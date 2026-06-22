Beseda sporazum je v SSKJ2 razložena kot 'dejstvo, da se z dogovarjanjem pride do medsebojnega razumevanja, sodelovanja'. Poznamo veliko različnih sporazumov. Tako se iz zgodovine spomnimo Londonskega sporazuma, pred leti se je veliko govorilo o arbitražnem sporazumu, v zvezi s podnebnimi spremembami se omenja Pariški sporazum, v tem tednu pa se je verjetno največ slišalo o sporazumu med ZDA in Iranom. Sami pomembni dokumenti, ki so torej lahko poimenovani po vsebini, na primer mirovni sporazum, po mestu podpisa, na primer Schengenski sporazum, ali celo glede na čas sklenitve, denimo Velikonočni sporazum. Pri vsakem sporazumu naj bi torej šlo za modro dejanje, pri katerem sta se dve ali več strani dogovorili za usklajeno delovanje na določenem področju.

Če pa na besedo sporazum pogledamo po ugankarsko, lahko vidimo, da se v njej skrivata besedi spor in razum, kar je v bistvu zelo povedno. Poleg tega lahko v njej najdemo še besedo poraz, ki pa na prvi pogled nasprotuje osnovni ideji sporazuma, a ni tako, saj morajo pri vsakem dobrem sporazumu vse vpletene strani narediti korak nazaj in se torej lahko počutijo kot zmagovalci in poraženci hkrati.

Naj bodo v prihajajočem tednu edini porazi tisti na nogometnih tekmah na svetovnem prvenstvu in izogibajmo se sporom, ker so pred vrati počitnice in vremenoslovci napovedujejo vročinski val. Če pa že pride do kakšnega, pa naj bo to doma, v službi ali med sosedi, vsem bralcem Dela želim, da se v spor vključi razum, in dobili boste sporazum.

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Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Simon Atelšek