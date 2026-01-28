Spicy Match organizira swingerske dogodke tudi na Hrvaškem in v Ljubljani

Ekskluzivno swingersko dogajanje, imenovano »Spicy Island«, ki poteka na zasebnem otoku ob hrvaški obali, kot poroča The Sun, vsako leto privablja več sto ljubiteljev swinga iz Velike Britanije in drugih držav. Lokacija otoka ni znana, udeleženci jo izvejo šele, ko se vkrcajo na čoln, piše medij.

Dogodek se opisuje kot »Disneyland za swingerje«, kjer pari in posamezniki uživajo v svobodnem spolnem življenju brez obsodb.

Otok je namenjen swinganju, razkošnim zabavam, masažam, delavnicam in družabnim dogodkom. Članek omenja, da so orgije na ležalnikih ob bazenu običajne, medtem ko je golota v jedilnici prepovedana.

Posebna območja so razdeljena na prostore za pare, samske osebe in BDSM (sadomazohistične prakse).

Na otok prihajajo pari vseh starosti in izkušenj, tudi tisti okoli 50 let in več. Na Hrvaškem je sicer več znanih lokacij za tovrstne zabave, najbolj znan pa je klub Anakonda.

Eden od udeležencev je za medij dejal, da »vse temelji na soglasju in komunikaciji.«

Dogodek organizira podjetje Spicy Match in privablja okoli 600 udeležencev vsako leto. Podjetje prireja dogodke tudi v Sloveniji: novembra so oglaševali zimsko edicijo v Bohinju, marca pa bo dogodek potekal v Laškem. Redni dogodki v savni potekajo tudi v Ljubljani. Tudi za vstop v te prostore trži vstopnice isto podjetje, Spicy Match.