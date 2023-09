Spomin na modno evforijo mesteca pod Karavankami

V nadaljevanju preberite:

Tržiškega Peka, največjega in najstarejšega obutvenega podjetja v Sloveniji, že od leta 2016 ni več. Še mnogo dlje ni več niti znamenitih Pekovih modnih revij, ki so se razcvetele v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, v devetdesetih pa so počasi začele ugašati. V časih največjega razcveta poslovanja Peka so bile najbolj težko pričakovan in množično obiskan dogodek na vsakoletni Šuštarski nedelji. Ves Tržič, mlado in staro, vsi so drli na modne revije, na katerih so bile v vlogi manekenk domačinke, zaradi izjemnega zanimanja so mnogi svoje prostore zasedli že več ur pred začetkom.