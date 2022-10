Španijo pretresla ugrabitev novorojenčka v porodnišnici

Baskovska policija Ertzaintza je danes dopoldne aretirala 24-letnico, ki naj bi v porodnišnici Basurto v Bilbau večer prej ugrabila novorojenčka. Domnevno storilko so regionalne oblasti prijele le nekaj ur po tem, ko so dojenčka našli na predpražniku stanovanja enega izmed blokov v soseski Santutxu. Policijska preiskava dogodka, ki je pretresel to severno špansko regijo in državo, še poteka.

Po za zdaj znanih informacijah je ugrabiteljica, oblečena v belo haljo, v bolnišnico vstopila v sredo okoli 9. ure zvečer. Porodnici, ki je rodila malo pred tem, se je predstavila kot zaposlena v porodnišnici in malčka odnesla pod pretvezo, da mora opraviti zdravniške preiskave. Skupaj z otrokom je nato ustanovo zapustila, še prej pa si je, da ne bi vzbujala pozornosti, nadela civilna oblačila. Mlada družina se je po malčkovi daljši odsotnosti obrnila na pristojno osebje, ki je, potem ko se je za njim izgubila vsakršna sled, obvestilo policijo.

Po intenzivni iskalni akciji je dojenčka danes zjutraj na predpražniku pred svojim vhodom našla ena izmed stanovalk bloka v mestni četrti, od koder je menda tudi ugrabiteljica. Po navedbah oblasti je bilo stanje malčka, ki so ga v inkubatorju reševalnega vozila odpeljali nazaj v porodnišnico, stabilno. Prav tako so razkrili, da je domnevna storilka vstopila v več porodniških sob in že prej poskušala prelisičiti druge porodnice.



Minister za varnost v baskovski regionalni vladi Josu Erkoreka je medijem dejal, da »zdaj ni čas za ugibanja« o motivih, ki so mlado žensko vodili k ugrabitvi otroka, in da bo razloge za njeno dejanje morda razkrilo zaslišanje. Izjavil je še, da ne ve, zakaj že prva storilkina nagovarjanja porodnic niso sprožila alarma, a da bodo podrobnejše odgovore lahko zagotovili odgovorni v bolnišnici.