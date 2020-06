Kitajski umetnikgovori tudi takrat, ko so njegova usta zaprta. Odločil se je, da bo na platnenih maskah, ki jih ljudje zdaj nosijo kot del garderobe, naslikal svoje mnenje o pandemiji. In državi.Na eni seriji njegovih mask so sončnična semena. Za kitajskega umetnika so ta simbol časov, ko so bili ljudje v njegovi domovini revni, a so vedno vse delili z drugimi. Včasih so se posedli v krog in grizljali pečena sončnična semena. Lupine so pljuvali na tla. Tla so bila betonska, tako da je bilo mogoče vse zlahka pomesti. Najpomembneje je bilo, da so bili skupaj. Da so delili z drugimi tisto, kar so imeli. Zdi se, da nas umetnik sprašuje, kaj smo delili z drugimi v minulih mesecih.Na nekaterih njegovih maskah so simboli policijske države: nadzorna kamera, policijske lisice, ptica, ki žgoli (resnico), in rečni rak. Zakaj rak? Zaradi politične ironije. Zato, ker se v kitajskem jeziku imenuje »he-xie«, kar pomeni 'harmonija', ki je vpisana v partijsko doktrino oblikovanja 'skladne družbe'.Na nekaterih njegovih maskah je upodobljen v zrak dvignjen sredinec. Na koga se nanaša? Na novi koronavirus, na kitajsko državo, na vse, kar nam je vzelo dah in nam preprečuje, da bi kričali svobodno in na ves glas?Maske bodo na prodaj do 27. junija na Ebayu, ena stane 50 dolarjev. Ves denar bo šel organizacijam Human Rights Watch, Refugees International in Zdravniki brez meja.Meni se zdi ob tem še pomembnejše umetnikovo sporočilo: »Odločno zavračam možnost, da bi katerikoli del življenja sprejel kot popolno izgubo. Naše majhno individualno dejanje postane močno, ko je del družbenega odgovora. ­Posameznik z masko naredi ­določeno gesto, družba pa se z maskami bori proti smrtonosnemu virusu. A družba, v kateri je nošenje zaščitne maske izbira posameznika, ne direktiva oblasti, lahko premaga sleherno silo.«Že vem, katero zaščitno masko Ai Weiweia si bom naročila na Ebayu. In z veseljem jo bom nosila. Kot lastno izbiro, kot svoje stališče.