Sramota za Japonsko: blagajne ne sodelujejo z vlado

Japonska vlada je ob draginji obljubila, da bo za dve leti odpravila osemodstotni davek na potrošnjo za hrano. A zgodila se je tehnična težava. Veliki trgovci uporabljajo blagajniške sisteme, ki menda niso zasnovani za obračun ničelne davčne stopnje. Po navedbah proizvajalcev bi bilo treba sisteme obsežno prenoviti, kar bi lahko trajalo do enega leta. Zato se je v japonskih medijih pojavil izraz »zid blagajn« oziroma reji-kabe. Tehnična infrastruktura trgovin je namreč menda tako toga, da upočasnjuje oziroma blokira davčno spremembo.

Premierka Sanai Takaiči je za to okrivila nefleksibilne stroje in situacijo na parlamentarnem odboru označila za »sramoto za Japonsko«. Dodala je, da je preprosto »patetično, da ne moremo spremeniti davčnih stopenj na primer ob pandemiji ali večji nesreči«.

Takaičijeva je že pred časom obljubila, da si bo prizadevala za dveletno začasno ukinitev osemodstotnega davka na potrošnjo za hrano in pijačo, in pred februarskimi splošnimi volitvami dejala, da namerava to storiti v tekočem fiskalnem letu do marca. Začasna odprava davka bi državo po ocenah stala približno trideset milijard evrov. Japonska ima tudi sicer zelo visok javni dolg, zato kritiki trdijo, da vlada tehnične težave z blagajnami uporablja tudi kot izgovor za odlašanje uvedbe odprave davka.

Država lahko zakon sicer spremeni razmeroma hitro, trgovine pa morajo spremembo dejansko izvesti v milijonih vsakodnevnih nakupov. Če blagajna napačno obračuna davek, nastanejo napačne cene, napačni računi in napačna davčna poročila.

Po scenariju z enoodstotnim davkom bi trgovci lahko spreminjanje svojih blagajniških sistemov končali že prihodnjo pomlad, medtem ko bi za ničelno stopnjo lahko potrebovali kar eno leto. Premierka bo dokončno odločitev sprejela verjetno konec junija.