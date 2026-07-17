Srebrne ribice v stanovanju niso le nadloga: to vam sporočajo o vašem domu

Poleti v kopalnicah, kuhinjah in shrambah pogosteje opazimo srebrne ribice, saj jim ustrezajo toplota, tema in visoka zračna vlaga. Čeprav človeka ne ogrožajo, lahko poškodujejo knjige, tapete, tekstil in živila, njihovo množično pojavljanje pa pogosto razkriva slabo prezračevanje, puščanje cevi ali zamakanje. Samo insekticidi težave praviloma ne rešijo – najprej je treba zmanjšati vlago, zatesniti razpoke, odstraniti skrivališča in poskrbeti za čistočo.

V celotnem članku na Deloindom.si preverite, zakaj se srebrne ribice poleti razmnožijo, kateri ukrepi so najučinkovitejši, kdaj uporabiti vabe in v katerih primerih je čas za pomoč strokovnjaka.

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