    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

    To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
    26. 5. 2026 | 08:57
    Bolečina v hrbtenici je pogosta spremljevalka staranja, vendar ni nujno, da je tako. Težavno vstajanje iz postelje, togost v vratu po dolgem dnevu pred računalnikom, težje sklanjanje in pobiranje predmetov s tal, vse to so stanja, ki jih pripisujemo staranju ali celo utrujenosti, lahko so pa to tudi prvi znaki spondiloze oz. spondiloartroze – degenerativne bolezni hrbtenice, ki prizadene milijone ljudi po vsem svetu.

    Zakaj je tako pomembno, da ne zanemarimo tovrstnih težav? Če se ne odzovemo pravočasno, lahko pride do kroničnih bolečin, zmanjšanja gibljivosti in celo nevroloških težav. Pomembno je torej, da spoznate bolezen, predvsem pa tudi pristope, s katerimi lahko preprečite njeno napredovanje in izboljšate kakovost svojega življenja.

    Imate težave s hrbtenico ali sumite, da imate spondilozo? Naročite se na diagnostični pregled pri specialistu fizioterapije za spondilozo v kliniki Medicofit.

    Kaj je spondiloza?

    Spondiloza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene vretenca, medvretenčne ploščice in sklepe. Gre za naravni proces obrabe, ki se s starostjo stopnjuje, vendar lahko zaradi nekaterih dejavnikov tveganja (npr. sedeč način življenja, slaba telesna drža, čezmerna telesna teža) prizadene tudi mlajše posameznike. Čeprav je v začetnih fazah pogosto asimptomatska, lahko pozneje povzroči kronične bolečine, zmanjšano gibljivost in nevrološke težave.

    Hiter pregled: Spondiloza
    Kaj je spondiloza? Degenerativne spremembe hrbtenice z obrabo medvretenčnih ploščic, fasetnih sklepov in nastankom osteofitov.
    Značilni simptomi Bolečina in togost v hrbtenici, zmanjšana gibljivost ter včasih mravljinčenje ali bolečina, ki se širi v okončine.
    Zakaj nastane? Postopna degeneracija zaradi staranja, ponavljajočih obremenitev, poškodb ali biomehanskih motenj hrbtenice.
    Kako se diagnosticira? Klinični pregled vratne ali ledvene hrbtenice; degenerativne spremembe so vidne na RTG hrbtenice.
    Kako poteka zdravljenje? Fizioterapija z vajami za stabilizacijo trupa in izboljšanje gibljivosti hrbtenice; po potrebi injekcijsko zdravljenje; pri kompleksnih primerih operacija, ki ji sledi rehabilitacija.
    Potek bolezni Kronično degenerativno stanje s postopnim napredovanjem; zdravljenje je usmerjeno v zmanjšanje bolečine in ohranjanje funkcije hrbtenice.


    Zdravljenje in rehabilitacija sta ključna za preprečevanje napredovanja bolezni in ohranjanje kakovosti življenja. Če spondiloze ne obravnavamo pravočasno, lahko privede do resnih zapletov, kot so hernija diska, stenoza hrbteničnega kanala ali trajne nevrološke okvare. Takrat je operacija pogosto neizogibna.

    Nevarnosti in pasti zamujene rehabilitacije

    Pri spondilozi ima pravočasna rehabilitacija pomembno vlogo pri upočasnjevanju funkcionalnih posledic degenerativnih sprememb hrbtenice. Brez ustrezne terapevtske obravnave se težave pogosto postopno stopnjujejo.

    Zmanjšana gibljivost hrbtenice povečuje mehanske obremenitve posameznih segmentov in lahko pospeši degenerativne procese.
    – Bolečina vpliva na držo in gibanje ter dolgoročno poslabša učinkovitost gibanja.
    Oslabljena mišična podpora zmanjša stabilnost hrbtenice in poveča občutljivost na vsakodnevne obremenitve.

    Neustrezno obravnavana spondiloza se zato pogosto razvije v dolgotrajno stanje z izrazitejšimi funkcionalnimi omejitvami.

    Vzroki za nastanek in dejavniki tveganja

    Spondiloartroza najpogosteje nastane po 50. letu starosti. Sčasoma se namreč medvretenčne ploščice in sklepi obrabijo, kar vodi do različnih sprememb v hrbtenici. Diski med vretenci dehidrirajo in se skrčijo, kar zmanjšuje njihovo sposobnost blaženja udarcev in povečuje trenje med vretenci. Ta proces lahko povzroči herniacijo diskov, pri čemer poškodovani diski pritiskajo na živce. Posledica so bolečine in drugi nevrološki simptomi.

    Dejavniki, ki pospešujejo nastanek spondiloze hrbtenice, so tudi predhodna poškodba hrbta, čezmerna obremenitev hrbtenice v nepravilnih držah, patološke krivine hrbtenice (skolioza, kifoza, lordoza), pretežno sedeči življenjski slog in nekatere presnovne bolezni.

    Glavni dejavniki tveganja za nastanek spondiloze

    Čeprav gre za degenerativno bolezen, povezano s staranjem, lahko na nastanek spondiloze vplivajo določeni vzporedni dejavniki:

    • pomanjkanje telesne aktivnosti,
    • delo v prisilni drži,
    • dolgotrajno sedenje,
    • čezmerna telesna teža,
    • kajenje,
    • pretekle poškodbe vratu in hrbtenice,
    • pretirana obremenitev hrbtenice,
    • genetski dejavniki.
       

    Razumevanje vzrokov in dejavnikov tveganja za spondilozo je ključno za zgodnje odkrivanje bolezni. S pravočasno diagnozo in ustreznim zdravljenjem lahko zmanjšate tveganje za resnejše zaplete in si izboljšate kakovost življenja.

    V kliniki Medicofit se zavedajo pomembnosti celostnega pristopa k obravnavi spondiloartroze, zato njihovi strokovnjaki oblikujejo individualizirane načrte zdravljenja, prilagojene specifičnim potrebam vsakega pacienta.

    Naročite se na pregled pri specialistu fizioterapije za spondilozo v kliniki Medicofit.

    Lahko se začne z bolečinami v vratu

    Spondiloza se lahko kaže na različne načine, nekateri pacienti v začetni fazi celo nimajo nobenih izrazitih simptomov in bolečin. Pogosto bolezen odkrijejo naključno ob slikovni diagnostiki hrbtenice (RTG, MRI ali CT) zaradi drugega zdravstvenega pregleda. Ko se simptomi pojavijo, se razlikujejo glede na prizadeto območje in strukture hrbtenice, najpogostejši pa sta bolečina in omejena gibljivost.

    Posamezniki s spondilozo, ki sicer nimajo bolečin, lahko občutijo t. i. krepitus, občutek ali zvok škripanja v hrbtenici, skupaj z omejenim obsegom gibanja. To običajno ne pomeni poškodbe živcev ali hrbtenjače.

    Na splošno ločimo dve vrsti spondiloze – glede na lokacijo degeneracije: cervikalno (vratna hrbtenica) in lumbalno (ledveni del hrbtenice).

    Simptomi vratne (cervikalne) spondiloze

    Najpogostejši znaki so bolečina in/ali okorelost v vratu. Če degenerativne spremembe v vratni hrbtenici pritiskajo na bližnje živce, lahko občutite bolečino, mravljinčenje ali odrevenelost, ki se širi po roki – lahko tudi brez izrazitih težav v vratu. Temu pravimo cervikalna radikulopatija.

    V hujših primerih lahko pritisk na hrbtenjačo povzroči slabost v rokah ali težave z motorično funkcijo, kar imenujemo cervikalna mielopatija.

    Simptomi ledvene (lumbalne) spondiloze

    Najpogostejši simptomi so bolečine v križu in nogah. Pojavijo se tudi drugi znaki utesnitve živcev. Če se bolečina ali mravljinčenje širi proti kolku ali nogi, gre lahko za vnetje ali stiskanje živcev, kar imenujemo lumbalna radikulopatija. Na primer, oseba lahko občuti bolečino v kolenu in domneva, da gre za poškodbo, pozneje pa ugotovi, da je vzrok spondiloza, ki pritiska na živec, povezan s kolenom. Zelo pogosta je tudi vzdraženost ishiadičnega živca, kar imenujemo išias.

    Samopomoč pri spondilozi
    Prilagoditev položajev Izogibanje dolgotrajnim statičnim položajem vratu ali trupa za zmanjšanje mehanskega draženja degenerativno spremenjenih struktur.
    Segmentalna mobilizacija Nežno razgibavanje prizadetih segmentov hrbtenice za zmanjšanje togosti in ohranjanje funkcionalne gibljivosti.
    Ergonomska prilagoditev Prilagoditev višine zaslona, stola in delovnega položaja za zmanjšanje obremenitev hrbtenice med delom.
    Aktivacija stabilizatorjev trupa Ciljane aktivacijske vaje za globoke stabilizacijske mišice za izboljšanje podpore hrbtenici.
    Lokalna termoterapija Uporaba toplote za zmanjšanje mišične napetosti in lajšanje bolečine v prizadetem delu hrbtenice.


    Je spondiloza resno stanje?

    Spondiloza se pri ljudeh kaže različno, zato ni enotnega odgovora. V številnih primerih jo je mogoče uspešno zdraviti s fizioterapijo in ukrepi za lajšanje bolečin. Če se pojavijo naslednji simptomi, poiščite takojšnjo zdravniško pomoč:

    • mišična oslabelost, vključno s težavami pri dvigovanju prstov na nogi (t. i. padec stopala),
    • težave z nadzorom mehurja ali črevesja, zlasti inkontinenca,
    • neravnovesje pri hoji, ki ga ni mogoče pojasniti z drugimi vzroki,
    • odrevenelost v pasovih vzdolž telesa ali prstih na rokah,
    • hude bolečine, še posebej »električne« ali sunkovite,
    • bolečine v rokah in/ali nogah, ki ne minejo kljub fizioterapiji, zdravilom proti bolečinam ali injekcijam v hrbtenico.

    Kako poteka zdravljenje spondiloze?

    Poglobljena diagnoza je ključnega pomena za uspešno zdravljenje in izboljšanje kakovosti življenja. Prva diagnostična metoda je rentgensko slikanje (RTG), ki omogoča vpogled v strukturo hrbtenice in odkrivanje morebitnih kostnih izrastkov ali drugih sprememb. Za podrobnejšo oceno stanja tkiv se strokovnjaki odločijo za magnetno resonanco (MRI) ali računalniško tomografijo (CT), ki zagotavljata natančnejše slike mehkih tkiv, kot so diski in živci.

    Pogosto lahko posnetki preiskav pokažejo obrabo hrbtenice tudi pri tistih pacientih, ki sploh nimajo nikakršnih bolečin.

    V kliniki Medicofit poleg slikovnih preiskav izvajajo tudi klinične teste, ki vključujejo oceno gibljivosti hrbtenice in nevroloških funkcij. Na podlagi teh testov lahko njihovi strokovnjaki natančno določijo stopnjo prizadetosti in pripravijo individualiziran načrt zdravljenja, prilagojen specifičnim potrebam vsakega pacienta.

    Zdravljenje spondiloze je odvisno od njene resnosti. Cilj terapije je lajšanje bolečin, zagotavljanje čim bolj nemotenega opravljanja vsakodnevnih aktivnosti in preprečevanje trajnih poškodb hrbtenjače in živcev. Fizioterapija je ključni del zdravljenja, saj pomaga izboljšati gibljivost hrbtenice, okrepiti mišice in zmanjšati bolečino.

    Zakaj izbrati specialistično fizioterapevtsko zdravljenje?

    Dolgoročni izid spondiloze je v veliki meri odvisen od kakovosti rehabilitacijske obravnave. Specialistični pristop omogoča sistematično obravnavo funkcionalnih posledic degenerativnih sprememb hrbtenice in ne zgolj lajšanja simptomov.

    Individualno prilagojen rehabilitacijski program upošteva stopnjo degenerativnih sprememb in funkcionalno stanje hrbtenice.
    – Z znanstveno podprtimi terapevtskimi metodami se izboljšujejo stabilnost, gibljivost in nadzor gibanja.
    Sistematična rehabilitacija prispeva k zmanjšanju bolečine, boljšemu prenašanju obremenitev in dolgoročno ugodnejšemu funkcionalnemu izidu.

    Specialistično fizioterapevtsko zdravljenje predstavlja pomemben del sodobnega obvladovanja spondiloze.

    Celostna fizioterapija za spondilozo v kliniki Medicofit

    Strokovnjaki klinike Medicofit predvsem v začetni fazi bolezni priporočajo konzervativno zdravljenje, ki je popolnoma prilagojeno vsakemu posamezniku.

    Terapevtski pristop temelji na različnih tehnikah, vključno z manualno terapijo, trigger-point terapijo in mobilizacijskimi tehnikami.

    Pri zdravljenju uporabljajo tudi vrhunske instrumentalne terapije, ki so izredno učinkovite pri zmanjševanju akutne simptomatike in upočasnjevanju napredovanju bolezni: visokofrekvenčna terapija z elektromagnetno stimulacijo, terapija TECAR Wintecare T-Advanced in terapevtski laser.

    Terapija TECAR Wintecare T-Advanced je edina na svetu v svoji kategoriji, ki omogoča izvajanje terapije brez uporabe prevodne kreme, kar daje terapevtu dodatno svobodo pri izvajanju manualnih tehnik, s čimer lahko še dodatno izboljša terapevtski učinek.

    Ne odlašajte – ob bolečinah v hrbtenici ali togosti je pravi čas za ukrepanje zdaj. Naročite se na pregled pri specialistu fizioterapije za spondilozo v kliniki Medicofit.

    Kineziološko zdravljenje: ključni korak rehabilitacije

    Ključni del rehabilitacije so tudi terapevtske vadbe, ki izboljšujejo gibljivost vratne hrbtenice in krepijo stabilizacijske mišice. Cilj terapije ni zgolj kratkotrajno lajšanje bolečin, temveč povrnitev normalne funkcionalnosti hrbtenice. To je osnova, na podlagi katere je možno preprečiti ponovni pojav simptomov.

    Po akutni fazi sledi kineziološko zdravljenje, osredotočeno na primerno telesno gibanje in prilagoditev vsakodnevnih aktivnosti. Kinezioterapija ima ključno vlogo pri obvladovanju bolezni. Redno izvajanje razteznih in krepilnih vaj zmanjšuje nelagodje in prispeva k boljši funkcionalnosti hrbtenice.

    V kliniki Medicofit se kirurški posegi obravnavajo le kot zadnja možnost, saj je spondilozo mogoče uspešno obvladovati z nekirurškimi metodami. V nekaterih primerih, ko konservativno zdravljenje ne prinese želenih rezultatov, pa je operacija potrebna, in sicer pri hudih oblikah spondiloze, ki povzročajo kompresijo živčnih struktur, ob pomanjkanju odziva na večmesečno nekirurško terapijo in pri nekaterih nevroloških težavah, kot je izguba občutka ali šibkost mišic.

    Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja spondiloze

    Bolečine v hrbtenici so najpogostejši razlog za obisk strokovnjaka klinike Medicofit. Zaradi dolgotrajnih bolečin se je na specialista fizioterapevta obrnil 58-letni Filip, kateremu se bolečina v lumbalnem delu hrbtenice občasno pojavlja že od leta 2014.

    Tekom anamneze je gospod povedal, da je bolečine v hrbtu prvič občutil pred enajstimi leti. Takrat se je pojavila tudi pekoča bolečina, ki je sevala po levi nogi navzdol. Za obvladovanje simptomov je začel redno telovaditi. Navedel je, da se je bolečina ponovno občutno poslabšala leta 2023.

    Ob diagnostičnem pregledu je gospod pojasnil, da je bolečina postala stalno prisotna in, da so predhodne diagnostične preiskave pokazale znižanje intervertebralnega prostora na več nivojih lumbalne hrbtenice. Zaradi bolečin občasno jemlje protibolečinske tablete. Palpacija lumbalne, kot tudi glutealne muskulature je razkrila povišan tonus in občutljivost na pritisk, medtem ko je bila gibljivost normalna, vendar nekoliko boleča v vseh smereh.

    Fizioterapevt in Filip sta sklenila, da je za njegovo stanje najprimernejša celostna 15-tedenska fizioterapevtska obravnava. V sklopu akutne obravnave simptomov so se za zmanjšanje simptomatike uporabljali Summus terapevtski laser, TECAR terapija in radialni udarni valovi na področju lumbalne in spodnje torakalne hrbtenice. Izvedeni so bili tudi postopki manualne terapije za sproščanje muskulature.

    Kineziološka faza zdravljenja je zajemala specialno vadbo za krepitev muskulature ledvene hrbtenice kot tudi trebušne muskulature z namenom doseganja popolne simetrije in normativov mišične moči. Zaradi Filipove želje po vrnitvi k brezbolečinskemu teku, se je izvajala tudi specialna pliometrična vadba za šport – tek.

    Bolečine so se v celoti odpravile že po 6 terapijah. Ob zaključku zdravljenja je gospod izkazal velik napredek v mišični moči ključnih mišičnih skupin – v skladu s tem je bila tudi njegova gibljivost, ki več ni sprožala bolečin. Gospod Filip je tekom zadnje obravnave izrazil željo, da bi se vključil v program osebne vadbe in redne fizioterapevtske obravnave enkrat tedensko, kar je nedvomno bila pravilna odločitev za njegovo zdravje.

    Klinika Medicofit je zaradi svojega unikatnega modela fizioterapevtske obravnave postala ena vodilnih ustanov za zdravljenje ortopedskih poškodb in obravnavo vseh vrst bolečin gibalnega sistema v Sloveniji in širši regiji.

    Ne dovolite si, da bi bolečine v hrbtenici načele vaš vsakdan. Naročite se na fizioterapevtsko zdravljenje spondiloze v kliniki Medicofit.

    Če želite izvedeti več informacij, si lahko preberete naš predhodni prispevek o rehabilitaciji spondiloze.

    Naročnik oglasne vsebine je Medicofit

