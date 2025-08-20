  • Delo d.o.o.
    Zanimivosti

    Srečnež dan pred iztekom roka le prišel po 31.742.801,29 evra

    Eurojackpot: Iskalna akcija, v katero so se dva tedna pred iztekom roka za prevzem dobitka vključili tudi mediji, je bila uspešna.
    Dobitnik je imel za prevzem dobitka časa do vključno 21. avgusta. Iskalna akcija, v katero so se dva tedna pred iztekom roka za prevzem dobitka vključili tudi slovenski mediji, je bila uspešna. FOTO: Loterija Slovenija
    Galerija
    Dobitnik je imel za prevzem dobitka časa do vključno 21. avgusta. Iskalna akcija, v katero so se dva tedna pred iztekom roka za prevzem dobitka vključili tudi slovenski mediji, je bila uspešna. FOTO: Loterija Slovenija
    R. I.
    20. 8. 2025 | 15:50
    20. 8. 2025 | 16:10
    3:01
    A+A-

    Srečni dobitnik je tik pred iztekom roka za izplačilo dobitka le prevzel milijone, ki mu jih je prinesla kombinacija, vplačana 23. maja letos na prodajnem mestu Loterije Slovenije v Kranju, so sporočili iz Loterije Slovenije. Do sanjskega dobitka ga je popeljala kombinacija števik 11, 17, 19, 33, 40, ter dodatni 7 in 12.

    image_alt
    37 milijonov evrov vreden dobitni listek iz Kranja bo vsak čas brez vrednosti

    Dobitni Jackpot je vreden 37.344.472,10 evra. Po plačilu 15-odstotnega davka bo dobitnik bogatejši za 31.742.801,29 evra, občini njegovega stalnega prebivališča pa pripada 5.601.670,81 evra.

    Tokratni dobitek je bil izžreban 13 mesecev po 60-milijonskem Jackpotu, ki velja za najvišji dobitek v Sloveniji nasploh. Dobitnik je imel za prevzem dobitka časa do vključno 21. avgusta. Iskalna akcija, v katero so se dva tedna pred iztekom roka za prevzem dobitka vključili tudi slovenski mediji, je bila uspešna, kar pomeni, da je Slovenija dobila že osmega Eurojackpot milijonarja – pet jih je do danes osvojilo glavni dobitek 5 + 2, trije pa 5 + 1.

    image_alt
    Loterija še vedno išče milijonarja; dobitek lahko prevzame le še do 21. avgusta

    Slovenija druga po številu izplačanih Jackpotov

    V Sloveniji Eurojackpot igramo od začetka. Že marca 2012 so se slovenski lovci na srečo pridružili več kot 300 milijonom Evropejcev, ki vsak torek in petek sodelujejo v tej mednarodni igri. Lani je v njej sodelovalo 750.000 odraslih prebivalcev Slovenije, izplačali pa so 735.827 dobitkov v skupni vrednosti 85,7 milijona evra.

    Slovenski igralci pa so tudi evropski podprvaki v osvajanju glavnih dobitkov – trenutno smo na 2. mestu po številu Jackpotov na število prebivalcev, takoj za Finci, so še sporočili z Loterije Slovenije.

    15 odstotkov vsakega večjega dobitka pristane v proračunu občine, v katerem ima srečnež stalno prebivališče. V letu 2024 so slovenske občine iz naslova davka na dobitke samo iz naslova igre Eurojackpot v proračune prejele 11,4 milijona evrov. V preteklosti so s temi sredstvi med drugim gradile zdravstvene domove, knjižnice in krožišča.

