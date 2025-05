Šport, vrednote in moč medijev: pogledi z vrha in z daljnih dežel

Z doktorico Mileno Fornazarič, programsko soustvarjalko Poslovne konference Šport, ki jo pripravlja Delov poslovni center in ki bo potekala 21. maja 2025 v Kristalni palači v BTC Ljubljana, smo se pogovarjali v podkastu Supermoč.

Vrhunski in rekreativni šport se danes soočata s številnimi podobnimi izzivi – od pritiska na zmago in fizičnih naporov do tveganj izgorelosti, poškodb in duševnih stisk. Ključno vlogo pri soočanju s temi izzivi ima preventiva, ki športnikom omogoča boljše obvladovanje bremen sodobnega športa.

Obenem pa se odpira še drugo pomembno področje:sponzorska pismenost Dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na skupnih vrednotah, prinašajo koristi športnikom, klubom in sponzorjem, hkrati pa spodbujajo tudi tesnejšo povezanost s širšo skupnostjo.

Kampanja in konferenca, ki jo pripravljamo v okviru Delovega poslovnega centra, bosta osvetlili pritiske v športu, pomen preventivnih ukrepov ter predstavili inovativne pristope k športnim sponzorstvom in dobre prakse iz Slovenije in tujine.

Te teme so bile v ospredju tudi v sveži epizodi podkasta Supermoč, v kateri je gostovala doc. dr. Milena Fornazarič, ugledna predavateljica in svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami v športnem in medijskem trženju.

Šport in vrednote: več kot zmaga

Dr. Fornazarič poudarja, da šport ni le tekmovanje in rezultati. »Če šport razumemo zgolj skozi prizmo zmag in porazov, spregledamo njegovo temeljno vlogo v družbi – prenos vztrajnosti, discipline, ekipnega duha in spoštovanja,« pravi.

Blagovne znamke in sponzorji, ki vstopajo v športni svet, morajo zato graditi na resničnih in avtentičnih zgodbah, ne le na iskanju takojšnje prepoznavnosti.

Utrip Butana: šola človečnosti

FOTO: Marko Feist

V pogovoru je dr. Fornazarič delila tudi izjemno osebno izkušnjo iz Butana, kjer je bila kot predavateljica povabljena na kraljevi kolidž v okviriu Erasmus programa.Njeno doživetje v tej budistični kraljevini je bilo nepozabno: »V Butanu vlada neverjetno pozitivna energija. Ljudje so odprti, nasmejani in polni topline. Kolektivna zavest je usmerjena v sočutje, čuječnost in spoštovanje človeških vrednot,« je opisala.

Posebno presenečenje zanjo so bili tamkajšnji mediji. Namesto senzacionalizma in negativnih novic, značilnih za zahodni svet, so butanski mediji osredotočeni na pozitivne zgodbe. »Ni agresivnega oglaševanja, ni globalnih verig hitre prehrane. Potrošništvo ni v središču vsakdana, kar ljudi ohranja bolj povezanih s temeljnimi vrednotami,« je dodala.

Vloga medijev v sodobni družbi

V Sloveniji in drugod po svetu so mediji pogosto usmerjeni v senzacionalizem, kar ustvarja občutek negotovosti in pesimizma. Dr. Fornazarič opozarja, da imajo mediji izjemno moč – a tudi veliko odgovornost.

»Potrebujemo več medijske pismenosti,« poudarja.

Lažne novice, ki se hitro širijo prek družbenih omrežij, zahtevajo, da ljudje razvijejo kritično razmišljanje in znajo ločiti med verodostojnimi in neverodostojnimi viri.

Prav tako opozarja na pomen odgovornega novinarstva:

»Mediji bi morali biti tisti, ki ustvarjajo trende – odpirajo pomembna družbena vprašanja, spodbujajo pozitivne vrednote in prispevajo k boljši družbi.«

Iz razprav na prihajajoči konferenci ŠPORT in razmislekov Milene Fornazarič izstopa skupna ugotovitev: tako šport kot mediji imajo moč, da družbo gradijo – ali pa jo delijo.

Odgovornost za izbiro poti pa je v rokah vseh nas: športnih delavcev, novinarjev, podjetij in državljanov.