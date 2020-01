Srečnež v Radečah vplačal dobrih 1,7 milijona evrov vredno sedmico 

V prvem letošnjem kolu lota so izžrebali sedmico v vrednosti 1.713.577 evrov. Po zaenkrat še neuradnih rezultatih je srečnež loterijski listek vplačal v Radečah, so sporočili iz Loterije Slovenije.



Dobitno kombinacijo so sestavljale številke 10, 13, 17, 22, 28, 29 in 30.



Na spletni strani Loterije Slovenije je pojasnilo, da so dobitki v vrednosti 300 evrov ali več skladno z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo obdavčeni s 15-odstotnim davkom, ki ga prejme občina stalnega prebivališča dobitnika. Tokrat bo torej občina iztržila nekaj več kot 257.000 evrov, srečnežu pa bo ostalo 1.456.540 evrov.