Spet je čas za razmislek o besedi leta; Dictionary.com pravi: 6 – 7

Pri slovarju Cambridge so z izborom besede parasocialen že sprožili val zanimanja za besede, ki so najbolj zaznamovale iztekajoče se leto, in tudi pri ZRC SAZU so naznanili, da je skrajni čas, da začnemo razmišljati o tem. Pri čemer med vrsticami pozivajo, da naj ob vsesplošni obsedenosti s številkama 6 in 7, ki ju je za besedo leta izbral spletni slovar Dictionary.com, vendarle razmišljamo o – besedah. V akciji tudi letos sodeluje Delo, ki vsako soboto objavi besedo tedna.

Akcija Beseda leta pod vodstvom dr. Simone Klemenčič letos poteka že desetič, v tem času na istoimenski spletni strani in družbenih omrežjih zbirajo predloge besed oziroma besednih zvez, ki so po posebej pomembne za iztekajoče se leto in ilustrirajo dogajanje in spremembe v družbi – s poudarkom na tem, da gre, če je le mogoče, za nekaj relativno novega v jeziku.

»Zanima nas, katere besede ste letos posebej velikokrat slišali in prebrali, morda začeli uporabljati na novo ali pogosteje kot prej, morda ste jo začeli uporabljati v drugačnem pomenu. Beseda leta ni nujno beseda, s katero bi vi opisali to leto, ampak je to beseda, ki smo jo tako pogosto uporabili, da je to leto pomembno zaznamovala. Je sličica, ki nam bo čez desetletja priklicala v spomin, kaj se je dogajalo v tem letu in o čem smo največ razmišljali in govorili,« je med drugim mogoče prebrati v navodilih.

Razglasitev bo 7. januarja

Posebna komisija ZRC SAZU bo med prispelimi predlogi izbrala deseterico najbolj umestnih, ki ji bo dodana še Delova beseda leta, nato pa bodo vseh enajst prepustili spletnemu glasovanju. Glasovanje za eno izmed finalistk se bo sklenilo tik pred slovesno razglasitvijo, ki bo 7. januarja 2026 točno opoldne. Takrat bodo razglasili tudi kretnjo leta, ki jo izbira Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Do zdaj so v akciji izbrali devet besed leta, ki so ujele duh časa, zadnja je še posebej zgovorno odražala grozovito vsakdanjost: beseda leta 2024 je bila beseda genocid. Da se je res zasidrala v misli ljudi, je dokazovala tudi njena prepričljiva zmaga: dobila je 45 odstotkov glasov. Leto prej je bila beseda leta ujma, leta 2022 gasilec, 2021 PCT – vse to so tudi besede, ki že z eno samo omembo v spomin privlečejo dogajanje tistega leta, kar si tudi tokrat želijo na ZRC SAZU.

Letos smo sicer že lahko zasledili nekaj razglasitev besed leta. Slovar Cambridge je, kot rečeno, izbral besedo parasocialen kot izraz psihološkega stanja, v katerem posameznik občuti globoko, osebno povezanost z znano osebnostjo, likom ali celo umetno inteligenco, čeprav ga ta druga stran v resnici sploh ne pozna.

Ne beseda, ampak številki

Spletni portal Dictionary.com je za besedo leta izbral številko, pravzaprav dve, ki ju najbrž sploh ni treba posebej navajati. Six, seven (šest sedem) sta številki, ki mladino neznansko zabavata, starejše generacije pa spravljata vse bolj v slabo voljo. Pri omenjenem slovarju so se dodobra vživeli v razkol med generacijami: »Če ste starš šoloobveznega otroka, vas ob pogledu na do nedavnega povsem neškodljivi številki morda prevzame znana jeza. Če pa ste pripadnik generacije alfa, se smejite ob misli, da se odrasli spet trudijo razumeti vaš splozki sleng. In če vas preseneča, da je 6 – 7 sploh vredna objave, ne skrbite: vsi še vedno poskušamo ugotoviti, kaj točno pomeni,« so zapisali.

Kot ugotavljajo tudi pri ZRC SAZU, se zdi, da je edino poslanstvo (in pomen) teh dveh številk jeziti starejše, ki si razbijajo glavo, kaj jim mularija hoče s tem povedati.