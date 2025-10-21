Spomini Epsteinove žrtve velika uspešnica

Spomini ene od najbolj znanih žrtev Jeffreyja Epsteina Virginie Giuffre so se ob današnjem izidu v Veliki Britaniji nemudoma povzpeli na vrh najbolje prodajanih knjig na spletni strani Amazon UK, kar je še povečalo pritisk na osramočenega princa Andrewa, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Virginia Giuffre v knjigi trdi, da ji je Epstein plačal 15.000 dolarjev za spolne usluge britanskemu princu na enem od treh srečanj z njim, pri čemer je bila v dveh primerih stara šele 17 let. Princ Andrew, ki krivdo zanika in je leta 2022 Virginii Giuffre plačal več milijonov dolarjev za konec civilne tožbe zaradi spolnih napadov, se je pred izidom knjige odpovedal nazivu in drugim častem, ki pripadajo članu kraljeve družine.

Državljanka Avstralije in ZDA Virginia Giuffre je aprila pri 41 letih naredila samomor. Za seboj je pustila knjigo spominov Nobody's Girl, ki jo je zanjo napisala Amy Wallace. V knjigi med drugim opisuje orgijo na Epsteinovem otoku, kjer je bilo poleg njega in princa Andrewa še osem mladih deklet.

Virginia Giuffre navaja, da je imela z Andrewom prvič spolne odnose marca 2001 v londonski hiši nekdanje Epsteinove sodelavke Ghislaine Maxwell, ki zaradi spolnih zlorab prestaja zaporno kazen v ZDA. Ghislaine Maxwell naj bi jo naslednje jutro pohvalila, da se je dobro odrezala.

V knjigi opisuje tudi srečanje z nekim moškim na Epsteinovem otoku, ki ga opisuje le kot nekdanjega ministra, brez navedbe države ali imena, vendar nekateri poznavalci ugibajo, da bi lahko šlo za nekdanjega izraelskega premiera Ehuda Baraka. Ta naj bi bil nasilen in naj bi jo med drugim davil.

Vir iz Buckinghamske palače je za agencijo AFP povedal, da so trditve v knjigi resne in vzbujajo skrb ter da jih je treba ustrezno preučiti. V britanskem časniku Times so danes poročali, da Andrew že dve desetletji ni plačeval najemnine za 30-sobno Royal Lodge v Windsorju zahodno od Londona, kjer živi z bivšo ženo Sarah Ferguson.

V ZDA so Epsteinovi dosjeji v središču polemik, ki obremenjujejo predsednika Donalda Trumpa. Njegova vlada namreč kljub zahtevam tudi republikanskih kongresnikov še vedno ni objavila vseh dosjejev. Pravosodno ministrstvo v ZDA je Ghislaine Maxwell premestilo v zapor z nižjo stopnjo varovanja, potem ko je ministrstvu zagotovila, da Trump ni naredil ničesar narobe, čeprav sta bila z Epsteinom dolgo dobra prijatelja.