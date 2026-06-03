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    Horoskop za sredo, 3. 6.

    Dan za premišljene poteze in zanesljivo komunikacijo.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    3. 6. 2026 | 05:00
    4:44
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    Oven

    Danes je odlična priložnost, da pokažete svojo vztrajnost in zanesljivost. Vaša produktivnost bo opažena, zato pa se izogibajte prenagljenim odločitvam. Na poslovnem področju stavite na preverjene metode in sodelovanje, saj lahko priznanje pride prav zaradi vašega doslednega dela.

    Bik

    Iskrenost bo ključ do uspeha, zlasti pri sodelovanju s sodelavci in partnerji. V poslu se izogibajte prikrivanju informacij ali polresnic, ker vam bo transparentnost odprla vrata do boljših odnosov in zaupanja. Finančne odločitve sprejemajte preudarno.

    Dvojčka

    Dan ni primeren za pomembne finančne dogovore ali nove pogodbe. V službi bodite previdni pri komunikaciji, saj lahko hitro pride do nesporazumov, zato se raje posvetite dokončevanju nalog in počakajte na bolj jasen trenutek za večje poslovne poteze.

    Rak

    V ospredju so odnosi z nadrejenimi in kolegi, kjer lahko pride do zmede ali napačnih interpretacij, zato pomembnejše pogovore raje prestavite. V poslu se danes izogibajte velikim odločitvam ter stavite na preverjene informacije.

    Lev

    Dan je ugoden za odprto in iskreno komunikacijo. Ne skrivajte svojih namer ali informacij, ker vam bo jasnost preprečila nesporazume in pomagala ohraniti dober ugled v kolektivu. V poslu bodite pozorni na podrobnosti in sodelujte premišljeno.

    Devica

    Ne nasedajte preveč obetavnim ponudbam – danes je dan za racionalno presojo. V službi se opirajte na dejstva in preverjene informacije, saj lahko prazne obljube vodijo v razočaranje. Previdnost pri sprejemanju odločitev bo nagrajena.

    Tehtnica

    Možni so nesporazumi z nadrejenimi ali vodenjem, zato bodite izjemno natančni pri izražanju svojih stališč in preverite, ali so vas drugi pravilno razumeli. V poslu se izogibajte tveganim potezam ter raje dokončajte že začete projekte.

    Škorpijon

    Dan ni primeren za predstavitev novih idej ali izobraževanje drugih, saj vaša sporočila morda ne bodo naletela na pravi odziv. V poslovnem okolju bodite potrpežljivi in raje opazujte dogajanje, kot da bi silili v spremembe.

    Strelec

    Izogibajte se pogovorom o skupnih financah, davkih ali delitvi premoženja, ker lahko danes hitro pride do nesporazumov. Zato se raje posvetite tekočim nalogam in počakajte na bolj primeren trenutek za pomembne dogovore.

    Kozorog

    V odnosih s sodelavci bodite prizanesljivi in odprti, saj lahko pride do izkrivljenih informacij. Ostanite zbrani in preverite vse, kar slišite ali prejemate. V poslu se izogibajte hitrim zaključkom ter raje skrbno analizirajte situacijo.

    Vodnar

    Danes se izogibajte sprejemanju pomembnih odločitev ali podpisovanju pogodb. Informacije, ki jih prejmete, morda niso popolne ali točne, zato v službi ohranite distanco in zadržanost, dokler se ne razjasnijo vse okoliščine.

    Ribi

    Poslušajte svojo intuicijo – če se vam nekaj zdi nenavadno, bodite dodatno previdni. Pri poslovni komunikaciji bodite jasni in pozorni na podrobnosti, saj se lahko hitro pojavijo nesporazumi ali napačne interpretacije.

    Poslovna in karierna napoved za današnji dan

    Sredina prinaša energijo, ki spodbuja premišljenost, zaključevanje nalog in preverjanje informacij. Luna v kozorogu poudarja pomen zanesljivosti in doslednosti, vendar so zaradi vpliva Merkurja in Neptuna možne zmede v komunikaciji. Dan je idealen za dokončanje in izboljšanje obstoječega dela, ne pa za začetek novih projektov ali sklepanje pomembnih dogovorov. Previdnost, jasnost in potrpežljivost so danes vaše glavne prednosti na poslovni poti.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Economictimes, Yourtango, Thekit, Today, Astroved, People, Astrologyindigo.

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    Šport

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