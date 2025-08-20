Srečnež dan pred iztekom roka le prišel po 31.742.801,29 evra

Srečni dobitnik je tik pred iztekom roka za izplačilo dobitka le prevzel milijone, ki mu jih je prinesla kombinacija, vplačana 23. maja letos na prodajnem mestu Loterije Slovenije v Kranju, so sporočili iz Loterije Slovenije. Do sanjskega dobitka ga je popeljala kombinacija števik 11, 17, 19, 33, 40, ter dodatni 7 in 12.

Dobitni Jackpot je vreden 37.344.472,10 evra. Po plačilu 15-odstotnega davka bo dobitnik bogatejši za 31.742.801,29 evra, občini njegovega stalnega prebivališča pa pripada 5.601.670,81 evra.

Tokratni dobitek je bil izžreban 13 mesecev po 60-milijonskem Jackpotu, ki velja za najvišji dobitek v Sloveniji nasploh. Dobitnik je imel za prevzem dobitka časa do vključno 21. avgusta. Iskalna akcija, v katero so se dva tedna pred iztekom roka za prevzem dobitka vključili tudi slovenski mediji, je bila uspešna, kar pomeni, da je Slovenija dobila že osmega Eurojackpot milijonarja – pet jih je do danes osvojilo glavni dobitek 5 + 2, trije pa 5 + 1.

Slovenija druga po številu izplačanih Jackpotov

V Sloveniji Eurojackpot igramo od začetka. Že marca 2012 so se slovenski lovci na srečo pridružili več kot 300 milijonom Evropejcev, ki vsak torek in petek sodelujejo v tej mednarodni igri. Lani je v njej sodelovalo 750.000 odraslih prebivalcev Slovenije, izplačali pa so 735.827 dobitkov v skupni vrednosti 85,7 milijona evra.

Slovenski igralci pa so tudi evropski podprvaki v osvajanju glavnih dobitkov – trenutno smo na 2. mestu po številu Jackpotov na število prebivalcev, takoj za Finci, so še sporočili z Loterije Slovenije.

15 odstotkov vsakega večjega dobitka pristane v proračunu občine, v katerem ima srečnež stalno prebivališče. V letu 2024 so slovenske občine iz naslova davka na dobitke samo iz naslova igre Eurojackpot v proračune prejele 11,4 milijona evrov. V preteklosti so s temi sredstvi med drugim gradile zdravstvene domove, knjižnice in krožišča.