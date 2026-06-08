Skoraj 13 milijonov dijakov v isti minuti na preizkušnji

Ko je blizu 13 milijonov kitajskih maturantov včeraj sedlo v šolske klopi, da bi opravili sprejemni izpit za vpis na fakulteto, so morali ob vstopu v učilnice skozi varnostni pregled. Osebje je kot vedno preverjalo, ali imajo s seboj pametne telefone, a tokrat je bila uvedena novost: preverjali so tudi, ali ima kdo pametna očala, prek katerih bi med opravljanjem najtežjega izpita na svetu zlahka lahko dobil potrebne odgovore.

Kitajsko ministrstvo za izobraževanje je že v začetku meseca izdalo opozorilo, da bodo vnos mobitelov, pametnih ur in očal obravnavali kot »goljufanje« oziroma »prepisovanje«, pri čemer ne bodo upoštevali, ali je dijak samo pogledal na uro, pa tudi ne, ali je imel na nosu očala, brez katerih ne vidi dobro.

Dijake so opozorili, naj si tisti, ki sicer nosijo pametna očala z dioptrijo, ob tej priložnosti nadenejo običajna, ki jim ne morejo ponuditi odgovorov na vprašanja. Morebitna uporaba umetne inteligence na izpitu bo zadosten vzrok za izločitev.

Sprejemni izpiti za vpis na fakultete – gaokao – na Kitajskem vsako leto potekajo tako, da vsi prijavljeni dobijo po vsej državi izpitne pole v istem trenutku. S tem je onemogočeno, da bi tisti, ki bi izpit opravljali prej, vprašanja posredovali onim, ki bi ga opravljali pozneje.

To pomeni, da je letos 12,9 milijona maturantov v istem trenutku vstopilo v 348.000 učilnic, pripravljenih za izpit. Točno ob 9. uri zjutraj so na mize dobili izpitne pole iz kitajskega jezika. Natanko ob 15. uri istega dne je sledil izpit iz matematike. Čeprav se Kitajska razprostira čez pet zemljepisnih časovnih pasov, v vsej državi spoštujejo samo en »standardni« čas, ki ga določa položaj glavnega mesta, kar pomeni osem ur pred časom v Greenwichu.

Za dva dni se ustavi velik del države

V Pekingu vztrajajo pri pošteni igri, ko gre za zloglasni izpit, zaradi katerega se za dva dni ustavi velik del države. A letos se šolska oblast ukvarja z novim problemom, o katerem ji prej ni bilo treba razmišljati: UI je že postala spremljevalka kitajskih otrok pri učenju in pripravah na izpit, ki bo v veliki meri določil njihovo usodo.

Čeprav je gaokao vir velikanskega stresa predvsem za dijake, pa tudi za starše, je Kitajska ponosna na takšen način izbiranja najboljših gimnazijcev, ki bodo nadaljevali šolanje in postali strokovnjaki na različnih področjih. Zahtevni izpit, na katerega se otroci pripravljajo že od začetka višje srednje šole (tri zadnje razrede srednje šole), je dokaz, pišejo kitajska partijska glasila, da se na Kitajskem še vedno ceni predvsem znanje.

Čeprav je gaokao vir velikanskega stresa predvsem za dijake, pa tudi za starše, ki jih tako čakajo pred šolami, je Kitajska ponosna na takšen način izbiranja najboljših gimnazijcev. FOTO: AFP

A tako kot na Zahodu se že na veliko zastavlja vprašanje, kako pravilno oceniti znanje, nakopičeno v mladih glavah, ki so se rodile v digitalni dobi in odraščale ob UI. Kitajski sistem nasploh tudi v izobraževanju vztraja predvsem pri stabilnosti in kontinuiteti. To pomeni, da se gaokao kot sito, skozi katero se izbira najboljše, še dolgo ne bo bistveno spremenil, kar pa ne pomeni, da se ne bodo spremenili sami izpiti.

Že letos so za drugi dan opravljanja izpita pripravili teme za esej, ki ga morajo kandidati napisati za vpis na fakultete. Ena je bila: izberite besedo, katere pomen se je od njihovega rojstva do danes najbolj spremenil, in kako ta sprememba odraža pospešeni razvoj in spreminjanje sveta.

Kitajske fakultete so poleg tega dopolnile seznam glavnih predmetov, ki jih lahko izbirajo kandidati. Med njimi so letos tudi utelešena inteligenca, gospodarstvo in menedžment nizke višine, tehnologija brez osebja ter pomorska inteligenca. Dodiplomski študiji zdaj ponujajo še znanost o redkih zemeljskih kovinah, ki so očitno vredne proučevanja z različnih zornih kotov.

V urah, ko poteka gaokao, so začasno ustavili vprašanja in odgovore celo največji kitajski chatboti oziroma robotski klepetalniki, kot so ByteDanceov doubao, Alibabin qwen, Tencentov yuanbao, Moonshotov kimi in sloviti deepseek. Pa vendar se tudi Kitajci sprašujejo, kako bi UI opravila ta zahtevni izpit. In kako v obdobju, v katerem jo uporabljajo tudi otroci, spremeniti merila za ocenjevanje njihovega znanja in sposobnosti, da postanejo strokovnjaki na izbranih področjih.