Spektakularni rop v Pradi: ukradli dizajnerske čevlje za več sto tisoč evrov

Kot poroča italijanska agencija Ansa, so včeraj zjutraj v tovarni Prada blizu Benetk (v mestecu Dolo) izvedli velik rop in ukradli na stotine dizajnerskih čevljev v skupni vrednosti več sto tisoč evrov. Več vlomilcev je okoli 4. ure zjutraj vdrlo v vhod tovarne in z ukradenimi avtomobili in kombiji blokirali dostop varnostnikom in organom pregona, so sporočili viri. Zaradi tega so morali karabinjerij do tovarne priti peš.

Rop je bil zelo dobro načrtovan, izvedla ga je skupina šestih ali sedmih ljudi. Kot še pišejo italijanski mediji, organi pregona zdaj pregledujejo posnetke videonadzornih kamer in preiskujejo, kaj se je zgodilo.

Prada Group ima po svojih uradnih podatkih približno 25 lastnih proizvodnih obratov, večinoma v Italiji, kjer izdelujejo obutev, torbice in druge luksuzne modne artikle. Večina teh obratov – znanih tudi kot »garden factories«, integrirani industrijski objekti – se nahaja v regijah Toskana, Marke in Umbrija, kjer poteka intenzivna proizvodnja. Lokacija v Dolu je povezana z izdelavo obutve.