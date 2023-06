Splet brez pasti in spletk

V nadaljevanju preberite:

Za zdaj edinstven projekt v Sloveniji, Digitalna aktivacija za socialno vključenost in enakopravnost oziroma na kratko Digi-scena, je v končni fazi testiranja, izobraževanja uporabnikov in splošne javnosti ter priprav na zagon aplikacije. Nova aplikacija, ki je primarno namenjena ljudem z intelektualno oviro ali s pridobljeno možgansko poškodbo, uporabnikom omogoča razvijanje digitalnih veščin in ponuja možnost vključevanja v digitalizirani svet.