V Splitu se advent ne začenja dobro. Namesto da bi mesto odštevalo dneve do prazničnih koncertov, se ukvarja s peticijami, odpovedmi in vročo razpravo o tem, komu pripada mestni oder – in kdo si zasluži, da ga plačajo davkoplačevalci. Prva velika žrtev je že padla: Dino Merlin. Njegov koncert na splitski Rivi, napovedan za 30. december, je po več kot 20.000 podpisih nasprotovanja izpadel iz programa. Zdaj podobno grozi še enemu izvajalcu. Medtem ko so Splitčani Dinu Merlinu nasprotovali predvsem zaradi višine stroškov koncerta (celotni ocenjeni strošek koncerta s produkcijo in DDV-jem je bil 375.000 evrov) in predlagali nakup naprave PET/CT za splitsko bolnišnico, so se proti nastopu mladega hrvaškega pevca Jakova Jozinovića (21), ki je v zadnjem obdobju postal eno najbolj izpostavljenih ...