    Zanimivosti

    Časnik El País: Ljubljana, la dolce vita Balkana

    Eden najbolj branih španskih medijev je slovensko prestolnico uvrstil med najboljše kraje za potovanje.
    K znameniti arhitekturi Ljubljane je v veliki meri prispeval Jože Plečnik. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    K znameniti arhitekturi Ljubljane je v veliki meri prispeval Jože Plečnik. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Ma. J.
    18. 9. 2025 | 12:39
    18. 9. 2025 | 12:45
    A+A-

    Pri španskem časopisu El País so v članku za rubriko potovanja Ljubljano imenovali za balkansko različico dobro znane italijanske fraze, ki opisuje sladko življenje – la dolce vita. Med najlepša mesta na vzhodu Evrope so poleg slovenske prestolnice med drugim uvrstili tudi Zagreb, Sarajevo in Brno. Gre za manj obiskane evropske destinacije, ki se po kulturnem, kulinaričnem in arhitekturnem bogastvu kosajo z mesti, kot sta London in Pariz, a so za obiskovalce ugodnejše.

    image_alt
    Srce v Sokobanji ne tolče, ne bije, ampak se ziblje

    Slovenija je bila prva država nekdanje Jugoslavije, ki se je leta 2004 pridružila Evropski uniji, to pa se odraža tudi v njenem glavnem mestu, pišejo pri El Paísu. Ljubljana je elegantno srednjeevropsko mesto, zahvaljujoč predvsem arhitektu Jožetu Plečniku. Plečnik je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja mesto preobrazil s prostori, stebri, mostovi in uličnimi svetilkami po zgledu dunajske secesije in orientalizma, kot so Plečnikova tržnica, Tromostovje in Narodna univerzitetna knjižnica, so zapisali pri španskem časniku.

    Španci med enega največjih arhitekturnih draguljev Ljubljane štejejo Narodno univerzitetno knjižnico. FOTO: Jure Makovec/AFP
    Španci med enega največjih arhitekturnih draguljev Ljubljane štejejo Narodno univerzitetno knjižnico. FOTO: Jure Makovec/AFP
    Danes je Ljubljana mirno, zeleno mesto s pridihom avantgarde, popolno za pešce in kolesarje, saj je velik del mestnega jedra zaprt za avtomobilski promet. Ljubljana je zares posebno mesto, ki ga krasijo bukolična Ljubljanica, razkošne baročne stavbe in srednjeveški grad. Mesto je dom več deset tisoč študentom, v Ljubljani pa se nahajajo tudi številni muzeji, restavracije in bari, zaradi katerih si mesto zasluži naziv la dolce vita Balkana, so še zapisali pri El Paísu.

    Bauhaus, Muzej propadlih razmerij in še kaj

    Čeprav turisti na Hrvaškem najpogosteje obiskujejo obalna mesta, Zagreb predstavlja urbano srce države. Srednjeveški del prestolnice krasijo tlakovane ulice in rdeči strešniki. V zgornjem delu mesta se nahajajo baročne stavbe, neoklasicistične vile in neogotske cerkve. Španci menijo, da izmed muzejev najbolj ostane v spominu Muzej propadlih razmerij, ki razstavlja predmete, ki so jih po končanih razmerjih darovali ljudje iz celega sveta.

    Sarajevo je nastalo v 15. stoletju, sprva kot osmanska trdnjava. FOTO: Shutterstock
    Sarajevo je nastalo v 15. stoletju, sprva kot osmanska trdnjava. FOTO: Shutterstock
    Bosansko prestolnico zaznamuje teža bogate zgodovine od Osmanskega imperija do nekdanje Jugoslavije. Sarajevo je kulturna prestolnica Balkana, ki jo je oblikovala dediščina evropska zgodovine – od stolpov številnih mošej in zvonov katoliških ter pravoslavnih cerkev do obokov edine sinagoge v mestu. Pravi duh mesta pa se skriva v kulturno-zgodovinskemu središču prestolnice v Baščaršiji, so o Sarajevu zapisali pri El Paísu.

    Brno je zgodovinsko središče Moravske in univerzitetno mesto, znano po bogatem kulturnem življenju. V zadnjih letih se je uvrstilo na popotniške zemljevide in se po mnenju mnogih lahko kosa s Prago, pravijo Španci. Brno je tudi prestolnica bauhausa. Že zaradi Vile Tugendhat, ki jo zasnoval nemški arhitekt Ludwig Mies van der Rohe, danes pa je del Unescove kulturne dediščine, si Brno zasluži več kot le postanek, pravijo pri El Paísu.

    image_alt
    Banská Štiavnica: mesto v kraterju ugaslega stratovulkana

    Na seznam vzhodno in srednjeevropskih mest vrednih ogleda so se poleg omenjenih uvrstile tudi Tirana, Sofija, Prizren, Bratislava, Plovdiv, Zadar in nekatere druge.

    PremiumPhoto
    Magazin  |  Potovanja
    Malaga

    Mesto, kjer sta se po ulicah nekoč podila Picasso in Banderas

    Potepali smo se po starem mestnem jedru in obali Malage, privlačnega andaluzijskega mesta s pečatom slavnega slikarja.
    Rok Tamše 17. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Potovanja

    Odslej brez vstopnih vizumov v Republiko Južno Afriko

    Južna Afrika je že vrsto let priljubljen cilj slovenskih turistov, ki iščejo avtentičnost, drugačnost in nova doživetja.
    16. 9. 2025 | 19:29
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Turizem

    Ljubljana privlačna vse leto, več gostov z debelejšimi denarnicami

    Izrazito večji obisk gostov so v mestu zabeležili že januarja. Poleti padali rekordi, dobre napovedi so tudi do konca leta.
    Manja Pušnik 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Obertauern

    Smučarski raj se spremeninja v poletno pravljico

    Ko je Manfred Krings pred desetletji pripeljal snežni top, so se mu posmehovali.
    Mitja Felc 10. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Serijsko ponarejali in množično oškodovali delavce

    En obtoženec je priznal krivdo za ponarejanje listin in bil obsojen, oškodovani delavci v Mariboru na svoj denar še čakajo.
    Novica Mihajlović 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odmevi

    Igor E. Bergant ne odhaja

    V medijih je zaokrožila novica o menjavi voditelja Odmevov, ki pa, kot pojasnjujejo na RTV, ne drži.
    17. 9. 2025 | 15:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Manever koalicije, s katerim bo preskočila blokado Primca

    Zakon o digitalizaciji zdravstva vlada spet poslala v državni zbor. Obravnava predvidoma novembra. Bo šlo v tretje rado?
    Barbara Eržen 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    LjubljanaturizemŠpanijapotovanjaJože Plečnik

    Premium
    Novice  |  Okolje
    Bolezen modrikastega jezika

    Pet milijonov evrov za obvezno cepljenje drobnice in goveda

    Nekaj več kot milijon odmerkov bo zadostovalo za precepitev celotne populacije živine. Odvoz kadavrov je stekel, a rejci opozarjajo, da je še vedno prepočasen.
    Maja Prijatelj Videmšek 18. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Francoska nacionalna knjižnica

    Okritih 900 neobjavljenih rokopisov Marcela Prousta

    Gre za rokopisni zaklad, ki ga je hranila družina Suzy Mante-Proust, nečakinje slovitega pisatelja.
    18. 9. 2025 | 12:56
    Preberite več
