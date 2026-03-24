    Zanimivosti

    Spominska knjiga, osebni profil iz nekega drugega časa

    Spominske knjige niso le zbirke spominov, ampak tudi pričevalke družinske zgodovine ter časa, lahko izvemo na razstavi v Slovenskem etnografskem muzeju.
    Na razstavi, ki se bo iztekla 5. aprila, je na ogled več kot 130 knjig. Čeprav je postavitev v dveh ali treh sobah, se lahko za najbolj radovedne ogled zavleče. FOTO: Simona Bandur
    Galerija
    Na razstavi, ki se bo iztekla 5. aprila, je na ogled več kot 130 knjig. Čeprav je postavitev v dveh ali treh sobah, se lahko za najbolj radovedne ogled zavleče. FOTO: Simona Bandur
    Simona Bandur
    24. 3. 2026 | 08:00
    Spominske knjige se morda danes zdijo le še relikt preteklosti, a težko bi našli sogovornika, ki ne bi imel takšne knjižice in ne bi znal zrecitirati verza iz spominske knjige. V Slovenskem etnografskem muzeju se počasi izteka razstava, ki s spominskimi knjigami dokazuje, da ni pomembna le naša nacionalna, ampak tudi osebna in družinska dediščina. Vanje so napisali misli prijatelji, starši, učitelji, pa tudi uveljavljeni umetniki, kot so Božidar Jakac, Stane Kregar in Maksim Gaspari.

    V času družbenih omrežij se vsiljuje primerjava z osebnimi profili in zapisi prijateljev na teh profilih, vendar obstaja pomembna razlika. Spominske knjige so bile napolnjene s spoštljivostjo in najbrž se vsi, ki so kdaj dobili v roke kakšno od teh, spomnijo, kako so si razbijali glavo, kaj zapisati vanjo in predvsem kako – kajti iz spominskih knjig se listi ne trgajo.

    Na to in na znani verz: Moja knjiga lepo prosi, da jo čista roka nosi je spomnila tudi Sonja Kogej Rus, etnologinja in muzejska pedagoginja v Slovenskem etnografskem muzeju ter avtorica razstave, na kateri je glavni eksponat spominska knjiga v številnih različicah. Na ogled je do 5. aprila.

    Več kot 130 spominskih knjig

    Kako je spominska knjiga, ta (vsaj na prvi pogled) obstranski predmet iz vsakdanjega življenja, priromala v muzej in postala eksponat? Kot je pojasnila Sonja Kogej Rus, so obiskovalci pomemben del njihovega muzeja in z zgodbami, refleksijami ter osebnimi predmeti pogosto sodelujejo pri postavitvah. Razstava Spominske knjige je pravzaprav plod tega sodelovanja. »O spominskih knjigah, ne glede na to, kako so bile razširjene, ni bilo prav veliko napisanega, prav tako ne veliko razstav, zato sem preprosto objavila povabilo ljudem, da nam v času razstave posodijo spominske knjige.«

    Sonja Kogej Rus je pripravila tudi spominsko knjigo razstave.  FOTO: Simona Bandur
    Sonja Kogej Rus je pripravila tudi spominsko knjigo razstave.  FOTO: Simona Bandur

    Čeprav gre za intimne predmete, ki razkrivajo osebne zgodbe, je bil odziv izjemen. V dveh mesecih se je nabralo več kot 130 spominskih knjig 60 posameznikov. »Če bi vedela, da jih bo prišlo toliko, bi prijavila veliko razstavo,« je veselo vzkliknila sogovornica. »Res nisem pričakovala, da bo tak odziv, predvsem pa sem mislila, da bomo dobili spominske knjige iz šestdesetih, sedemdesetih, osemdesetih let, ko je bil to pomemben del navad šolajoče se mladine.«

    A se pokazalo, da so spomine na tak način zbirali že bistveno prej, v prvi polovici 19. stoletja, sprva na lističih, ki so jih spravljali v lične šatulje. To so bile najpogosteje sličice z različnimi motivi, velikokrat so to bili cvetje, vedute krajev, različni simboli, tudi napisi. Navada je prišla k nam iz Evrope, kjer so jih zbirali študentje, ko so odhajali na študij ali ga zaključevali ter se poslavljali od prijateljev, v 18. stoletju je prešla na družine. Pri nas je bila razširjena predvsem med meščani in plemiškimi družinami, večinsko ljudstvo tega še ni poznalo, je o začetkih takšnega zbiranja spominov povedala ­sogovornica.

    Predhodniki spominskih knjig  FOTO: Simona Bandur
    Predhodniki spominskih knjig  FOTO: Simona Bandur

    Vsaka je zgodba zase

    Prve spominske knjige so pri nas imela večinoma dekleta v času odraščanja, kar se je sčasoma razširilo na fante, a seveda redkeje in pogosto s prilagojeno motiviko, nato pa spet na družine, dokler niso postale del množične, tako rekoč popkulture. Najbolj razširjene so bile v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so jih imeli skoraj vsi šolarji in v njih zbirali misli prijateljev, sošolcev, staršev, učiteljev, sodelavcev ...

    Bolj zagrete zbiralke spominov so res bile deklice in dekleta, a tudi fantovska zbirka se je našla.  FOTO: Simona Bandur
    Bolj zagrete zbiralke spominov so res bile deklice in dekleta, a tudi fantovska zbirka se je našla.  FOTO: Simona Bandur

    »To, da si prejel spominsko knjigo, da vanjo kaj zapišeš, je bilo dejanje odgovornosti. Moral si premisliti, preden si kaj napisal,« je Sonja Kogej Rus spomnila na navado, pa tudi če je kdo misel le prepisal ali risbo prerisal, kakor je bilo pogosto zlasti v zadnjih desetletjih. Med največkrat ponovljene verze bi gotovo lahko uvrstili vsem znanega Sreča in zdravje sta bisera dva, naj ti v življenju sledita oba.

    Čeprav je kustosinja spominske knjige na razstavi razdelila po časovnih obdobjih, motivih, lastnikih in drugih skupnih značilnostih, je v resnici vsaka zgodba zase, zgodba o lastnici oziroma lastniku in zgodba o času, v katerem je nastajala. Tako je 1. avgusta 1904 v spominsko knjigo Vere Mulaček z izjemno lepo pisavo sonet z akrostihom Mulačevi Veri zapisal Nande. Pozneje je postal njen mož.

    Nekateri donatorji so imeli knjige v različnih življenjskih obdobjih. FOTO: Simona Bandur
    Nekateri donatorji so imeli knjige v različnih življenjskih obdobjih. FOTO: Simona Bandur

    Knap Anton Poženelj iz Idrije je začel zbirati zapise leta 1914, ko je odšel k vojakom. Zraven je knjiga, ki jo je muzeju podaril najditelj, ki jo je opazil na kupu za kosovni odvoz. »V njej so samo trije zapisi, a vsi presunljivi, saj so nastali takoj po vojni in pripovedujejo o tem, kako so fantje odhajali na soško fronto in kako je vojna dekletom odnesla mladost,« je kustosinja prenesla misli iz drobne najdene knjižice. V spominski knjigi Mire Žagar s prvim zapisom iz leta 1935 odmevajo pretresljivi zapisi partizanskih soborcev in njenega bodočega moža. Ni hujšega gorja na svetu, kot so zadušene solze, je za njen dvajseti god zapisala prijateljica Ida Vrščaj.

    Družinska kronologija

    Skupina spominskih knjig lahko razkriva tudi družinsko kronologijo, tako kot v primeru zbirke, ki jo je v muzej prinesel Ivan Podboršek. Prvo spominsko knjigo je leta 1936 kot štirinajstletnica dobila njegova mama za god, z materinim posvetilom in željo po sreči, druga je nastala v vojnem času in je bogato ilustrirana ter polna domoljubnih verzov. »V vojnem času, ko je bilo hudo pomanjkanje, ko ni bilo drugih knjig, sta njega sinova listala po spominskih knjigah,« je povedala Sonja Kogej Rus, zato je nadaljeval tradicijo in nastala je družinska zbirka.

    Razstava je del spremljevalnega programa stalne razstave Človek in čas: od ponedeljka do večnosti.  FOTO: Simona Bandur
    Razstava je del spremljevalnega programa stalne razstave Človek in čas: od ponedeljka do večnosti.  FOTO: Simona Bandur

    V bogati beri je tudi spominska knjiga mame etnologa in profesorja Janeza Bogataja. »Družina je živela pri Franu Saleškem Finžgarju, ki je bil duhovnik v Trnovem in je bil nekakšno središče, kjer so se zbirali intelektualci in umet­niki ...« je Sonja Kogej Rus postavila v kontekst knjižico, v kateri je tudi slika Staneta Kregarja. V tisti, ki jo je imel Janez Bogataj, lahko odkrijemo avtoportret, ki ga je leta 1961 narisal Božidar Jakac. V tem smislu sta prav gotovo posebni spominski knjigi Dunje Klemenčič, v kateri se je s posvetilom in risbo (v eni avtoportret, v drugi predica) podpisal njen dedek, slikar Maksim Gaspari.

    Po drugi svetovni vojni je najti primerke knjig, ki so jih imetniki dajali ob posebnih priložnostih. Takšna je denimo nastala med soigralkami v amaterskem gledališču v Rajhenburgu, sotečajnicami na tečaju tipkanja ali sošolcih na kovinarski šoli. Spominska knjiga Marije Šorli iz Logaršč je bila napolnjena v dveh dnevih na srečanju AFŽ. »Očitno je bila Marija Šorli pred novo življenjsko potjo, morda se je poročila ali odselila, saj so ji ob tem vse zapisale kakšno misel,« je razmišljala kustosinja. Radovednost vzbudi tudi spominska knjiga, v kateri je imetnik ob zapisu prijatelja iz otroških let prilepil notico iz časopisa, kdaj je izginil neznano kam.

    Knjiga, ki še ni izpolnjena

    Med novejšimi so spominske knjige, ki so nastale ob zamenjavi službe, upokojitvi ... Ena izmed takih knjig je dokaz, da navada predajanja spominskih knjig še ni utonila v pozabo. Njena lastnica, ki je delala kot kuharica v osnovni šoli, jo je (nekdanjim) sodelavcem dala ob odhodu v pokoj leta 2025 in še ni povsem napolnjena. Zato gre z razstave nazaj v obtok.

    Nande je pozneje postal mož imetnice spominske knjige.  FOTO: Simona Bandur
    Nande je pozneje postal mož imetnice spominske knjige.  FOTO: Simona Bandur

    Razstava je občasna, navezuje se na stalno postavitev Človek in čas, v kateri so zelo poudarjeni tudi spomin in spominski predmeti. »In kaj drugega je spominska knjiga?« se je sogovornica nasmehnila ob zbirki knjižic, ki jih je proučila in tako odstrla marsikatero tančico v življenju njenih imetnikov. V zbirki lahko opazimo tudi tisto z njenim imenom, odprto na strani s sliko cvetov in podpisom Bronislava Gajšek, Ravne, 23. 1. 1975. »Naslikala jo je učiteljica likovnega pouka,« je razkrila podatek iz osebne zgodovine.

