Spoznajte svet D podkastov

Na voljo so različne oddaje, tako da lahko izberete svoje najljubše teme in si dan zapolnite malo drugače – s poglobljenimi aktualnimi pogovori, komentarji, provokativnimi temami in komentarji na najbolj aktualne športne dogodke. D podkasti vam bodo popestrili dan, vas izobraževali in zabavali, odprli vam bodo nova obzorja in v vas prebudili radovednost. Marsikdaj vas bodo potisnili iz vaših običajnih okvirov.

Odkrijte jih TUKAJ.