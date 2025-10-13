Sredi pekla Bosne: švedski vojaki v misiji, ki jim je spremenila življenje

Vredno življenja

TV SLO 1 v ponedeljek, 13. 10., ob 23.05

A Life's Worth. Koprodukcija, 2025. 1/6. Režija: Ahmed Abdullah. Igrajo: Edvin Ryding, Maxwell Cunningham, Toni Prince, Erik Enge, Johan Rheborg. Nadaljevanka. 55 min.

Bosna leta 1993. Na vojno območje so Združeni narodi poslali številne mirovne enote in to je zgodba ene izmed njih, prvega švedskega bataljona. Serija je posneta po spominih Magnusa Ernströma, ki so izšli tudi v knjižni obliki, in je prikaz dogodkov, kakor so jih doživeli pripadniki švedske enote, torej njihov pogled na dogajanje in na krvavo vojno, ko niti niso dobro vedeli, kaj naj pričakujejo. Njihova naloga je bila pomagati civilistom in vzpostaviti mir, želja vseh pa, da se vrnejo domov. Serija je prikaz surovosti in nesmiselnosti vojne, a tudi pripadnosti, radosti in prijateljstva.

V prvem delu švedski vojaki prispejo na misijo v Bosno, kjer divja vojna. Naloga njihovega bataljona je poskrbeti, da bo cesta za humanitarne konvoje, ki zaradi nenehnih napadov iz zasede ni varna, spet prevozna.