 80 odstotkov vseh spletnih omemb, povezanih z obema znamkama.

    Kasnejše analize pa so pokazale precej drugačno sliko. Po podatkih podjetja Centric Market Intelligence je bil do sredine julija razprodan že skoraj tretjinski delež Adidasovih izdelkov za svetovno prvenstvo, medtem ko je pri Niku ta delež znašal le 17 odstotkov. Adidas je imel hkrati manj izdelkov na akcijskih cenah kot njegov tekmec, kar nakazuje močnejše povpraševanje in ugodnejši prodajni položaj.

    Po besedah Jharonne Martis, vodje raziskav potrošnikov pri LSEG, svetovno prvenstvo ni povzročilo spremembe tržnih razmerij, temveč je predvsem okrepilo trende, ki so bili prisotni že pred začetkom tekmovanja.

    Nike v finalu ni imel svoje reprezentance, zato je bil z vidika športnega prestiža zaključek prvenstva nedvomno v znamenju Adidasa. FOTO: Kirby Lee Imagn Images via Reuters Connect
    Nike v finalu ni imel svoje reprezentance, zato je bil z vidika športnega prestiža zaključek prvenstva nedvomno v znamenju Adidasa. FOTO: Kirby Lee Imagn Images via Reuters Connect

    Adidas je na prvenstvo vstopil z izboljšanimi poslovnimi rezultati in večjim zaupanjem vlagateljev, medtem ko se je Nike že nekaj časa soočal z upočasnjeno prodajo in prizadevanji za ponovno pridobivanje izgubljenega tržnega deleža.

    To potrjujejo tudi napovedi finančnih analitikov. Za Adidas so pričakovali skoraj sedemodstotno rast prihodkov in več kot 22-odstotno rast dobička, medtem ko so za Nike napovedovali padec prihodkov in dobička. Čeprav teh razlik ni mogoče pripisati izključno svetovnemu prvenstvu, je turnir dodatno okrepil zaznavo, da je Adidas trenutno v ugodnejšem poslovnem položaju.

    Ko pogled razširimo na vse uradne partnerje prvenstva, postane jasno, da proizvajalci športne opreme niso bili edini veliki zmagovalci. Analiza podjetja Meltwater, ki spremlja objave na družbenih omrežjih, je pokazala, da je Adidas sicer ustvaril pomemben delež vseh spletnih omemb in interakcij med uradnimi sponzorji, vendar ga je po angažiranosti uporabnikov prehitel pivovarski velikan AB InBev, lastnik blagovnih znamk Budweiser in Michelob Ultra.

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    Njegovo izpostavljenost je pomembno povečalo dejstvo, da je bila nagrada za najboljšega igralca posamezne tekme predstavljena pod pokroviteljstvom piva Michelob Ultra, kar je blagovni znamki zagotavljalo ponavljajočo se medijsko prisotnost skozi celotno prvenstvo.

    Še večje presenečenje je prinesla raziskava družbe YouGov, ki ni merila skupne prodaje ali velikosti blagovnih znamk, temveč spremembe v prepoznavnosti oglaševanja, javni percepciji in pripravljenosti potrošnikov na nakup.

    Največji napredek je dosegla kavna znamka Café Bustelo, ki ima močne latinskoameriške korenine. Uspeh je temeljil na preprosti, a učinkoviti kampanji z omejenimi serijami embalaže, posvečenimi Argentini, Braziliji, Kolumbiji in Mehiki, katerim so dodali začasne navijaške obrazne tetovaže.

    Louis Vuitton je že petič zapored izdelal uradni kovček za prevoz pokala svetovnega prvaka. FOTO: Dan Mullan Getty Images Via AFP
    Louis Vuitton je že petič zapored izdelal uradni kovček za prevoz pokala svetovnega prvaka. FOTO: Dan Mullan Getty Images Via AFP

    Na lestvici izboljšanja blagovne znamke so sledili Pepsi, Gap Kids in Coca-Cola, medtem ko je Adidas zasedel šele 48. mesto. To nikakor ne pomeni neuspeha, temveč predvsem dejstvo, da je bila njegova prepoznavnost že pred prvenstvom izjemno visoka, zato je imel bistveno manj prostora za izboljšanje kot manj znane blagovne znamke.

    Raziskave obenem kažejo, da zgolj status uradnega sponzorja še ne zagotavlja poslovnega uspeha. Po raziskavi platforme Cint je več kot polovica ameriških potrošnikov odgovorila, da oglasi med prenosi svetovnega prvenstva ne vplivajo na njihovo nakupno odločitev, le dobra četrtina pa meni, da bi zaradi sponzorstva določene blagovne znamke raje izbrala njen izdelek pred konkurenčnim. Tudi v Evropi obstajajo precejšnje razlike v zaznavanju uradnih partnerjev prvenstva, saj jih v nekaterih državah opazi bistveno več gledalcev kot v drugih.

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    Pomembnost kakovostne aktivacije sponzorstva potrjujejo tudi akademske raziskave. Študija, objavljena v reviji International Journal of Research in Marketing, ki je analizirala Sonyjevo sponzorstvo svetovnega prvenstva leta 2010, je pokazala, da dolgoročni učinek ni odvisen zgolj od vidnosti logotipa, temveč predvsem od tega, kako smiselno je blagovna znamka povezana z dogodkom in kako uspešno svojo prisotnost nadgradi z ustreznimi marketinškimi aktivnostmi. Sponzorstvo kupi pozornost občinstva, ne zagotavlja pa samodejno pozitivnega odnosa do blagovne znamke.

    Vse večja platforma tudi za modno industrijo

    Svetovno prvenstvo postaja vse pomembnejša platforma tudi za luksuzno modno industrijo. Loewe je oblikoval potovalno garderobo španske reprezentance, Burberry je pripravil kampanjo A Good Sport, Louis Vuitton pa je že petič zapored izdelal uradni kovček za prevoz pokala svetovnega prvaka. Kljub temu analitiki ocenjujejo, da je bila prisotnost luksuznih modnih hiš letos razmeroma zadržana glede na globalni pomen prvenstva.

    Loewe je oblikoval potovalno garderobo španske reprezentance. FOTO: Loewe.com
    Loewe je oblikoval potovalno garderobo španske reprezentance. FOTO: Loewe.com

    Če je treba izbrati enega samega poslovnega zmagovalca svetovnega prvenstva, je to Adidas. Nemška športna znamka je zmagala na igrišču, izboljšala prodajne rezultate, utrdila zaupanje vlagateljev in dodatno okrepila svoj položaj v primerjavi z največjim tekmecem.

    Toda prvenstvo je ponudilo več različnih zmagovalcev. AB InBev je prevladoval po družbeni angažiranosti uporabnikov, Café Bustelo je dosegel največji napredek pri zaznavi blagovne znamke in nakupni nameri potrošnikov, številni drugi sponzorji pa so učinkovito izkoristili globalno medijsko pozornost.

    Svetovno prvenstvo tako ostaja mnogo več kot športno tekmovanje – je globalna marketinška arena, na kateri blagovne znamke tekmujejo za prihodnje kupce, dolgoročno prepoznavnost in poslovno rast.

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